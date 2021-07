Bauarbeiten an Grimmaer Muldenbrücke beginnen mit Verkehrschaos

Grimma

Autoscooter mitten in Grimma? „Schlimmer“, sagt Maik Zimmermann. Der junge Mann kommt zufällig an der Kreuzung vorbei, als er das Chaos bemerkt. Nun betätigt er sich frei nach Rolf Herricht als „weiße Maus“ und regelt – so gut er kann – den Verkehr. Mal wild gestikulierend, mal laut aufbrausend – immer wieder versucht er den Autofahrern klar zu machen, dass es hier nicht weiter geht. Die Fahrer wundern sich, ziehen vorbei und machen alles noch schlimmer.

Die Passanten Maik Zimmermann (l.) und Klaus Fritzsche regeln an der Kreuzung Friedrich-Oettler-/ Ecke Wurzener Straße „ehrenamtlich“ den Verkehr. Quelle: Haig Latchinian

Wegen der am Montag begonnenen Bauarbeiten ist die Wurzener Straße in Brückennähe seit dem frühen Morgen dicht. Trotz ausgeschilderter Umleitung lassen sich dennoch etliche Verkehrsteilnehmer nicht von ihrer gewohnten Route abbringen: „Ich will doch nur zu dm“, sagt die eine. „Ich muss nach Wurzen“, sagt der andere. Spätestens an der Baustelle ist Schluss für beide. Sie wenden zu Geisterfahrern.

Geisterfahrer und Verkehrsrowdys

Unterdessen macht sich auch Rentner Klaus Fritzsche als „Aushilfs-Polizist“ nützlich. Immer wieder schlägt er die Hände überm Kopf zusammen: „Die schlimmsten Verkehrsrowdys missachten sogar die aufgestellten Barrieren vor der Brücke. Entweder heizen die übern Fußweg oder sie rücken gar die Warnbaken zur Seite.“ Andere Neunmalkluge, so Fritzsche, nehmen den Umweg über den Rewe-Parkplatz und stünden dann trotzdem nur vor den Absperrungen.

Auch am Wallgraben wird die Sperrung bereits angekündigt. Quelle: Haig Latchinian

Schilder an den Ortseingängen künden es seit Wochen an: Mit dem ersten Ferientag ist die Muldenbrücke in Grimma voll gesperrt. Die Fahrbahn an den Knotenpunkten zur Bundesstraße 107 und zur Staatsstraße 38 müsse ertüchtigt werden, heißt es. Die Arbeiten sollen zwei Wochen dauern, die wichtige Verkehrsader Richtung Nerchau und Mutzschen wird nach Angaben des Landratsamtes bis zum 8. August gekappt. Vor allem Ortsunkundige müssten weite Umwege in Kauf nehmen.

Weite Umwege für Ortsunkundige

Wie berichtet, hat der Landkreis Leipzig die Kutter HTS GmbH damit beauftragt, den Asphalt jeweils rechts und links bis zur Muldenbrücke zu erneuern. „All das ist nötig, da der Bereich in einem sehr schlechten Zustand ist. Vor allem: Während des Baus der neuen Autobahnbrücke soll diese Piste für die Dauer von fünf Jahren als Umleitungsstrecke dienen“, betont Landratsamt-Sprecherin Belinda Reg’n.

Eine Polizistin macht die Links-Abbiegespur auf der Friedrich-Oettler-Straße dicht. Quelle: Haig Latchinian

Wenig später eilt Christian Nadansky vom Ordnungsamt an die Chaos-Kreuzung Friedrich-Oettler-/ Ecke Wurzener Straße. Auch er erkennt Handlungsbedarf, weist die Möchtegern-Verkehrsregler jedoch darauf hin, dass sie nicht einfach Polizist spielen dürften. Die Beiden nehmen den Hinweis zähneknirschend zur Kenntnis und fühlen sich zu Unrecht angegriffen. Schließlich trifft die Polizei ein, die den Abzweig Richtung Wurzen zusätzlich mit Kegeln dicht macht.

Unbelehrbare sorgen für Ärger

Holger Dallek von der Baufirma ärgert sich: „Obwohl wir die Brückenübergänge bereits am frühen Morgen vier Zentimeter ausgefräst haben, fahren hier einige Unbelehrbare weiter.“ Sein Kollege Jürgen Hupfer wundert sich schon lange nicht mehr: „Es halten sich eben immer weniger Leute an die Gesetze. Auf manchen Baustellen drängeln sich Fahrer sogar zwischen die Fertiger und die Walzen. Wir sind die Leidtragenden, müssen in solchen Fällen nacharbeiten.“

Als das Chaos perfekt war, mussten Streifenwagen der Polizei vorfahren. Quelle: Haig Latchinian

Das Ordnungsamt reagierte mit weiteren Schildern, sagt Sebastian Bachran von der Stadt. Auch in der Leisniger Straße weise ab Einmündung Birkenwäldchen ein zusätzliches Sackgassenschild darauf hin, dass die Brücke gesperrt ist. Wegweiser stünden in der Wurzener Straße, Höhe Wiesenstraße, am Caravaningplatz und in der Clara-Zetkin-Straße. Erst als es sich an „seiner“ Kreuzung beruhigt, meldet sich Klaus Fritzsche ab: „Meine Frau hat schon angerufen. Wir müssen einkaufen.“

Von Haig Latchinian