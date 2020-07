Bad Lausicker Ortschaftsräte reagieren auf Stammtisch-Vorwürfe der AfD

Bad Lausick

Dass der Bad Lausicker Stadtrat Christian Hagmaier ( AfD) die acht Ortschaftsräte in den Kurstadt-Ortsteilen in der aktuellen Größe für entbehrlich hält, sorgte beim Ebersbacher Ortsvorsteher Michael Boesche für deutlichen Widerspruch. Boesche bezog sich am Rand der Juli-Stadtratssitzung auf in der LVZ veröffentlichte Aussagen, die Hagmaier in der Verwaltungsausschusssitzung getroffen hatte. Anlass war die Neufassung der Hauptsatzung. Die wurde vom Stadtrat allerdings noch nicht beschlossen, sondern an die Rechtsaufsicht zur Prüfung gegeben. Hagmeier hinterfragte die Größe und Regelmäßigkeit der Ortschaftsratstreffen, die „kein Stammtisch und auch kein Ersatz für einen Verein“ sein dürften.

Ebersbach : Ehrenamtliche leisten viel

„Wir leisten eine anerkannte ehrenamtliche Tätigkeit. Ich denke, ich kann da im Namen der anderen Ortschaftsräte sprechen“, sagte Boesche. Sitzungen abzuhalten, bloß um Sitzungsgelder zu kassieren – das zu behaupten, sei ein Affront und gehe an den Realitäten vorbei. Der Ebersbacher Rat etwa habe sich sehr intensiv für den schrittweisen Umbau der Schule zu einem Dorfgemeinschaftshaus voran getrieben und auch selbst mit zugepackt.

Ballendorf : Im Stadtrat diskutieren

„Wenn ehrenamtliches Engagement in dieser Art dargestellt wird, sollten wir das nicht nur im Ausschuss, sondern im Stadtrat diskutieren“, sagte Christoph Lange (Unabhängige Wählervereinigung), zugleich Ortsvorsteher von Ballendorf. Gabriele Heibutzki, die viele Jahre dem Ortschaftsrat Buchheim vorstand, verwahrte sich gegen die Unterstellung, man pflege eine Stammtisch-Atmosphäre. Thomas Jahn, Ortsvorsteher von Etzoldshain, sieht ebenso Gesprächsbedarf: „Das ist ein Thema, das abendfüllend ist.“

Kritiker Christian Hagmaier : „Subjektive Feststellungen“

Hultsch schlug vor, die September-Sitzung des Verwaltungsausschuss für eine solche Aussprache zu nutzen. Dann sollte man unbedingt die Ortschaftsräte dazu einladen, meinte Udo Goerke ( CDU). Er sei durchaus der Meinung, dass es lohne, über die Größe der Ortschaftsräte in Bad Lausick zu sprechen. Christian Hagmaier bekräftigte die Notwendigkeit, angesichts der Corona-Entwicklung auf strikte Sparsamkeit zu setzen. Er habe „subjektive Feststellungen“ getroffen, „das muss ich als Stadtrat auch dürfen“. Wichtig sei ihm, darüber zu debattieren. Dem will der Bürgermeister nach dem Sommer Raum geben.

Von Ekkehard Schulreich