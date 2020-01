Bauingenieur rettet Barockbau am Mutzschener Markt

Grimma/Mutzschen

Es war einst das erste Haus am Platz. Doch die Glanzzeit des Barockbaus liegt weit zurück. Nun hat der Unternehmer Marco Lätzsch das sogenannten Wapplerhaus an der Südseite des Mutzschener Marktes erworben und will es zu neuer Blüte führen. Wer sich die seit 30 Jahren verwaiste Immobilie näher betrachtet, kann vor der Herkulesaufgabe und seinem Mut nur den Hut ziehen. Immerhin drohte dem vom Einsturz bedrohten Gebäude schon die Abrissbirne.

Es hat historische Bedeutung – das sogenannte Wapplerhaus im Grimmaer Ortsteil Mutzschen. Nun hat es ein privater Investor erworben und möchte es wieder zu einem Kleinod machen.

Der 46-Jährige weiß allerdings genau, auf was er sich einlässt. Denn er ist ein Mann vom Fach. Nach dem Studium verschlug es den Diplom-Bauingenieur nach Grimma zum Architekturbüro Kayser. „Mein erstes Objekt war das Rathaus“, denkt er an die Planung und Bauleitung zur Sanierung zurück. Lätzsch setzte den Turm auf die Hohnstädter Kirche, hatte beruflich Frauenkirche und Altes Seminar unter seinen Fittichen: „Ich durfte mit wichtigen und großen Denkmalen der Stadt arbeiten“, so der Mitinhaber des Grimmaer Architektur- und Statikbüros Beyer/ Lätzsch.

Neuland für den Mittvierziger

Mit dem Mutzschener Wapplerhaus wagt er sich nun auch privat an ein Denkmal mit Gewicht. „In so einer Größenordnung ist das Neuland für mich“, verrät der Mittvierziger, der in Hainichen bei Kitzscher wohnt. Den entscheidenden Impuls hatte die Untere Denkmalbehörde des Landkreises gegeben, die ihm vor einem reichlichen Jahr das Gebäude schmackhaft machte und Hilfe versprach. Er empfinde es wie eine Verpflichtung, gesteht Lätzsch mit Blick auf seine bisherigen Projekte. „Damit kann ich etwas zurück geben.“

Amtshaus fiel 1681 Brand zum Opfer

1724 folgte das heutige Gebäude dem alten Amtshaus, das 1681 einem Stadtbrand zum Opfer gefallen war. Rudolf Priemer, Chef des Grimmaer Altertumsvereins, weiß, dass im späten 19. Jahrhundert die Umgestaltung des einstigen Verwaltungssitzes zum Textilgeschäft von Robert Wappler erfolgte. So prägte sich im Volksmund der Begriff Wapplerhaus. In den 1970er-Jahren wurde das Eckhaus laut Priemer zum Industriewarenladen umgebaut. Nach der Wende wollte ein letzter Interessent eine Pizzeria etablieren – noch heute kündet davon Reklame an der Tür. Danach verfiel der Barockbau zusehends.

Dach und Dachstuhl bereits gesichert

Für den Laien ist es nur schwer vorstellbar, wie aus der maroden Bausubstanz ein Kleinod werden soll. Fachmann Lätzsch geht jedoch mit Kennerblick die Sache an und sagt: „Vor Überraschungen scheue ich mich nicht.“ Auch wenn es im Gebäude Verformungen gebe, sei der Bau statisch nicht allzu bedenklich. Am Dach und Dachstuhl hat der 46-Jährige mit Hilfe von Fördergeld aus dem Landesprogramm der Denkmalpflege bereits Hand angelegt. „Hier war akuter Handlungsbedarf.“ Das Landesgeld deckte 85 Prozent der Sicherungskosten. Auch für die weitere Sanierung ist ihm finanzielle Unterstützung zugesichert.

Genau so entscheidend für das Wagnis war das Angebot einer Physiotherapie, ins Erdgeschoss einziehen zu wollen. „Das war ein Ausschlag für mich“, betont Lätzsch. Im Ober- und Dachgeschoss will er insgesamt fünf altengerechte Wohnungen schaffen, Aufzug inklusive. Sie zu vermieten, ist ihm nicht bange: „Der Bedarf ist vorhanden.“

Warten auf die Baugenehmigung

Die Bauforschung hat ihre Arbeit getan, der Antrag auf Fördergeld ist eingereicht, Planung und Nutzungskonzept liegen vor. Momentan wartet Lätzsch auf die denkmalschutzrechtliche Genehmigung zum Bau. Er denkt, in der erste Hälfte des neuen Jahres mit der Sanierung beginnen zu können und rechnet mit einer Bauzeit von zwei Jahren. Die Ladenfront soll zurück gebaut werden und die einstige Barockfassade neue Gestalt annehmen. „Auch das frühere Eingangsportal wird wieder hergestellt“, verspricht der Investor und würde sich freuen, wenn Mutzschener noch alte Fotos vom Haus mit Portal fänden und ihm zur Verfügung stellen. Im Haus selbst möchte er die Raumgliederung beibehalten. „Die Physio und Wohnungen lassen sich da wundervoll reinplanen“, schwärmt der 46-Jährige.

Rudolf Priemer lobt Lätzsch in den höchsten Tönen als mutigen und weitsichtigen Investor. Nach Gliederung, Farbe und Dacheindeckung werde das Haus wieder wie 1724 aussehen, freut sich der Heimatfreund aus Grimma.

Von Frank Prenzel