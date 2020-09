Bahrener Sportplatz – Feuertaufe bei Vielseitigkeitsturnier

Grimma/Bahren

Der einstige kleine Sportplatz in Bahren erhält eine neue Bestimmung. Das etwa 100 mal 50 Meter große, Gras bewachsene Geviert dient künftig kleinen und großen Reitern zum Trainieren. Am Freitag fällt dazu ab 17 Uhr der Startschuss mit einer internen Einweihung. Zudem geben am Wochenende Sachsens beste Vielseitigkeitsreiter ihre Visitenkarte ab.

Ortschaftsrätin Rosmarie Radon, zugleich Vorsitzende des Heimatvereins „Zur Prinzengrotte“, war das bislang ungenutzte Areal nahe des großen Sportplatzes schon lange ein Dorn im Auge. Die Stadt Grimma als Eigentümer hatte die Fläche einst für den Bau neuer Eigenheime avisiert. Doch Bodenproben ergaben, dass sie sich nicht als Bauland eignet. Vermutlich befindet sich Schlacke der einstigen Papierfabrik im Erdreich. So lag der Platz lange Zeit nur dann nicht verwaist, wenn der Bauhof mit dem Rasenmäher anrückte.

Beide Vereine pachten Platz von der Stadt Grimma

Radons erster Gedanke einer Streuobstwiese zerschlug sich. Als sie schließlich im Frühjahr auf den Kinderreitfest-Verein zuging, dessen Vorsitzender Mario Rost in Bahren wohnt, nahm die Idee eines Trainingsplatzes für den Pferdesport rasch Konturen an. Inzwischen sind Heimatverein und Kinderreitfest-Verein gleichberechtigte Pächter des Platzes und machten vorigen Sonnabend Nägel mit Köpfen. Während eines Arbeitseinsatzes, bei dem reichlich 20 Leute beider Vereine anpackten, wurde das Areal hergerichtet. Es entstand ein Bretterzaun. Zudem wurden Bäume ausgeschnitten und Ränder gemäht. Laut Rost brachten die Vereine dafür etwa 1000 Euro für Material und Technik auf. „Der Anfang ist gemacht.“

Feuertaufe mit Trainingslager am Wochenende

Seine Feuertaufe erfährt der Platz am Wochenende. Von Freitag, 16 Uhr, bis Sonntag, 15 Uhr, findet ein Trainingslager für Vielseitigkeitsreiter statt, das sowohl in Bahren als auch auf den Böhlschen Wiesen über die Bühne geht. Dabei stellen sich 20 Kaderreiter des sächsischen Landespferdesportbundes vor. Bei der Sichtung dieser Leistungssportler werden die Teilnehmer für die Goldene Schärpe im Oktober gesucht, ein bundesweiter Vergleich in der Vielseitigkeit.

Auch 20 junge Reiter aus den Vereinen von Grimma und Bahren freuen sich auf ein Vielseitigkeitstraining am Wochenende. „Wir können in diesem Jahr zwar kein Kinderreitfest veranstalten, machen aber dennoch was für Kinder“, fasst Rost die Intention seines Vereinsvorstandes zusammen. Wie die Landeskader führen die Acht- bis 14-Jährigen die Dressur auf dem Bahrener Platz durch, während das Springen und Geländereiten auf den Böhlschen Wiesen geübt wird. Die Sparkasse, der Grimmaer Fenster- und Türenhändler AK-Therm sowie Kanal-Türpe unterstützen das Kindertraining mit jeweils 800 Euro.

Der Platz eignet sich nur fürs Dressurreiten

Der neue Reitplatz in Bahren eignet sich ausschließlich zur Dressur, erläutert Rost. Er biete dabei eine gute Möglichkeit für Ross und Reiter zur Ausbildung auf einer Rasenfläche. Denn meist seien nur Sandplätze vorhanden, so wie beim Bahrener Reit- und Sportstall von Marc-Oliver Wache, der auch eine Reithalle betreibt. Rost: „Der Trainingsplatz ist für die Pferdesportler der Region eine Bereicherung.“

