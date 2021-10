Otterwisch

Haben Unbekannte absichtlich Bäume an Landstraßen angesägt und so einen Unfall verursacht? Nachdem in der Nacht zum Donnerstag ein 60-Jähriger mit seinem Auto gegen einen gefällten Baum gefahren ist, der die Straße zwischen Pomßen und Otterwisch versperrte, sucht die Polizei nun nach Zeugen.

Angesägter Baum kein Einzelfall

Auffällig: Zwei Tage zuvor, in der Nacht vom 12. auf den 13. Oktober, stellte das Polizeirevier Grimma auf der Landstraße zwischen Großbothen und Kleinbardau ebenfalls einen angesägten Baum fest. Hier kam es zu keinem Unfall.

Die Kriminalaußenstelle Grimma sucht nun Zeugen: Wer fuhr an den genannten Stellen vorbei, als die Bäume noch standen? Wer konnte verdächtige Personen oder Fahrzeuge erkennen, die sich an den Bäumen aufhielten?

Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt oder den unbekannten Tatverdächtigen geben können, werden gebeten, sich bei der Kriminalaußenstelle Grimma, Köhlerstraße 3, 04668 Grimma, Tel. (03437) 7089-0 oder bei der Kriminalpolizei, Dimitroffstraße 1 in 04107 Leipzig, Tel. (0341) 966 4 6666, zu melden.

Von lvz