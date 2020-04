Bauern im Muldental bestellen trotz Coronavirus die Äcker: aber Regen fehlt

Muldental

Die Landwirtschaft gehört in Zeiten der Corona-Krise zu den „systemrelevanten“ Bereichen. Das macht den Bauern einiges leichter, ändert aber wenig an den aktuellen Rahmenbedingungen für die Branche. Und die drehen sich nicht nur um den Ausfall von Erntehelfern.

Auf einer Fläche von 1000 Hektar betreibt die Firmengruppe „Landgut Nemt“ biologischen Ackerbau, hält 700 Milchkühe und produziert und vermarktet regionale Milchprodukte und ökologisch erzeugtes Gemüse. Für Tierhaltung und Feldbewirtschaftung ist Geschäftsführer René Döbelt zuständig: „Wir hatten für Mai und Juni schon 50 Erntehelfer unter Vertrag, meist aus Polen.“ Doch in diesem Jahr sei alles anders, man wisse nicht, wie viele wirklich kommen können. „Zehn Absagen haben wir schon erhalten.“

Anstrengende Arbeit auf dem Feld oft unterschätzt

Deshalb habe das Gut auf der neuen Internetseite „Das Land hilft“ einen Aufruf platziert. „Schon nach kurzer Zeit hatten wir einen großen Pool an Bewerbern, meist Studenten, aber auch Freiberufler oder Leute in Kurzarbeit.“ Das Problem: Niemand wisse, ob der sehr anstrengenden Arbeit auch alle gewachsen sind. Denn immerhin müssten die Helfer im so genannten Gemüseflieger bäuchlings Unkraut rupfen. „Das ist sehr anstrengend.“ Normalerweise liegen auf dem Gemüseflieger alle sehr dicht beieinander, auch das müsse nun geändert werden. „Desinfektionsmittel haben wir glücklicherweise schon, jeder bekommt bei uns seine eigene Sprühflasche. Leider sind Schutzmasken nur schwer zu erhalten.“

Hohe Investitionen in Technik und geringere Lebensmittelpreise als Widerspruch beklagt

Was Döbelt ärgert: Die Wertschätzung beim Thema Lebensmittelversorgung ende häufig an der Supermarktkasse. „Doch wir stehen 365 Tage im Jahr im Stall. Und für uns ist jetzt eine kritische Zeit: Wenn wir jetzt nicht säen, können wir später nichts mehr ernten.“ Dabei leide seine Branche ohnehin unter dem allgegenwärtigen Fachkräftemangel. „Wir steuern dagegen: Zum einen mit einer Ausbildung über die Berufsakademie, und zum anderen über die klassische Lehrlingsausbildung.“ Klar sei, dass sich die meisten aus innerem Antrieb für die Landwirtschaft entscheiden. Was kaum jemand weiß: Für einen Arbeitsplatz in diesem Bereich seien mit Abstand die höchsten Investitionen erforderlich. „Das sind jeweils über eine halbe Million Euro.“

Kein Wunder, wenn man sich die hier eingesetzte Technik anschaue. „Ein Schlepper verfügt über ein viel präziseres Navigationssystem als ein normales Auto. Wir können 500 Meter lange Felder mit einer Abweichung von nur einem Zentimeter bearbeiten. Und wo ein Traktor vom Hof fährt, dann rollt da schon mal der Gegenwert eines Einfamilienhauses.“ Technik regiert auch im Kuhstall: Hochsensible Sensoren überwachen jedes Tier. „Wir wissen vorher, das eine Kuh bald krank werden wird. Dieses System führen wir gerade ein.“ Das alles zeige, dass die Landwirtschaft längst ein hochtechnisierter Bereich sei.

Trockenheit wird Auswirkungen auf Tierfutter haben

Technik helfe jedoch beim Thema Trockenheit nicht. Im vergangenen Vierteljahr habe es zwar normale Niederschläge gegeben, doch die Defizite von 2019 könnten so nicht ausgeglichen werden. „Das hat auch Auswirkungen auf unser selbsterzeugtes Tierfutter.“ Jetzt warte man wieder auf Niederschläge, es ist schon wieder zu trocken.

Hohe Investitionen in die Technik: Die Kühe vom Landgut Nemt werden per Sensor überwacht. Quelle: Bert Endruszeit

Ein Thema für sich sei auch die aktuelle Düngemittelverordnung der EU. Da gehe es speziell um die Nitratbelastung des Bodens. Das Problem: Deutschland habe die wenigsten Messstellen. „Keiner weiß, ob deren Werte repräsentativ sind.“ Das führe dazu, dass ein Land mit sehr vielen Messpunkten natürlich prozentual viel weniger problematische Werte liefere.

