Bad Lausicks Kurhaus jetzt in „Riff“ und Resort

Bad Lausick

Als auf dem Bad Lausicker Badberg 1993 bis 1995 der Kurhaus-Kurhotel-Neubau errichtet wurde, ließ das Finanzierungsmodell aufhorchen und wurde viel gelobt: Die Unternehmensgruppe Michels, Betreiber der Sachsenklinik und des Kurhotels, nutzte Fördermittel, um in diesen Komplex das für Bad Lausick unverzichtbare Kurhaus zu integrieren. Knapp zwei Jahrzehnte später forderte das Land Sachsen von der Stadt neun Förder-Millionen zurück. Die Kommune und Michels fanden damals einen Kompromiss. Der Reha-Betreiber zahlt bis 2021 die Fördermittel ab. Damit endet die Kurhaus-Nutzung. Die Stadtbibliothek ist ausgezogen. Die Reha des „Hauses Herrmannsbad“ im einstigen Hotel expandiert.

Bad Lausicker Schuldenlast sinkt deutlich

Ende September ist die letzte Teilsumme an die Stadt zu zahlen. Dann kann Bürgermeister Michael Hultsch (parteilos) hinter die seit 2015 währende Eigentums-Auseinandersetzung mit der Michels-Gruppe – die im Konsens erfolgte – endgültig ein Häkchen machen. „Damit verbessert sich unsere Schulden-Situation massiv.“ Die Pro-Kopf-Schuldenlast sinke von rund 1200 Euro vor einem halben Jahrzehnt auf dann 385 Euro. Das Reha-Unternehmen verfügt über den Komplex nun ganz nach eigener Strategie. Die öffentliche Nutzung ist erloschen. Das betrifft den Kursaal, über viele Jahre angesagte Adresse für Feste und Veranstaltungen, den Kurmittel-Bereich, aber auch die Bücherei. Die öffnet am 1. März in ihrem Interims-Quartier in der Markt-Passage.

Reha wird aufgestockt im Haus Herrmannsbad

Das „Haus Herrmannsbad“, in dem Reha-Patienten mit psychosomatischen Erkrankungen therapiert werden, nutzt die frei gewordenen Räume für eine Kapazitätserweiterungen. „Die freien Flächen werden zur Erweiterung unserer psychosomatischen Abteilung genutzt“, sagt Geschäftsführer Kurt-Josef Michels. Ziel sei es langfristig, die Kapazität von 100 Betten auf 130 in der psychosomatischen Abteilung, die zur benachbarten Sachsenklinik gehört, zu erhöhen.

Kurmittelhaus wird neu etabliert

Klassische Massagen, Bäder, Trinkkuren, Packungen: Das, was der ambulante Kurgast im Kurmittelhaus auf dem Badberg fand, ist nun ein paar Schritte weiter am südlichen Rand des Kurviertels konzentriert – in Räumen des Kur- und Freizeitbades "Riff" und dem unmittelbar verbundenen „Riff-Resort“. „Wir sind bereit. Anfragen gibt es, aber wir können keinen einzigen Gast empfangen“, bedauert Henry Heibutzki, mit Annett Koza Geschäftsführer der Kur GmbH. Corona-bedingt müsse man das „Riff“ und das Resort geschlossen halten, und auch die Kur- und Tourist-Information arbeite nur hinter verschlossener Tür. Er hoffe sehr, dass man im April öffnen dürfe. Dann könne auch der reguläre Betrieb des neuen Kurmittelhauses starten. „Ein prädikatisiertes Heilbad braucht einen solchen Ort, an dem das natürliche, ortsgebundene Heilmittel – bei uns das Thermalwasser – verabreicht wird“, sagt Heibutzki. Die Variante, neu zu bauen, habe man zumindest vorerst verworfen. „Wir nutzen die vorhandenen Möglichkeiten für eine kleine Variante, die diesen Anforderungen entspricht.“

Die Krankenkassen haben dafür konkrete Ausstattungs-Parameter. Schließlich handelt es sich – anders als bei dem, was etwa das „Riff“ an Wellness offeriert – um Kuranwendungen. Verordnet werden die durch die beiden Bad Lausicker Kurärzte Dr. Sylvie Schmidt und Robby Schulze. Die Kur GmbH stellt Räume im „Riff“ und im Resort bereit. Eine Besonderheit: Die Kurgäste müssen in den nächsten drei Jahren im „Riff-Resort“ untergebracht sein. In Heibutzkis Augen kein Problem: „Die Verbindung von Bad und Unterkunft via Bademantel-Gang wird von vielen Gästen sehr geschätzt.“

Bücherei öffnet in der Passage neu

Eingeräumt an neuem Ort ist inzwischen die Stadtbibliothek. Ihren endgültigen Sitz soll sie im aktuell von der Kur GmbH genutzten Gebäude am Markt finden, wenn die Tourist-Information im Haus daneben hergerichtet ist. Bis dahin hat die Stadt ein Ladengeschäft in der Passage angemietet. Die Regale stehen, sind eingeräumt. Los geht es hier am 1. März – wahrscheinlich bis zum Sommer 2022.

Von Ekkehard Schulreich