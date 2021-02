Bauarbeiten in Colditz beginnen: Aber Anschlussquote zu niedrig

Colditz/Zschadraß

Schwere Technik wartet derzeit in Zschadraß darauf, in Bewegung gesetzt zu werden. Bislang hat jedoch das Wetter den Start des Glasfaserausbaus in der Schlossstadt verhindert. „Wir haben die Sache bereits zwei Mal verschieben müssen, und die Wetterprognosen deuten in der nächsten Woche darauf hin, dass wir es wohl ein drittes Mal tun müssen“, informiert Jens Oehlert, Geschäftsführer der Giby GmbH.

Wie berichtet, beabsichtigt der Investor in den nächsten Monaten, die Kernstadt sowie die Ortsteile Hausdorf, Hohnbach, Terpitzsch, Zollwitz und Zschadraß mit schnellem Internet zu versorgen. Bereits Mitte des Jahres sollen demnach die ersten Haushalte respektive Firmen ans Netz gehen.

Der Zuspruch wächst

Die zweite Bauphase, die den Planungen zufolge Ende 2022 zu einem Abschluss gebracht werden soll, wird die übrigen Colditzer Ortsteile umfassen, wobei hierbei die Anschlusszahlen von Fall zu Fall über die tatsächliche Realisierung entscheiden werden. In Zschadraß lieg derzeit die Anschlussquote Jens Oehlert zufolge bei rund 20 Prozent, was 15 von 90 Hausanschlüssen entspreche. „Der Zuspruch wächst aber langsam, und zuletzt ist eine gewisse Dynamik in den Anschlussprozess gekommen“, so Oehlert.

Noch sei man allerdings ein stückweit von der avisierten Mindestquote von 30 Prozent entfernt, blicke diesbezüglich den nächsten Wochen aber sehr zuversichtlich entgegen. „Die Erfahrung hat gezeigt, dass mit dem Beginn der Baumaßnahme weitere Verträge folgen, wobei wir vor Ort sehr flexibel hinsichtlich kurzfristiger Anschlusswünsche agieren können“, so der Giby-Geschäftsführer, dessen Firma in enger Absprache mit der Stadt Colditz agiert.

Digitale Infrastruktur ist Riesenchance für die Kommune

Laut Bürgermeister Robert Zillmann (parteilos) sei es in den kommenden Wochen an den Befürwortern des Breitbandausbaus in den Ortsteilen insbesondere des zweiten Bauabschnitts, entsprechende Überzeugungsarbeit bei den Unentschlossenen zu leisten. Das Engagement der Giby GmbH sei in jedem Fall eine Riesenchance für die Kommune.

Zwar habe sich Colditz mit weiteren Kommunen und dem Landkreis Leipzig in einer Breitband GmbH zusammengeschlossen, um in diesem Bereich langfristig auch weiße Flecken zu erschließen. Die Zeitschiene für diese Option sei jedoch derzeit noch völlig unklar. „Ein schneller Internetanschluss ist in jedem Fall auch ein werterhöhender Faktor für jedes Eigenheim“, rührt Zillmann die Werbetrommel für das Projekt. Ein Projekt, für das deshalb in Zschadraß der Startschuss fällt, weil hier die Anbindung an den notwendigen Back-Bone genannten Hauptstrang hergestellt wird.

Von Roger Dietze