Bad Lausick/Ballendorf

Dass es gerade am Sonnabend so anhaltend regnen musste und sich sogar Flocken unter die Tropfen mischten, nahmen Nadja Brummer und Lisa Kurth gelassen: Ins Wasser im übertragenen Sinn fiel der allererste Tag des offenen Hofes, zu dem die Agrargesellschaft Bad Lausick auf das Ballendorfer Betriebsgelände eingeladen hatte, keineswegs. Zahlreiche Besucher kamen trotzdem, um an Stallrundgängen teilzunehmen und um sich über das Unternehmen zu informieren. An dessen Spitze fand zu Jahresbeginn ein Generationenwechsel statt: Geschäftsführer Arnd Mothes übergab die Verantwortung an die beiden Frauen, die selbst und ihre Familien mit der Ballendorfer Landwirtschaft seit langer Zeit eng verbunden sind.

Tierhaltung in Bad Lausick weckt großes Interesse

„Nach der Trockenheit des vergangenen Jahres brauchen wir jeden Tropfen Regen“, sagte Nadja Brummer. Und Lisa Kurth zeigte sich „sehr positiv überrascht“ über das große Interesse trotz der ungemütlichen Witterung. „Wir wollen uns hier einfach mal umschauen“, sagte Thomas Rieger, der mit seiner Familie aus Bad Lausick gekommen war. Tochter Aliah (8) hatte es vor allem auf die Kühe abgesehen, während der neunjährige Linus aus Zollwitz begeistert war von der Runde, die er neben Benjamin Kaiser auf einem der großen Traktoren drehen durfte. Die Bad Lausicker Pfadfinder vom Stamm St. Kilian um Frank Müller waren unverdrossen nach Ballendorf gewandert und bereuten das nicht – Raphaela (10): „Vor allem die Kühe haben mir gefallen.“

Bürgermeister von Bad Lausick unter den Besuchern

Unter den Besuchern war ebenso der Bad Lausicker Bürgermeister Michael Hultsch (parteilos): „Ich freue mich sehr, dass die nächste Generation den Betrieb fortsetzt.“ Das Unternehmen bewirtschaftet mit 15 Mitarbeitern rund 1000 Hektar Fläche rund um die Kurstadt. Ein angestammter Schwerpunkt ist die Milchproduktion.

Schmieden im Selbstversuch: Das machte nicht nur Spaß, sondern wärmte auch durch. Quelle: Thomas Kube

Landwirte organisieren Stallrundgänge und Schmiedewerkstatt

Melkstand, Kälberaufzucht und Jungrinderstall waren Stationen des mehrfach praktizierten Stallrundgangs. Besichtigt werden konnte außerdem die nahe gelegene historische Windmühle, ein Wahrzeichen des Dorfes. Unter dem Dach einer der beiden einstigen Tabakscheunen – Relikte einer Episode in der DDR-Landwirtschaft – waren Informationsstände und eine kleine Schmiede aufgebaut. Der Regionalbauernverband Muldental, zu dem die Agrargesellschaft zählt, informierte über Landwirtschaftsthemen und warb mit Samentüten für das Projekt blühender Vorgarten als Bienenweide. Falkhard Dau vom Sachsenforst seinerseits hatte viele Fragen zum Wald zu beantworten: „Viele wollen wissen, wie es im Colditzer Forst nach Friederike und den anderen Stürmen weitergeht.“

Tanz im Ballendorf erlebt Neuauflage

Eine Premiere gab es für den Alttechnik-Klub Ballendorf, einen Freundeskreis von Technik-Enthusiasten: 20 Fahrzeuge aus Großbothen, Nauenhain und Bad Lausick waren zu einem ersten Treffen gekommen. Im kurz vor der Veranstaltung noch renovierten Verwaltungsgebäude, zu dem ein Saal gehört, folgte am Abend Tanz – in bester Tradition, denn, sagte Lisa Kurth, hier gab es schon in der DDR-Zeit legendäre Faschingspartys und andere Veranstaltungen: „Auch das gehört zu unserem Dorf. Daran wollen wir anknüpfen.“

Von Ekkehard Schulreich