Bauernball in Grimma: Muldentaler Landwirte schauen auf 30 Jahre Regionalverband

Grimma/Nimbschen

Mit einer rauschenden Ballnacht hat jetzt der Regionalbauernverband Muldental – corona-bedingt mit eineinhalb Jahren Verspätung – sein 30-jähriges Bestehen gefeiert. Dazu wurden 120 Gäste in der ausverkauften Kulturscheune im Kloster Nimbschen willkommen geheißen und von den Jagdhornbläsern in Empfang genommen. Für den Bauernball galt die 3G-Regel.

Höchste Auszeichnung des Landesbauernverbandes

Gleich zu Beginn wurde Wolfgang Vogel mit der Thomas-Münzer-Medaille, der höchsten Auszeichnung des Sächsischen Landesbauernverbandes (SLB), geehrt. Damit stand der frühere Präsident des Verbandes, von Beginn an auch im Vorstand des Regionalbauernverbandes Muldental aktiv, bereits zum zweiten Mal in diesem Jahr im Rampenlicht. Im Juli hatte der 69-Jährige den Verdienstorden des Freistaates Sachsen erhalten.

Warme Worte für langjährigen SLB-Chef Vogel

In Nimbschen erfolgte die Ehrung im Beisein von SLB-Präsident Torsten Krawczyk, Vizepräsident Hans-Uwe Heilmann, Landrat Henry Graichen (CDU) und Grimmas Oberbürgermeister Matthias Berger (parteilos). Die sächsischen Landwirte hätten Wolfgang Vogel viel zu verdanken, würdigte in der Laudatio Vorstandsmitglied Steffen Richter, der selbst bei Vogel in die Lehre ging und heute ein Agrarunternehmen führt. Richter brachte ans Licht, dass Vogel nicht nur ein „sorgsamer Familienmensch“ sei, sondern auch Tannenbaumverkäufer inkognito und begeisterter Jagdgehilfe. SLB-Chef Krawczyk hob Vogels Beharrlichkeit und Gradlinigkeit hervor.

Wolfgang Vogel (2.v.l.) wird mit der Thomas-Münzer-Medaille geehrt - flankiert vom Präsidenten des Landesbauernverbandes Torsten Krawczyk (l.), dem Vorsitzenden des Regionalbauernverbandes Muldental Jürgen Wick (r.) und Steffen Richter. Quelle: Regionalbauernverband Muldental

Die Politik müsse gezielt und mit Nachdruck auf die Probleme des ländlichen Raumes aufmerksam gemacht werden, führte der Geehrte aus. Bei Infrastruktur und Verkehr seien die Dörfer benachteiligt. Die Einhaltung der Klimaziele könne nicht auf den Rücken der Landwirte und der ländlichen Bevölkerung ausgetragen werden, unterstrich Vogel.

Gründung im März 1990 zum Kreisbauernverband

Der Kreisbauernverband Grimma ging aus der lokalen Vereinigung der gegenseitigen Bauernhilfe (VdgB) hervor und wurde am 15. März 1990 ins Leben gerufen. Drei Jahre später erfolgte die Fusion mit dem Pendant in Wurzen zum Kreisbauernverband Muldental. Erster Geschäftsführer war Frank Freiberg.

„Die ersten Jahre, getragen von aktiven Landwirten wie Gerd Henkel, Achim Altner und Manfred Wossog aus der Region Grimma oder Werner Weber, Heinz Hempel und Rudolf Hartmann aus der Region Wurzen, waren ein Prozess des Zusammenwachsens“, so Elke Zehrfeld, die seit 2013 die Geschäfte des Regionalverbandes führt. Nach dem Zusammenschluss beider Kreisverbände im Jahr 1993 fungierte Bernd Riedel als Vorsitzender. Nach dessen Tod rückte 2007 Rudolf Hartmann an die Spitze des Muldentaler Bauernverbandes, bevor 2009 Jürgen Wick gewählt und in diesem Jahr erneut im Amt bestätigt wurde. Im Dezember 2020 zog die Geschäftsstelle von Grimma nach Kleinbardau.

Diese Mitglieder zählt der Regionalbauernverband

Der Verband als Interessenvertreter der Muldentaler Landwirte zählt momentan 20 GmbH-Betriebe, vier Genossenschaften, neun GbR-Unternehmen, 18 Haupterwerbs- und 17 Nebenerwerbslandwirte, elf kooperative Mitglieder, 25 Jagdgenossenschaften, 55 Einzelmitglieder und 133 Landsenioren. Er umfasst 32.000 Hektar landwirtschaftliche Nutzfläche, rund 780 Hektar Wald und 7320 sogenannte Großvieheinheiten.

Amüsanter Beitrag zur Geschichte von Kloster Nimbschen

Gefeiert wurde in Nimbschen bis nach Mitternacht. Für die Tanzmusik sorgte das „Duo Passion“. Nach dem festlichen Abendschmaus führte Fred Urban mit seinem Beitrag „Martin Luther in Nimbschen“ kurzweilig und amüsant die Geschichte des Klosters vor Augen. Die Lacher hatte er auch mit der Feststellung auf seiner Seite, dass die Flucht der Nonnen aus Nimbschen nach zwei Tagen mit der Ankunft in Wittenberg beendet gewesen sei: „So schnell ist heute kein Bus.“

Geschäftsführerin Elke Zehrfeld lobt im Nachgang die Unterstützung der Mitgliedsbetriebe, die „hervorragende Ausgestaltung“ des Balls durch das Hotel-Team und das „zauberhafte Ambiente“ der Kulturscheune. Es sei ein toller Abend gewesen, „mit dem ein wenig Normalität und Lebensfreude in unseren Alltag“ zurück kehrte. Für Spannung sorgte auch eine Tombola.

Von Frank Prenzel