Geithain/Bad Lausick/Grimma

Ein neues Zeitalter – das der Eisenbahn – begann vor 150 Jahren südlich von Leipzig: Da befuhr der erste Zug die Strecke von Kieritzsch über Borna, Frohburg und Geithain nach Chemnitz. Der Start der neuen Ära des durchgehenden elektrischen Betriebes könnte sich hingegen bis 2030 verzögern. Bisher war von einem Ausbau via Bad Lausick in den Jahren 2027 und 2028 die Rede. Übergangsweise sollen ab Ende 2023 batteriegetriebene Regionalexpress-Züge verkehren.

Batteriezüge werden im Spätsommer 2023 geliefert

Gebaut werden die Batteriezüge Coradia Continental vom Hersteller Alstom Transport Deutschland im niedersächsischen Salzgitter. Für ihre Anschaffung und Bereitstellung auf der hiesigen Strecke ist der Verkehrsverbund Mittelsachsen (VMS) zuständig. Kostenpunkt der elf neuen Fahrzeuge: 70 Millionen Euro.

Die batterieelektrischen Züge werden im Spätsommer 2023 geliefert und nehmen auf der Regionalexpress-Linie 6 Testfahrten auf. Mit dem Fahrplanwechsel am 10. Dezember 2023 rollen die Züge mit den Hochleistungsbatterien auf den Dächern dann im Regelbetrieb zwischen Leipzig und Chemnitz. Das hat der VMS jetzt mitgeteilt.

Die Akkus werden an den Bahnhöfen Chemnitz und Leipzig über ihre Stromabnehmer aufgeladen. Die Ladezeit beträgt eine halbe Stunde. „So sind wir unabhängig von der Elektrifizierung“, sagt VMS-Sprecher Falk Ester. Sobald die 80 Kilometer lange Strecke zwischen den beiden sächsischen Städten elektrifiziert ist, werde die Hochleistungsbatterie überflüssig. Die neun Tonnen schweren Akkupacks auf den Dächern würden deshalb demontiert. Die angeschafften Bahnen bleiben, fahren dann unter Draht und transportieren weiter die Reisenden zwischen beiden Ballungsräumen, so Ester.

Noch steht der Coradia Continental in der Werkhalle des Herstellers. Quelle: Verkehrsbund Mittelsachsen

Bisheriger Termin für Elektrifizierung nicht bestätigt

Anders als das 100. Streckenjubiläum, das an Bahnhöfen unterwegs 1972 durchaus gefeiert wurde, lässt die Deutschen Bahn AG den Anlass zum Hundertfünfzigsten verstreichen. Seit Jahren betreibt die Mitteldeutsche Regiobahn den Regionalexpress, der zwischen Geithain und Chemnitz die historische Trasse nutzt. Die gleichfalls am 8. April 1872 freigegebenen Zweigbahnen von Narsdorf nach Rochlitz und nach Penig sind längst stillgelegt.

Die Bahn will die Verbindung zwischen den Großräumen Leipzig und Chemnitz via Bad Lausick zweigleisig ausbauen, elektrifizieren und Chemnitz so an den Fernverkehr anbinden. Erste Bürgerversammlungen dazu gab es in Geithain, Bad Lausick, Otterwisch und Belgershain bereits vor zwei Jahren. Auf ihnen wurden das Projekt und der Zeitplan vorgestellt – Bau abschnittsweise unter Vollsperrung in den Jahren 2027 und 2028. Diese Jahreszahlen werden auf LVZ-Nachfrage jetzt nicht mehr genannt.

Nostalgie-Express: Es gibt viele Kritiker, aber auch Fans. Quelle: Andreas Döring

Ihr täglicher Newsletter aus Geithain Jeden Tag gegen 17 Uhr die Top-Meldungen und Neuigkeiten aus Geithain direkt in Ihr E-Mail-Postfach. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Inbetriebnahme der elektrifizierten Strecke noch unklar

„Der Ausbau der Bahnstrecke zwischen Leipzig und Chemnitz befindet sich aktuell noch in einer frühen Planungsphase. Derzeit läuft die Vorplanung für den Südabschnitt zwischen Geithain und Chemnitz“, heißt es aus der Pressestelle des Konzerns. „Belastbare Aussagen zu Terminen für Baubeginn beziehungsweise Inbetriebnahme der Strecke kann die Deutsche Bahn erst nach Abschluss der Planungsphase treffen.“

Flatternde Wäsche und ein „Sandmann“-Zug: Bahn-Idylle vor Jahrzehnten am längst aufgegebenen Narsdorfer Bahnhof. Quelle: Heiko Kussmann

Batteriezüge ab 2025 auch nach Grimma

Um die Stadt Grimma an das S-Bahn-Netz zu bringen, setzt der Zweckverband für den Nahverkehrsraum Leipzig ebenfalls auf Batteriezüge. Sie ermöglichen die Nutzung des City-Tunnels, der für Dieselfahrzeuge tabu ist, heißt es schon länger vom ZVNL. Im September 2021 fuhr ein Probe-Zug des Herstellers Stadler erstmals von Döbeln via Grimma nach Leipzig. Im Fahrplan-Verkehr sollen die Batteriezüge ab 2025 rollen. Von einer Elektrifizierung dieser Strecke wird allerdings abgesehen.

Von Ekkehard Schulreich und Stephanie Riedel