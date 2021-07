Bad Lausicker Kurpark klingt wieder – Kurkonzerte gestartet

Bad Lausick

Beinahe war es wie „in alten Zeiten“. Musik klang am Sonntagnachmittag durch den sommerlichen Bad Lausicker Kurpark. Und unter dem Dach des „Schmetterlings“, aber auch auf den Bänken und Wiesen ringsum saßen die Konzertbesucher und lauschten. Einzig der größere Abstand, der auf den Bänken eingehalten wurde, zeigte: Die Pandemie wirkt nach.

Kathrin Meiner-Schlenstedt hat den Auftakt gestaltet. Die Sängerin ist schon mehrfach in Bad Lausick zu Gast gewesen. Quelle: Jens Paul Taubert

Musikgenuss mit ein bisschen Abstand

Mit ihren „Melodien für die Seele“ traf Sängerin Kathrin Meiner-Schlenstedt den Nerv des Premieren-Publikums. Die Erleichterung war bei den Kurgästen, aber auch den vielen anderen Besuchern aus Bad Lausick und Umgebung spürbar, dass Musikgenuss im Park wieder möglich ist. Die corona-bedingt verkürzte Saison, die die Kur GmbH aus Kurtax-Einnahmen finanziert, währt bis zum 19. September. Es gilt ein Hygienekonzept.

Die Bänke sind lockerer besetzt als sonst, die Reihen stehen weiter auseinander. Quelle: Jens Paul Taubert

Chöre gestalten Konzert am 11. Juli

Bis dahin gibt es an allen Sonntagen – außer am 15. August, wenn die traditionelle Schau Schweizer Sennenhunde stattfindet – Auftritte verschiedener Ensembles. Der Beginn ist immer 15 Uhr, der Eintritt ist frei. Zum Tag des Liedes gestaltet der Leipziger Chorverband am 11. Juli ein Gemeinschaftskonzert von Chören.

Von es