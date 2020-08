Bau der Kindertagesstätte Pomßen rückt näher

Parthenstein/Pomßen

Nach anderthalb Jahren Planungszeit wird es nun ernst mit der Errichtung einer neuen Kindertagesstätte in Pomßen. Mitte September soll nach den Worten von Bürgermeister Jürgen Kretschel (parteilos) die Erschließung beginnen. Als eigentlichen Baustart hat er den 1. November ins Auge gefasst.

Zur jüngsten Gemeindratssitzung führte er die Abgeordneten ans Ende der Straße „Am Sportplatz“, wo die integrative Kita für 100 Kinder entstehen soll. Vorbei kam der Tross an der jetzigen Tagesstätte „Schlossmäuse“, die heutigen Anforderungen nicht mehr entspricht. „Wegen der Stufen am Eingang kann von Barrierefreiheit keine Rede sein. Die Toiletten befinden sich auf der einen Gebäudeseite, die Waschbecken auf der anderen. Und der Platz reicht nicht aus“, nennt Kretschel nur einige Aspekte, die zum Handeln zwingen. Gegen halbe Sachen hatte er sich schon im Vorfeld ausgesprochen. Er sieht die Lösung nur in einem Neubau.

Gemeinde erhält Land in Erbbaupacht

Standort wird eine reichlich 8000 Quadratmeter große Fläche hinter den Einfamilienhäusern sein, die in den vergangenen zwei Jahren „Am Sportplatz“ entstanden sind. Das Land gehört der Kirche. Mit Pfarrerin Bettine Reichelt war Kretschel deshalb vor anderthalb Wochen im Landeskirchengrundstücksamt, das ihm, wie er erklärte, eine 75-jährige Erbbaupacht zusagte. „Der Vertrag wird zeitnah erarbeitet“, erklärte er.

Neueste Planzeichung: Unten die Straße „Am Sportplatz“ mit einem Wendehammer. Darüber die Kita in U-Form inmitten des grün gekennzeichneten Außengeländes und ganz oben der bestehende Stall der Agrargenossenschaft. Rechts sind die in den vergangenen Jahren entstandenen Einfamilienhäuser zu sehen. Quelle: Architektur- und Statikbüro Beyer Lätzsch

Rund 40 Meter lang soll das Kita-Gebäude in U-Form und Ständerbauweise werden. „Den rechten Flügel nimmt der Kindergartenbereich ein. An ihn schließt sich in der Mitte entlang der Straße ein Teil mit Versammlungsraum sowie Zimmern für Personal und Technik an. Im linken Flügel werden die Krippenkinder untergebracht“, erläuterte Kretschel.

Strom vom Dach

Eine Photovoltaikanlage auf dem Dach soll die Energie für Heizung und Warmwasser liefern. Weil aber darüber hinaus noch Strom für Licht und eine E-Mobil-Ladesäule gebraucht wird, ist ein zusätzlicher Stromanschluss notwendig. Auch alle anderen Leitungen für Wasser, Abwasser und Telefon werden im Zuge der Erschließung verlegt, die der Gemeinderat nach der Ortsbegehung an die Grimmaer Straßenbau Kunze GmbH für 145 000 Euro vergab.

Finanzierung ohne staatliche Hilfe

Insgesamt wird der Kita-Bau voraussichtlich rund vier Millionen Euro verschlingen. Geld vom Staat bekommt die Gemeinde allerdings nicht. Sie muss eine Hälfte der Summe als Kredit aufnehmen und die andere aus der eigenen Kasse nehmen, die gegenwärtig drei Millionen Euro an liquiden Mitteln ausweist. Angesichts der Corona-Krise, die die Gewerbesteuereinnahmen massiv wegbrechen lässt, ein gewagter, aber nun nicht mehr zu ändernder Schritt.

Verkehrsbeschränkungen während Bauzeit und danach

Während der Bauphase kann es vorkommen, dass Straßenanwohner nicht mit ihren Wagen an die eigenen Grundstücke kommen. „Dann müssen sie mal die Autos auf dem gegenüberliegenden Parkplatz der Kleingärtner abstellen“, kündigte Kretschel an. Eine Rettungsgasse für Feuerwehren und Krankentransporte werde aber jederzeit freigehalten.

Wenn die Kita voraussichtlich Ende kommenden Jahres eingeweiht wird, dürfte mehr Betrieb als jetzt auf der Straße „Am Sportplatz“ herrschen. „Wir haben sie aber nicht für den Durchgangsverkehr gedacht und wollen den verkehrsberuhigten Bereich bis zur Kita ausdehnen“, kündigte Kretschel an. Ein Wendehammer soll Müllfahrzeugen das Wenden ermöglichen.

Hintere Ausfahrt bleibt erhalten

Hinter der Ausbaustrecke bleibt es aber bei dem unbefestigten „Notausgang“ am heiß diskutierten Parthe-Umfluter zur Großsteinberger Straße. Damit er nicht verschlossen werden kann, will die Gemeinde vom Treuhand-Nachfolger BVVG ein Grundstück erwerben, dass zum Verkauf ausgeschrieben ist.

