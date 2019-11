Bad Lausicks Kur GmbH hat vorübergehend zwei Chefs

Bad Lausick

Das Bad Lausicker Jubiläum „200 Jahre Kur“ wird Henry Heibutzki auf jeden Fall noch mitgestalten. 2021 wird das gefeiert. Dann wird der Geschäftsführer der Kur GmbH drei Jahrzehnte seines Engagements für den Kurbetrieb in der Stadt absolviert haben. Zeit, um danach in den Ruhestand zu gehen.

Damit der Wechsel an der Spitze des kommunalen Unternehmens mit gut 100 Mitarbeitern, das auch das Kur- und Freizeitbad „Riff“ betreibt, langfristig und in geordneten Bahnen verläuft, hat Heibutzki seit einem halben Jahr bereits eine Ko-Geschäftsführerin an der Seite: Annett Koza, die seit fast 19 Jahren an der Spitze des „Riffs“ steht.

Henry Heibutzki

Freizeitbad trägt sich seit Beginn an selbst

Rund 300.000 Besucher kommen Jahr für Jahr, um sich im Bad zu tummeln, um die Saunen und die Wellness-Angebote zu nutzen. Lag man im Hitzesommer-Jahr 2018 knapp unter dieser Marke, ist Heibutzki überzeugt, diesmal ein Stück darüber anzukommen: „Die Entwicklung ist über das ganze Jahr positiv, die Herbstferien liefen sehr gut – und das neue Resort beschert uns zusätzliche Gäste.“

Das Bad, der erste große Neubau seiner Art in Sachsen nach der Wende, ist für den Geschäftsführer eine Erfolgsgeschichte: „Es zählt zu den führenden Anbietern im Freistaat. Vor allem aber ist es uns immer gelungen, ohne Zuschüsse der Stadt auszukommen und sämtliche Modernisierungen aus eigener Kraft zu finanzieren. Das ist in der Bäder-Branche eher unüblich.“

Annett Koza

Als der heute 62-Jährige 1991 beim Kur- und Verkehrsverein Bad Lausick begann, war an das Bad nicht zu denken. Damals ging es vor allem um die Neuorganisation des Kurbetriebes. Und es stand die Aufgabe, sich mit dem in die Jahre gekommenen Freibad zu befassen. „Potenzielle Fördermittel-Geber wiesen uns darauf hin, dass ein Kurort ein Ganzjahres-Bad braucht. So entstand die Idee, das ,Riff' zu bauen.“

Tochter ist die Sächsische Bläserphilharmonie

Als Träger wurde 1993 die Kur GmbH gegründet, die korrekterweise BBK heißt, Bauorganisations-Betriebs- und Kur GmbH. Sie kümmert sich darüber hinaus um die Kurverwaltung, betreibt die Tourist-Information am Markt, bespielt die Freilichtbühne „Schmetterling“ im Kurpark.

Eine Tochter ist die gemeinnützige Betreibergesellschaft von Sächsischer Bläserphilharmonie und Deutscher Bläserakademie. Die WBI, die zehn Jahre lang die einst kommunalen Wohnungen verwaltete, besteht nicht mehr. Statt dessen ist die Kur GmbH Minderheitsbeteiligte an der Thermenresort GmbH, die das „Riff-Resort“ betreibt.

Thermalbrunnen wird saniert

Während sich Henry Heibutzki auf das Kaufmännische konzentriert, kümmert sich Annett Koza um das „Riff“ und das operative Geschäft. „Ich freue mich auf die Herausforderungen, weiß ich doch ein eingespieltes Team an Mitarbeitern an meiner Seite“, sagt die 50-Jährige. Bis 2021 stehen mehrere große Vorhaben an: Die Sanierung des Thermalbrunnen durch die Stadt Bad Lausick hat gerade begonnen.

Sie ist Grundlage für die Erneuerung des Heilbad-Prädikats. Die Kur GmbH plant statt dessen eine Erweiterung des Kurparks zwischen Schwanenteich und „Riff-Resort“, Kneipp-Tretbecken inklusive. Außerdem ist das Jubiläum vorzubereiten. Und dann ist da noch der Umbau der alten Fleischerei am Markt, in die eine neue, größere Information und Kurverwaltung einziehen soll.

Ekkehard Schulreich