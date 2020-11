Bahn-Anschluss nach Leipzig: Colditz sieht Dulig in der Pflicht

Colditz/Grimma

Das Projekt Reaktivierung der Muldentalbahn zwischen Grimma und Rochlitz/ Narsdorf via Colditz nimmt weiter an Fahrt auf. Nach einem Treffen der beiden Stadtoberhäupter von Colditz und Rochlitz mit Stadträten der beiden Kommunen lud nun auch der Landrat des Landkreises Leipzig, Henry Graichen ( CDU), zu einem Treffen der sogenannten Lenkungsgruppe ein. Neben Vertretern der Städte Rochlitz, Colditz und Geithain sowie der beiden Landkreise Leipzig und Mittelsachsen nahmen auch solche des Zweckverbandes für den Nahverkehrsraum Leipzig und der sächsischen Staatsregierung teil. „Alle Akteure haben sich dazu bekannt, dass das Vorhaben der Reaktivierung der Muldentalbahn unbedingt vorangebracht werden muss“, fasst der Colditzer Bürgermeister Robert Zillmann (parteilos) das Treffen zusammen.

Experten sollen Verkehr auf der Strecke simulieren

Man habe sich darauf verständigt, in einem nächsten Schritt ein betrieblich-technisches Konzept erarbeiten zu lassen, in dessen Ergebnis die Investitionskosten detailliert erfasst und der Verkehr auf der Strecke simuliert werden könnten. „Im Ergebnis dessen soll die Entscheidung zur Ausschreibung des Verkehrs für die nächste Vergabephase 2025 bis 2037 stehen“, so Zillmann. Die Kosten der Untersuchung belaufen sich seinen Angaben zufolge auf rund 100 000 Euro.

Kritik am Freistaat : Reaktivierung der Bahn im Koalitionsvertrag

Eine Summe, zu der der Freistaat nichts beisteuern wolle. „Dies halte ich für ein schlimmes Signal an die Bevölkerung im ländlichen Raum“, hält der Colditzer Stadtchef mit seinem Unmut nicht hinter dem Berg. Es bleibe festzustellen, dass die Kommunen die Aufgaben des Freistaates erfüllten. „Die Regierungskoalition hat zwar richtigerweise das Ziel der Reaktivierung der Muldentalbahn in den Koalitionsvertrag geschrieben, Schritte jedoch, diese Ziele auch umzusetzen, unternimmt sie keine“, beklagt Zillmann und sieht den Freistaat gefordert, sich nach dem Erstellen besagten Konzeptes zielführend in den Prozess der Reaktivierung einzubringen. „Insbesondere das Staatsministerium für Wirtschaft und Arbeit mit Minister Martin Dulig an seiner Spitze muss Farbe bekennen“, so der Colditzer Bürgermeister. Mit der Reaktivierung der Muldentalbahn könne man eine ganze Region aufwerten und sie an die gute Entwicklung rund um Chemnitz und Leipzig anhängen, wofür es kluger und bürgerorientierter Weitsicht bedürfe.

Bahn arbeitet an Vorhaben-Liste

Parallel zu den Bemühungen der Städte, Landkreise und ÖPNV-Zweckverbände ist auch die Deutsche Bahn dabei, ihre stillgelegten Strecken hinsichtlich einer möglichen Reaktivierung zu untersuchen. Auf LVZ-Anfrage teilte die Bahn-Pressestelle mit, dass die Liste der Allianz pro Schiene und des Verbandes Deutscher Verkehrsunternehmen über 300 Reaktivierungsvorschläge aus Politik und Verbänden enthalten würde. Seit dem vergangenen Jahr werde intensiv an einem Portfolio möglicher Streckenreaktivierungen gearbeitet, welches man als Gesamtplan im nächsten Jahr vorstellen werde. Derzeit könnten allerdings noch keine konkreten Aussagen zu einzelnen Strecken respektive Reaktivierungsmaßnahmen getroffen werden.

Von Roger Dietze