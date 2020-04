Lausicker Wanderer: Entdeckt Schönes vor der Haustür

Bad Lausick

Natürlich: Sie würden so gerne wandern „in dieser herrlichen Frühlingszeit“ - die Mitstreiter der Bad Lausicker Wandergruppe. Doch die Ausgangsbeschränkungen erlauben zurzeit keine Wanderfahrten. Doch wenn es schon nicht „im Frühtau zu Berge“ gehen könne wie in dem zitierten Wanderlied, dann sollte man doch die Landschaft des näheren Wohnumfeldes per Pedes - vereinzelt und in nötiger Distanz - erkunden. Das jedenfalls meint Wilfried Wesener, der die seit sieben Jahren bestehende Gruppe leitet. Und der leidet – wenn der Begriff denn angemessen ist in Corona-Zeiten –: „Fernweh kann man nicht dämpfen, nur ein wenig abmildern durch Literatur und Film-Empfehlungen.“

Zum Wandern gehört Geselligkeit

„Die meisten Wanderfreunde sind nun allein oder mit ihrem Partner unterwegs. Klar, dass die Geselligkeit in der Gruppe fehlt“, sagt er. Und empfiehlt jedem, „einfach mal querfeldein durch seine unmittelbare Umgebung zu stromern. Wir haben in allen Himmelsrichtungen schöne Natur, schöne Dörfer.“ Das Wander-Jahr für die 42 Mitglieder zählende Gruppe war bisher sehr kurz. Die letzte Wanderfahrt war jene zum Deutschen Winterwandertag nach Schöneck im Vogtland. Die letzte Tour vor Corona führte auf die Trageser Halde mit Einkehr in Thierbach. Sachsendreier. 7-Seen-Wanderung, Rennsteiglauf - alles abgesagt. Dasselbe trifft zu auf mehrere öffentliche Wanderungen, die die Gruppe organisiert und die stark nachgefragt werden.

Anzeige

Viele Touren geplant für 2020

„Wann es weiter geht, kann niemand sagen. Wir stehen jederzeit in den Startlöchern“, so Wesener. Der Plan sei gut bestückt von der Halbtagswanderung über die zweitägige Rucksack-Tour ins Tschechische bis hin zur Wanderfahrt. Die Weggefährten kommen nicht nur aus Bad Lausick, sondern auch aus Leipzig, Borna, Frohburg und Geithain.

Von Ekkehard Schulreich