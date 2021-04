Bailey’s FressBar – der besondere Laden in Grimma für Hund und Katze

Grimma

Tina-Maria Roge gehört zu den Ladenbesitzern, die im Pandemie-Lockdown öffnen dürfen. Die 33-Jährige verkauft Lebensmittel. Allerdings nicht für Menschen. Sondern für Hunde und Katzen. Mit ihrem Laden in der Langen Straße in Grimma, den sie „Bailey’s FressBar“ nennt, erfüllte sich die gelernte Kauffrau für Zoohandlungen einen Traum.

Alte Möbel bringen Charme in den Laden in Grimma

Der Laden trägt unverwechselbar Roges Handschrift, die nicht nur alte Möbel liebt und handwerkliches Geschick an den Tag legt, sondern auch ein ausgesprochenes Faible für die Umwelt hat. Ein alter Fernseher ist zum Aquarium umfunktioniert, eine Grünpflanze ziert eine historisch anmutende Küchenwaage, Kisten dienen als Regal – das Fachgeschäft strahlt Charme und Wohlfühlatmosphäre aus. Mitten im Raum breitet sich eine Probierbar aus – Hunde- und Katzenbesitzer können testen, mit was ihre Vierbeiner auf den Geschmack kommen.

Blick auf die Auslagen von Bailey's FressBar in Grimma – hier die Probierbar. Quelle: Frank Prenzel

Tina-Maria Roge legt den Fokus auf Ernährungsberatung. Sie möchte, dass den Fellnasen gesundes Futter vorgesetzt wird – und hat ihre Ware in der Handlung entsprechend ausgerichtet. „Ich will ein Umdenken und dass die Leute hinterfragen, was fürs Tierwohl wichtig ist.“ Oft sei viel Getreide im Futter. Hunde und Katzen seien aber Fleischfresser und bekämen deshalb Allergien, weiß die Fachfrau. „Die Tiere werden krank davon.“ Medikamente oder Wurmkuren seien oft gar nicht nötig, nennt sie ein anderes Beispiel. Auch beim Zubehör erkennt sie Fehler der Hundebesitzer. Ein Halsband etwa sei nichts anderes als ein „Strangulieren des Hundes“. Zig mal besser sei ein Brustgeschirr für den Vierbeiner. Gesundes Fleisch, natürliche Ernährung und artgerechtes Zubehör sind deshalb das Geschäftsmodell der 33-Jährigen.

In Riesa und Leipzig die ersten beruflichen Schritte

Tina-Maria Roge stammt aus Gröditz bei Riesa. In einer privaten Zoohandlung der Elbestadt lernte sie und begann ihre berufliche Laufbahn. 2010 heuerte sie für zwei Jahre bei der Tierfutter-Kette „Fressnapf“ an, um schließlich bei der junge Leipziger Futtermittel-Firma „Healthfood 24“ das Fundament für die Selbstständigkeit zu legen. Neun Jahre lang sammelte sie Erfahrung rund um artgerechtes Futter für Hunde und Katzen, tourte zu Messen im In- und Ausland, arbeitete mit Tierärzten und Heilpraktikern – und legte Geld beiseite. Im Leipziger Zoo machte sie ihren Meister in vier Bereichen (Nager, Vögel, Aquaristik, Terraristik) –und würde jetzt in ihrem Mini-Unternehmen auch gern jemanden ausbilden.

Anfang August 2019 eröffnete in Grimma ein Fachgeschäft für Hund und Katze. Inhaberin Tina-Maria Roge bietet mit Bailey's FressBar in der Lange Straße 36 ein umfangreiches Sortiment und Ratschläge zur Ernährung der Vierbeiner. Quelle: Thomas Kube

Zunächst schwebte Roge ein Aquaristikgeschäft vor. „Ich liebe Zierfische.“ Aber die umfangreichen Vorschriften im Lebendtier-Handel schreckten sie ab. Also wurde es „Bailey’s FressBar“. Die Bezeichnung entspringt dem Namen ihres Hundes. FressBar fand sie als Wortspiel originell. Im April 2019 meldete sie das Gewerbe für Tierbedarf an, vier Monate später empfing sie den ersten Kunden. Im Sommer vorigen Jahres schuf sich die alleinstehende Mutter mit einer mobilen Hundepflege noch ein zweites Standbein.

Umzug in Häuschen nach Roda bei Mutzschen

Tina-Maria Roge, die vor wenigen Tagen von Grimma nach Roda gezogen ist und nun mit Mutter (61) und Sohn Charlie (5) im eigenen Häuschen wohnt, hat mittlerweile rund 80 Stammkunden, die teils von Leipzig und Oschatz kommen. Das Konzept scheint aufzugehen, und auch die Öffnungszeit wochentags von 15 bis 19 Uhr hat sich ihren Worte zufolge bewährt. Auf Wunsch komme sie auch am Vormittag in den Laden.

Wolfsblut-Futter ist der Renner im Geschäft

Vom letzten Arbeitgeber bezieht die Jungunternehmerin ebenfalls Ware, darunter das „Wolfsblut“ genannte, getreidefreie Hundefutter. Ein Renner, wie sie sagt. In den Regalen finden sich Smoothies für Fellnasen (Fleischbrühe), Vitalpilze (fürs Immunsystem) und sogar Eis für Hund und Katze. Das sei Frozen-Joghurt mit Geflügelleber oder Rind oder Wildlachs und der Verkaufshit im Sommer, erzählt die 33-Jährige, die auf Umweltaspekte wert legt. So verkauft sie die Nahrung lieber im Glas statt in Plaste an. Aus Futtermittelverpackungen bastelt sie Möbel. Aus alten Sachen oder Möbeln entstehen unter ihren Fingern Hundespielzeug, Katzenhäuser und Futterboxen, die sie mit verkauft.

Blick auf die Auslagen von Bailey's FressBar in Grimma. Quelle: Frank Prenzel

Tina-Maria Roge hat darüber hinaus eine soziale Ader. Den Tierheimen in Schkortitz, Oelzschau und Ostrau kamen die 250 Euro einer Tombola zugute, die sie im Februar in ihrem Laden anbot. Neben der Kasse steht eine Spendenbox, das Geld lässt sie der Kinderhilfe für Siebenbürgen in Rumänien zukommen. Im vorigen Jahr waren das immerhin rund 180 Euro.

