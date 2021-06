Bauen im Leipziger Umland: Familie Richter und der lange Weg zum Eigenheim

Parthenstein/Klinga

„Seit drei Jahren reden wir nun schon über ein Einfamilienhaus für meinen Sohn“, sagt Tischlermeister Frank Richter. Auf seinem Grundstück in Klinga hat er genügend Platz, doch der Garten gehört laut Flächennutzungsplan teilweise zum Außenbereich. Nichts geht ohne einen umfangreichen Genehmigungsprozess. Dieser steht nun vor dem Abschluss. Ein Beispiel, wie lange es dauern kann, den Wunsch nach eigenen vier Wänden zu verwirklichen.

„Als die Familie Richter auf uns zukam, empfahlen wir ihr, eine Bauvoranfrage beim Bauordnungsamt Grimma zu stellen, inwieweit eine Baugenehmigung erlangt werden kann“, blickt Bürgermeister Jürgen Kretschel (parteilos) auf die Anfänge zurück. Ihm war schon damals klar, dass es Probleme geben könnte, weil die Wiese hinter der Tischlerei über die Grenze der benachbarten Wohnbebauung hinausreicht. Im Amtsdeutsch nennt sich das Außenbereich. Und weil das so ist, pochte die Kreisbehörde per Bescheid auf ein Bebauungsplanverfahren.

Bauherr bezahlt Verfahren

Zuständig dafür ist die Kommune. Damit ihr aber keine Kosten entstehen, wurde vereinbart, dass der Bauherr die Planung in Auftrag gibt und sie bezahlt. Dieser verpflichtete ein Leipziger Büro, das einen ersten Entwurf erarbeitete und diesen am 23. Oktober 2019 dem Gemeinderat vorlegte. Der Beginn einer Tippeltappeltour, denn das Kommunalparlament sollte sich noch häufig mit dem Vorhaben beschäftigen müssen.

AZV fordert Versickerungsgutachten

Schnell war klar, dass für das künftige Haus von Richters Sohn über den Kastanienweg und ein Privatgrundstück eine eigene Zufahrt geschaffen werden muss, weil von der Dorfstraße aus, an der die Tischlerei steht, kein Durchkommen ist. Der Abwasserzweckverband Parthe, der im Rahmen einer öffentlichen Auslegung des Entwurfs Stellung bezog, verlangte aber zusätzlich vom Investor ein Versickerungsgutachten, das dieser am 30. März vergangenen Jahres in Auftrag gab. „Aus diesem ging hervor, dass er eine Versickerungsmulde von sechs mal acht Metern anlegen muss“, erläutert Kretschel. „Also erwarb er nicht nur das Land für die Zufahrt, sondern auch für die Mulde.“

Einwand von Wasserbehörde

Zügiger abgearbeitet war ein Einwand von der unteren Wasserbehörde des Landkreises, die darauf aufmerksam machte, dass in einer Trinkwasserschutzzone nicht gebaut werden dürfe. Die Kommune sah sich gezwungen, einen Antrag auf Befreiung von den Festsetzungen zu stellen. Am 8. Oktober vergangenen Jahres wurde er positiv beschieden.

Am Ende stimmen alle zu

Der Gemeinderat, der jeden der Schritte abgesegnet hatte, konnte nun beschließen, den Bebauungsplan mit allen eingearbeiteten Veränderungen noch im Herbst ein zweites Mal öffentlich auszulegen. „Wir wählten ein verkürztes Verfahren, an dem nur die zwei Behörden beteiligt waren, die Einwände geltend gemacht hatten“, rekapituliert Kretschel. Diese zeigten sich nach eingehenden Prüfungen letztlich zufrieden, so dass der Rat jetzt im Mai einen vorläufigen Schlusspunkt setzen konnte. Einstimmig beschloss er das Abwägungsprotokoll und die Satzung für den Bebauungsplan.

Letzte Schritte noch nötig

Ganz ausgesessen ist die Sache aber noch nicht. Nun muss Richters Sohn noch ein Bauanzeigeverfahren einleiten, damit das Bauordnungsamt ersehen kann, wie das Gebäude ausschauen soll, das er errichten möchte. „Wir werden in diesem Zuge angefragt, ob die Erschließung mit Trink-, Lösch- und Abwasser sowie die Zufahrt gesichert ist“, kündigt Kretschel an und gibt schon mal Entwarnung: „Die Gemeinde kann da zustimmen.“

Hoffen auf Baubeginn in diesem Jahr

„Wir sind froh, dass unser Sohn mit Frau und Kind zu uns ziehen darf“, sagt ein erleichterter Frank Richter in der Hoffnung, noch dieses Jahr die Grundplatte gießen zu können. „Der Bürgermeister hat sich sehr für die Sache eingesetzt.“ Auch Jürgen Kretschel liegt, wie er sagt, viel daran, „dass junge Familien in die Gemeinde ziehen.“

Bürgermeister rechtfertigt Gründlichkeit

Er kann sich noch gut erinnern, wie schnell derartige Bebauungsplanverfahren in den 1990er-Jahren über die Bühne gingen. Andererseits hält er gerade das Bestehen auf einen Versickerungsnachweis für durchaus gerechtfertigt. „Das wurde in letzter Zeit recht leger gehandhabt“, räumt er ein. Mit fatalen Folgen, die ihn immer wieder beschäftigten.

Lasches Handeln führte zu Problemen

Als neben den Richters nach dem Mauerfall ein Neubaugebiet entstand, waren nur Zisternen mit Überläufen gefordert worden. „Das Regenwasser nutzten die Eigentümer im Sommer zum Gießen“, schildert der Bürgermeister. „Im Winter legten aber viele Schläuche zur Straße, um das überschüssige Wasser abzuleiten. Andere Bewohner beschwerten sich dann über Glatteis.“ Es gehe darum, solche Zustände in Zukunft zu vermeiden.

Lesen Sie auch:

Von Frank Pfeifer