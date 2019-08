Bad Lausick

Ende August soll die Sanierung des Bad Lausicker Thermalbrunnens beginnen. Der Brunnen liefert das Wasser, das nicht nur im Kur- und Freizeitbad „Riff“ ein Becken füllt. Das aus 1300 Metern Tiefe geförderte Wasser ist der entscheidende Faktor für das Heilbad-Prädikat der Kurstadt, das sogenannte ortsgebundende Heilmittel, ein unverzichtbares Alleinstellungs-Merkmal. Nach einem Jahrzehnt muss Bad Lausick 2020 dieses Prädikat erneuern. Höchste Zeit für den Brunnen-Ausbau, der ein Jahr Zeit in Anspruch nehmen wird.

Sanierung ist aufwendig und teuer

„200 Jahre Kur“: Dieses Jubiläum will Bad Lausick im Jahr 2021 feiern. In welcher Breite, ist noch nicht ausgemacht. Fest aber steht: Vorher muss das Heilbad-Prädikat verteidigt werden. Dieses Gütesiegel des Wirtschaftsministeriums ist entscheidend, um stärker Gesundheits- und Wellness-Urlauber und private Kurgäste in die Stadt zu holen. „Deutlich aufwendiger als gedacht“ sei die Sanierung und Modernisierung des „Aqua-Vitales“-Brunnens, sagt Bürgermeister Michael Hultsch (parteilos). Man gehe deshalb von einem Jahr Bauzeit aus. Der Technische Ausschuss habe das rund 2,6 Millionen Euro teure Vorhaben nach einer Ausschreibung an das Unternehmen H. Anger's Söhne Bohr- und Brunnenbaugesellschaft aus Hessisch Lichtenau vergeben. Das Unternehmen hatte ab Ende der neunziger Jahre den Brunnen bereits in die Tiefe getrieben. 2007 ging er in Betrieb und machte Bad Lausick zur dritten Stadt in Sachsen, die über einen Thermalbrunnen verfügt. 34 Grad Celsius warm ist das Wasser in der Tiefe, nur etwas über 20 Grad Celsius, wenn es gefördert ist. Das ist heikel, muss ein Thermalwasser doch mindestens 20 Grad Celsius aufweisen.

Ein Foto von der Bad Lausicker Brunnen-Baustelle von 2003. Quelle: Jens Paul Taubert

Brunnen soll dann in 1600 Meter Tiefe reichen

„Wir wollen mit der Modernisierung die Menge erhöhen und die Temperatur stabilisieren“, nennt Hultsch die beiden großen Ziele. Ersteres sei überfällig, denn die Leistungsfähigkeit des Brunnens schwächele. „Durch den Eisenanteil im Wasser ist alles verockert. Die Technik muss raus aus der Bohrung, alles wird gespült, gereinigt“ - und vertieft: Auf 1600 Meter will man nun gehen, um das Volumen zu erhöhen und zugleich die Temperatur, die pro 100 Meter in Richtung Erdinneres um ein bis anderthalb Grad zunimmt. Während der Bauphase könne man über Monate überhaupt kein Wasser fördern, so der Bürgermeister. Man baue den Brunnen jetzt aber so um, dass eine Reinigung der Anlage künftig auch bei laufendem Betrieb möglich sei. Dazu werde unter anderem ein hoher Kran gebraucht, ein Spülbecken angelegt.

Neu-Prädikatisierung nach Abschluss der Arbeiten

„Die Arbeiten werden jetzt vorbereiten und sollen Ende August beginnen“, sagt Michael Hultsch. Die Vergabe sei leicht unter dem prognostizierten Kostenrahmen erfolgt. Das Gros trägt ohnehin das Land Sachsen, das der Kurstadt 2,22 Millionen Euro Förderung zur Verfügung stellt. Selbst wenn die Sanierung nach zwölf Monaten planmäßig endet, kann sich nicht unmittelbar die Neu-Prädikatisierung anschließen. „Unter Umständen verändern sich einige Parameter des Wassers.“ Deshalb brauche es erneute Analysen. Um nicht zeitlich in Bedrängnis zu kommen, habe man sich bereits mit dem Wirtschaftsministerium verständigt, die Verteidigung des Prädikats Ende 2020 anzusetzen oder erst zu Beginn des Folgejahres - des Jahres, in dem zwei Jahrhunderte Kurbetrieb gefeiert werden sollen.

Von Ekkehard Schulreich