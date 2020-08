Bauarbeiter bei Unfall in Grimma schwer verletzt

Grimma

Bei einem Verkehrsunfall in Grimma wurde ein unbeteiligter Bauarbeiter schwer verletzt. Das teilte die Polizei am Sonntag mit. Den Angaben zufolge war die Fahrerin eines VW Golf Freitagfrüh in der Ortslage Cannewitz unterwegs, als sie in einer Linkskurve von der Fahrbahn abkam. Der 24-jährige Bauarbeiter war zu dieser Zeit außerhalb der Fahrbahn beschäftigt, wurde durch den Pkw erfasst. Dabei wurde der Mann ins Gebüsch geschleudert. Auch das Auto kam im Straßengraben zum Stehen.

Der Arbeiter erlitt durch den Zusammenstoß schwere Verletzungen und wurde zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Die Pkw-Fahrerin und ihre Insassen blieben bei dem Unfall unverletzt. Am VW Golf entstand ein Sachschaden von circa 5.600 Euro. Gegen die Fahrerin wurden die Ermittlungen wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet.

Von LVZ