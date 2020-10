Bad Lausicks Thermalbrunnen liefert wieder mehr Wasser

Bad Lausick

Die doppelte bis dreifache Menge Wasser liefert der Bad Lausicker Thermalbrunnen nach der Generalreparatur. Seit Ende September befindet er sich im Probebetrieb. Bis Ende Februar habe man Zeit, dass sich alles einspiele, sagt Bürgermeister Michael Hultsch (parteilos). Vor allem geht es um die Temperatur, die konstant ein Stück über der Marke von 20 Grad Celsius liegen muss, um aus Wasser Thermalwasser zu machen. Thermalwasser, das entscheidend ist für das Bad Lausicker Heilbad-Prädikat. Möglich, dass das „neue“ Wasser sogar wertvoller ist – dank eines erheblich ausgeprägteren Anteils an gelösten Mineralien.

Das große Ziel wurde verfehlt

„Das Ziel ist fast erreicht – aber wir hatten mehr vor.“ Auf diesen Punkt bringt der Bürgermeister die geplant 2,6 Millionen Euro teure Sanierung des Brunnens, der nach der Jahrtausendwende in Nachbarschaft des Kur- und Freizeitbades „Riff“ abgeteuft wurde und ab 2007 in Betrieb ist. Im Laufe der Jahre wurde die Förderleistung und auch die Temperatur des Wassers an der Erdoberfläche immer geringer. Der Grund: abgelagerte Sedimente im Rohrsystem und ein größerer Anteil „jüngeren“, kühleren Wassers aus geringerer Tiefe. Im September 2018 wurde der Betrieb eingestellt, die Sanierung geplant. Ihr Kernstück: eine Vertiefung der Bohrung von 1335 auf 1650 Meter, um mehr und wärmeres Wasser zu erschließen. Zugleich sollte die Steuerungstechnik modernisiert werden.

Heilbad-Prädikat beruht auf Temperatur, nicht Inhalt

„Die balneologische, also bäderheilkundliche Anerkennung wurde auf die Temperatur des Wassers ausgesprochen, nicht auf seine Inhaltsstoffe“, sagt Dr. Thomas Daffner, Geschäftsführer der UBV Umweltbüro Vogtland GmbH, der die Arbeiten im Auftrag der Kommune fachlich begleitet. In Abstimmung mit der Landesdirektion - sie stellte gut zwei Millionen Euro Fördermittel des Landes bereit - habe man die Sanierung des Brunnens geplant. Den Auftrag selbst übernahm das H. Anger's Bohr- und Brunnenbaugesellschaft aus Hessisch Lichtenau, das den Brunnen seinerzeit gebohrt hatte.

Brunnen an dieser Stelle war ein Kompromiss

„Schon damals war das Bohren an dieser Stelle ein Kompromiss“, sagt Dr. Daffner. Es gebe in Bad Lausick und Umgebung vermutlich ergiebigere Erdschichten, um an Thermalwasser zu gelangen. Aufgrund einer Kosten-Nutzen-Rechnung habe man sich aber für die „Riff“-Nähe entschieden, wo das Wasser aufbereitet wird. Hier wurde es Kurgästen als unverwechselbares Heilwasser am „Aqua-Vitales“-Trinkbrunnen verabreicht und – zusätzlich erwärmt – in Schwimmbecken gefüllt. Von bis zu 36 Grad Celsius in der Tiefe blieben oben zuerst 23, zuletzt 21 Grad Celsius. Bürgermeister Hultsch: „2017 war es schon kritisch.“

Dass das Tieferbohren misslang, liege an dem Hänge-Liner, erläutert Dr. Daffner. Der schließt in 600 Metern an die bis dahin breitere Bohrung ab. Wider Erwartens habe man dieses geschlitzte Rohr nicht heraus holen können. Eine andere Technologie hätte eine Million Euro Mehrkosten gescheut; man habe sie deshalb verworfen. „Statt dessen haben wir den Hänge-Liner, der versottet war und in dem die Sedimente zehn Meter hoch lagen, gereinigt und eine zweite Schrägbohrung eingebracht, um an mehr Wasser zu kommen.“ Letzteres mit deutlichem Erfolg.

Das beste Betriebsregime finden

„Jetzt, im Probebetrieb, müssen wir uns an die Fördermenge heran tasten und das optimale Betriebsregime finden“, so der Planer. Die 20 Grad erreiche man aktuell gerade; da sei auf jeden Fall mehr drin. Überraschend und positiv sei die deutlich höhere Mineralisation. Ob und was die möglicherweise im Kurbetrieb tauge, wisse man nach der Großen Heilwasseranalyse und nach dem neuen balneologischen Gutachten. Letzteres erarbeitet das Forschungsinstitut für Balneologie und Kurort-Wissenschaft Bad Elster nach Abschluss des bis Ende Februar laufenden Probebetriebs. Fakt ist: Das Wasser soll Trinkkuren im „Riff“ und im neuen, dort und im "Riff-Resort" geschaffenen Kurmittelhaus dienen. Die neuerliche Befüllung von Schwimmbecken sei, so Dr. Daffner, möglich, aber für den Heilbad-Status nicht ausschlaggebend.

„Ich rechne fest damit, dass wir die Anerkennung durch das Land Sachsen erneut bekommen“, sagt Michael Hultsch. Das sei der größte Erfolg, schließlich feiere man im Frühsommer das Jubiläum „200 Jahre Kur“. Künftig aber wolle man den Ruf des Kurortes nicht allein auf Thermalwasser gründen, sondern parallel auch auf Kneipp-Anwendungen. Ein Kneipp-Verein will sich am 9. November gründen.

Von Ekkehard Schulreich