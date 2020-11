Bahn reißt historischen Wetterschutz in Großbothen ab

Grimma/Großbothen

Der Bahnhof in Großbothen hat sein Gesicht verloren. Im Zuge der Sanierungsarbeiten, die seit September laufen, wurde in der vorigen Woche die historische Überdachung des Mittelbahnsteigs unwiederbringlich abgebrochen. Als er vom Abbruch erfuhr, nahm Großbothens Ortsvorsteher Manfred Herms (Perspektive für Großbothen) umgehend Kontakt mit der Unteren Denkmalschutzbehörde auf. Doch da verrichteten die Bauarbeiter bereits ihr Werk.

Landratsamt: Muldentalbahn hat Umgebungsschutz

Jetzt steht die Frage im Raum, ob der Abriss des hölzernen Konstrukts aus Denkmalschutz-Gründen gerechtfertigt war. „Die Überdachung ist kein Einzeldenkmal, sondern zählt in den Umgebungsschutz der Sachgesamtheit Muldentalbahn“, informiert auf LVZ-Nachfrage Landratsamt-Sprecherin Brigitte Laux. Die Untere Denkmalschutzbehörde habe sich gemeinsam mit dem Landesdenkmalschutz vorige Woche ein Bild vor Ort gemacht. Eine rechtliche Bewertung erfolge in dieser Woche.

Anzeige

Ein Bild aus vergangenen Tagen. Bei Sanierungsarbeiten ist jetzt diese historische Überdachung auf dem Mittelbahnsteig des Bahnhofs Großbothen beseitigt worden. Quelle: Frank Prenzel

Ihren eigentlichen Zweck, die Reisenden vor Wind und Wetter zu schützen, erfüllte die Überdachung zwischen den Gleisen zwar schon seit Jahren nicht mehr. Denn sie war sanierungsbedürftig wie der gesamte Bahnhof in Großbothen. Doch sie gab der Haltestelle ein unverwechselbares Aussehen. „Sie war ein Alleinstellungsmerkmal und prägendes Element, das jetzt verschwunden ist“, wurmt Ortsvorsteher Herms das Vorgehen der Deutschen Bahn. Seinen Informationen zufolge stammt die handwerkliche Arbeit aus der Bauzeit der Bahnstrecke von Borsdorf nach Coswig. Der Abschnitt von Grimma bis Leisnig war 1867 eingeweiht worden; zwischen 1898 und 1909 wurde der Streckenabschnitt von Borsdorf bis Großbothen dann zweigleisig ausgebaut. Es gebe nur wenige mehrgleisige Bahnhöfe im ländlichen Raum, ärgert sich der Ortsvorsteher über das verlorene Gesicht.

Leipzig-Update – Der tägliche Newsletter Die wichtigsten Nachrichten aus Leipzig und Sachsen täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach.

Ortsvorsteher dachte, Ensemble ist geschützt

Leider habe der Ortschaftsrat Großbothen keine Kenntnis davon gehabt, dass die Bahn im Zuge der jetzigen Sanierungsarbeiten den historischen Wetterschutz auf dem Mittelbahnsteig abbricht, so Herms. Er hatte angenommen, dass das Ensemble unter Denkmalschutz steht und damit erhalten bleibt. „Ein Stück Geschichte ist damit unwiederbringlich verloren“, bedauert Herms. Die hölzerne Überdachung direkt am maroden Bahnhofsgebäude bleibt seinen Worten zufolge aber erhalten.

Bei Sanierungsarbeiten am Bahnhof Großbothen ist jetzt die historische Überdachung auf dem Mittelbahnsteig zwischen den Gleisen entfernt worden. Der Bahnhof hat dadurch sein Gesicht verloren. Die Denkmalbehörde des Landratsamtes prüft den Sachverhalt. Die alte Überdachung am Gebäude soll aber erhalten bleiben. Quelle: Frank Prenzel

Seit September nimmt die Deutsche Bahn in Großbothen Sanierungsarbeiten vor. In einer Pressemitteilung Ende August hatte sie dabei auch informiert, auf dem Bahnsteig 2/3 ein Wetterschutzhaus aufzustellen. Das dürfte ein Konstrukt aus Stahl und Glas werden. Insgesamt werden laut Bahn 1,2 Millionen Euro investiert. So erhalten beide Bahnsteige eine neue Beleuchtung und einen neuen Schotterbelag. Auch die Treppenzugänge der Unterführung werden neu verkleidet. Die Station Großbothen nutzen täglich rund 100 Fahrgäste.

Von Frank Prenzel