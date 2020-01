Bauherr verhandelt Einwände gegen neue Muldebrücke bei Grimma

Grimma

Der Erörterungstermin im Planfeststellungsverfahren für den Ersatzneubau der bei Grimma liegenden Muldebrücke der Autobahn 14 findet am 4. Februar im Rathaussaal Grimma statt. Er ist nicht öffentlich. Die Teilnahme am Termin ist jedem, dessen Belange durch das Bauvorhaben berührt werden, freigestellt, heißt es in der Bekanntmachung. Die Vertretung durch einen Bevollmächtigten ist möglich, aber durch eine schriftliche Vollmacht nachzuweisen.

Grimma und Trebsen werden vom Bauherr angehört

Während der Erörterung kommen ab 10 Uhr zunächst die Stellungnahmen der betroffenen Städte Grimma und Trebsen, des Landkreises Nordsachsen sowie weiterer Träger öffentlicher Belange zur Sprache. Ab 13 Uhr werden private Einwendungen erörtert.

Bei Ausbleiben eines Beteiligten kann auch ohne ihn verhandelt werden. Diejenigen, die fristgerecht Einwendungen erhoben haben, wurden laut Landesdirektion Sachsen vom Erörterungstermin persönlich benachrichtigt. Verspätet erhobene Einwendungen sind ausgeschlossen. Die öffentliche Bekanntmachung des Termins erfolgt im Amtsblatt Grimma und ab 20. Januar auf der Internetseite der Landesdirektion Sachsen (http://www.lds.sachsen.de/bekanntmachung – Rubrik „Autobahnen“).

Wie berichtet, ist die Autobahnbrücke über die Mulde in einem so schlechten Zustand, dass das sächsische Wirtschaftsministerium schon 2007 einen Ersatz verfügte. So soll die Brücke auch für das wachsende Verkehrsaufkommen fit gemacht werden. Die jetzige Stahlbetonkonstruktion wurde in den 1970er-Jahren errichtet. Der Neubau soll eine Ausbaulänge von etwa einem Kilometer haben. Die reine Brückenlänge beträgt dabei 361 Meter. Der Verkehr soll auf dem neuen Bauwerk wie bereits jetzt vierspurig und an gleicher Stelle über die Mulde rollen. Das Großprojekt soll bei laufenden Verkehr realisiert werden, indem auf Behelfspfeilern zunächst der neue Überbau errichtet wird. Den Hut auf hat die Deutsche Einheit Fernstraßenplanungs- und -baugesellschaft (Deges).

Von lvz