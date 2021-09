Grimma

Eineinhalb Jahren sind bereits ins Land gegangen, seitdem der Grimmaer Stadtrat dem Verkauf des Bahnhofs an die RE|SA Grundbesitz Management GmbH & Co Oberer Bahnhof Grimma KG zustimmte. Drei Monate später, im Juni 2020, hatte der Geschäftsführer der Kommanditgesellschaft, Samuri Reum, im städtischen Parlament seine Pläne mit der Immobilie umfassend vorgestellt. Nur: Der Kaufvertrag ist nach wie vor nicht signiert. Am erbarmungswürdigen Zustand des Gebäudes hat sich nichts verändert.

Samuri Reum, Geschäftsführer der Kommanditgesellschaft, die den Oberen Bahnhof in Grimma erwerben will, erläuterte im Juni 2020 zur Stadtratssitzung die Pläne für die Immobilie. Quelle: Frank Prenzel

Berger: Der große Durchbruch ist noch nicht gelungen

Bislang sei immer noch nicht geklärt, wo auf Bahnhof-Seite Parkplätze geschaffen werden können, nennt Grimmas Oberbürgermeister Matthias Berger (parteilos) auf LVZ-Anfrage den Grund. „Der große Durchbruch ist noch nicht gelungen.“ Der Kaufvertrag werde erst dann unterschrieben, „wenn die Verkehrsproblematik geklärt ist“. Dass Reum durch die offene Situation wieder abspringen könnte, glaubt Berger nicht. Der zeige nach wie vor „großes Interesse“ und habe ebenfalls schon mit Anrainern gesprochen.

Auf der gegenüberliegenden Gleisseite hat die Stadt Grimma Flächen erworben und plant, 105 neue Park&-Ride-Plätze zu schaffen. Berger zufolge werden aber auch direkt am Bahnhof wenigstens 100 Stellflächen gebraucht. Erschwerend kommt hinzu, dass das jetzige Park&Ride an der Westseite des Bahnhofs beim Umbau des Vorplatzes für die neue Ausfahrt der Busse auf die Leipziger Straße geopfert wird.

Der jetzige Park-und-Ride-Parkplatz am Grimmaer Bahnhof muss für die künftige Ausfahrt Platz machen. Jetzt stellt sich die Frage, wo auf dieser Bahnhofseite Parkplätze geschaffen werden können. Quelle: Frank Prenzel

Mit Grundstücksbesitzern auf der Suche nach Lösungen

An der Ost-Seite des Bahnhofs befindet sich ein kleines Einkaufsareal. Lidl, Kik, Tedi und Takko locken so manchen Grimmaer an, aber auch die beiden Pizzerias und der Rostbratwurst-Grill, die Post und ein Reisebüro. Man habe es mit vier verschiedenen Grundstückseigentümern zu tun, erklärt der Rathauschef. „Mit denen sind wir auf der Suche nach Lösungen.“ Erst Ende August habe es ein Gespräch gegeben mit den führenden Köpfen der Gesellschaft, der das Areal von Lidl bis zur Post gehört, so Berger.

„Wir brauchen Flächen von den Eigentümern“, erläutert der Oberbürgermeister. Entweder zum Erwerb oder in Form einer Gestattung zum Überfahren. Das hieße nicht, dass Gebäude weg müssten, so Berger, der jedoch darauf verweist, dass der gültige Bebauungsplan für das kleine Gebiet eine weitere Entwicklung des Handels ausschließt. Aus seiner Sicht ist ein Kompromiss nötig. Der Prozess sei mühsam, zumal „in Grimma Flächen mittlerweile sehr wertvoll sind“.

Idee eines modernen Parkhauses im Bahnhofspark

Berger lässt auch die Idee eines modernen, begrünten Parkhauses im Bahnhofspark nicht los. „Das ist meine Vorzugsvariante.“ Der Denkmalschutz dürfte hier seiner Ansicht nach keine Rolle spielen. Idealerweise würde nach Bergers Vorstellungen der Kreuzungsbereich Leipziger-/Bahnhofsstraße einen Kreisverkehr erhalten – mit Einfahrt zum Parkhaus. „Das wäre sinnvoll.“ Im Zweifel müsste die Stadt für das Parkhaus in die eigene Tasche greifen, gibt der Rathauschef zu verstehen.

Auch die weitgehend durchgeplante Neugestaltung des Bahnhofsvorplatzes kann Berger zufolge erst beginnen, wenn die Frage der Pkw-Stellflächen geklärt ist. Beim Umbau sind das Landesamt für Straßenbau und Verkehr und der Zweckverband für den Nahverkehrsraum Leipzig mit im Boot.

2025 soll die erste S-Bahn nach Grimma rollen

Der Bahnhof müsse fit gemacht werden für den S-Bahn-Knotenpunkt Grimma, betont der Rathauschef. 2025 soll die Muldestadt ans S-Bahn-Netz kommen – aller Wahrscheinlichkeit dank batteriebetriebener Züge, die durch den City-Tunnel dürfen. Ein Premierenzug rollt am Sonnabend, 18. September, von Delitzsch via Leipzig und Grimma nach Döbeln – und retour. Ankunft in Grimma: 9.20 Uhr und 11.55 Uhr.