Wettbewerbsverzerrung durch Auflagen des Umweltschutzes

Wenn ein Betrieb wie das Landgut Nemt durch biologischen Ackerbau die Nitratbelastung verringere, dann lasse sich das nicht gleich messen. Immerhin hätten sich durch die Bewirtschaftung seines Betriebes in den letzten 30 Jahren die Nitrat-Messwerte halbiert. Dies habe das Wasserwerk an den Wurzener Trinkwasserbrunnen gemessen. „Das ist eine konkrete Leistung unseres Betriebes für die Menschen, die über die Lebensmittelerzeugung hinausgeht.“ Allerdings brauche die Natur ihre Zeit, zehn Jahre lang ändere sich an den Werten fast nichts.

„Doch die Politik verschärft trotz besseren Wissens die Regelungen weiter, ohne die natürlichen Effekte abzuwarten.“ Diese Regularien würden zudem den Wettbewerb verzerren: „Wir produzieren nach deutschen Vorschriften im Wettbewerb mit osteuropäischen oder südamerikanischen Produzenten. Das ist für unsere Landwirtschaft existenzbedrohend.“ In vielen Agrar-Export-Ländern gebe es niedrigere Einkommen und geringere staatliche Auflagen, was zu niedrigen Preisen auf dem Weltmarkt führe.

Bauern fühlen sich zu Rationalisierung gezwungen

Die Landwirtschaft müsse deshalb immer produktiver werden. „Wir sind zur Rationalisierung gezwungen, denn die niedrigen Weltmarktpreise gelten auch für uns. Unser aktueller Getreidepreis entspricht exakt dem von 1950, dabei sind seitdem unsere Nettolöhne auf das 45-fache gestiegen.“ Ein Nebeneffekt seien hierzulande extrem niedrige Preise für Lebensmittel. „Jeder Arme wird bei uns satt, das war früher ganz anders.“ Bei den Bauern bleibe jedoch nicht genug. „Vom Ladenpreis eines Kilogramms Brot gehen gerade mal 12 Cent an den Landwirt. Und was besonders traurig ist: Für Bauern würde es sich finanziell viel mehr lohnen, mit dem selbst erzeugten Getreide zu heizen, als es als Lebensmittel zu verkaufen.“

Feldbau in Beiersdorf durch Nachtfrost zurückgeworfen

In der Bauernland GmbH Beiersdorf ist man nicht auf Saisonkräfte angewiesen. „Wir sind ein reiner Marktfruchtbetrieb und bauen auf 2000 Hektar Getreide, Zuckerrüben, Mais, Erbsen und Raps an“, sagt Geschäftsführer Wolfgang Vogel. „Und da muss kein Unkraut gerupft werden.“ Die 25-köpfige Stammbelegschaft sei deshalb dafür ausreichend, fehlende Saisonkräfte sind kein Thema.

Größtes Sorgenkind der Beiersdorfer Landwirte ist aktuell das zu trockene Wetter. Derzeit würden bis zu 170 Liter pro Quadratmeter an Niederschlägen fehlen. Eine künstliche Bewässerung sei nicht so einfach möglich. „Dazu braucht man Wasserentnahmerechte von der unteren Wasserbehörde. Wenn das Wasser gebraucht wird, dann ist die Entnahme meist verboten“, so Wolfgang Vogel. Wenn auch der Mai ohne Wasser bleibe, dann werde es ganz kritisch. „Zu schaffen gemacht haben uns auch die jüngsten Nachtfröste von bis zu minus neun Grad Celsius. Das kannten wir so bisher noch nicht. Die Auswirkungen auf das Getreide lassen sich noch gar nicht beziffern.“

Gastronomie als zweites Standbein durch Coronavirus ausgebremst

Vor allem Weizen und Futterroggen seien durch die Fröste in Mitleidenschaft gezogen worden. Das Problem: Durch den fehlenden Winter konnten die Pflanzen seit Herbst kaum zur Ruhe kommen. „Wir haben derzeit einen Vegetationsvorsprung von rund drei Wochen, da sind Nachtfröste besonders schädlich.“

Das zweite Standbein der Bauernland GmbH ist die hauseigene Gaststätte. „Der Außer-Haus-Verkauf läuft gut, da gibt es keine Abstriche. Doch viele Leute würden sich gerne hinsetzen, aber einen Freisitz dürfen wir leider nicht öffnen.“ Wolfgang Vogels Wunsch: „Alle Bürger müssten auf Corona getestet werden, damit wir bei diesem Thema endlich mal Luft hineinbekommen. Die Wirtschaft muss ja wieder anlaufen.“

