Balkan-Express: Rallye-Fahrer starten für Hilfsprojekt aus dem Muldental

Landkreis Leipzig/Muldental

Der Verein „Perspektiven für Kinder auf dem Westbalkan“ bekommt Mitstreiter. Inzwischen hat sich die Initiative von Aktivisten aus Leipzig, Naunhof und Grimma bis nach Rheinland-Pfalz herum gesprochen. Franz-Josef Klotz (49) und Mario Bleicher (51) wollen in ihrem Oldtimer auf der Autorallye „Balkan Express“ für ein Hilfsprojekt der Muldentaler sammeln.

Ralph Rüdiger mit Medina. Quelle: privat

Zwei Wochen auf staubigen Straßen, vorbei an weißen Stränden und über raue Gebirgszüge – dafür ist die 4000-Kilometer-Tour durch 14 Länder Südost-Europas bekannt. Einzige Bedingung des abgefahrenen Roadtrips: Die Teams in den mindestens 20 Jahre alten Wagen dürfen weder Navi noch GPS nutzen und keine Autobahn fahren. Außerdem müssen sie sich sozial engagieren.

Leipzig-Update – Der tägliche Newsletter Die wichtigsten Nachrichten aus Leipzig und Sachsen täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Kontakt zu Muldentalern aufgenommen

Für die Rallye-Fahrer Klotz und Bleicher stand schnell fest: „Wir wollen einem Kinderheim in Albanien helfen.“ Im Internet stießen sie zuvor auf den Verein aus dem Landkreis Leipzig. Die besten Freunde seit frühester Jugend nahmen den Kontakt zu Ralph Rüdiger auf. Seit 2014 engagiert sich dessen Gruppe im Armenhaus Europas, sammelt Spenden und hilft vor Ort.

Die beiden Rallyefahrer Franz-Josef Klotz (li.) und Mario Bleicher engagieren sich für ein Kinderheim in Albanien. Quelle: privat

Zuletzt waren Ralph Rüdiger und Max Schöpe kurz vor Weihnachten in der Krisenregion. Sie verzichteten auf den heimischen Gänsebraten und reisten nach negativem Coronatest in Gebiete, wo Menschen nach dem Erdbeben von 2019 noch immer in Zelten hausen, frieren und mitunter barfuß laufen.

Obst soll Immunsystem stärken

In einem Slum nahe der kosovarischen Hauptstadt Pristina wurden 75 Familien mit dringend benötigtem Brennholz versorgt, 33 mit Lebensmittelpaketen bedacht. Schwerpunkt bei den Rationen war nach Angaben des Vereins vor allem frisches Obst. In Zeiten der Pandemie solle das Immunsystem der Not leidenden Bewohner gestärkt werden, so Rüdiger.

In dieser kosovarischen Behausung wohnt eine vierköpfige Familie: die Eltern mit Baby und zweijährigem Mädchen. Quelle: privat

Vor einem Jahr brachten die Sachsen bereits Winterschuhe, Jacken, Kindersachen – es fehle an allem. Und so kam dieser Tage weitere Hilfe an. Mit Spendengeldern aus Leipzig und Umgebung seien Hygieneartikel, Spielsachen sowie Schulmöbel angeschafft und nach Ostwestfalen gebracht worden. Die Lieferung habe der Gütersloher Partnerverein „Familien in Not“ jetzt zu den Armen gebracht.

Wiedersehen mit Medina

Georg Winkler besuchte im Kosovo auch das Roma-Mädchen-Medina. Er überreichte dem Kind die Geschenke, die ihm Ralph Rüdiger mitgegeben hatte. Wie berichtet, wurde Medina in Deutschland an der Hüfte operiert. Für die Nachsorge im Kosovo fehlte das Geld. Die Muldentaler sammelten 3000 Euro und ermöglichten dem Kind somit den Klinikaufenthalt in Pristina.

Georg Winkler erfreut die kleine Medina im Kosovo mit Geschenken aus Sachsen. Quelle: privat

Die Rand-Leipziger besuchten im vorigen Jahr auch das Kinderheim „Rreze Dielli“ in Albanien. Die Mädchen und Jungen bekämen täglich eine warme Mahlzeit. „Dabei ist es erst einmal wichtig, dass es das Heim überhaupt noch gibt“, sagt Ralph Rüdiger. Wie berichtet, stand das Objekt vor dem Aus. Der Verein aus Sachsen spendete 5500 Euro und trug damit zur Rettung des Hauses bei.

Benzin im Blut

Genau für dieses albanische Kinderheim sammeln nun auch die aus Mainz stammenden Rallye-Fahrer Franz-Josef Klotz und Mario Bleicher. Die beiden haben Benzin im Blut, waren zuletzt mit dem Motorrad in Bosnien. Per Lkw brachten sie Hilfsgüter zu den Erdbebenopfern nach Kroatien. Nun möchten sie sich auch längerfristig für die Kinder in Albanien stark machen.

Mit dem Lada durch den Balkan. Quelle: privat

Am 19. August soll die Rallye „Balkan Express“ in Dresden starten. Erwartet werden bis zu 150 Fahrer aus der ganzen Welt, sagt Dennis Schirrmacher vom veranstaltenden Superlative Adventure Club in Hamburg. Trotz Corona ist er immer noch guten Mutes, dass die Tour auch wirklich stattfindet: „Wir sind in regelmäßigen Gesprächen.“

Spenden unter: old-friends.eu

Von Haig Latchinian