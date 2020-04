Baumarkt-Tourismus: Landkreis-Bewohner kaufen in Thüringen ein

Landkreis

14 Kilometer sind es gerade einmal von Borna bis nach Windischleuba. Also noch genau innerhalb der 15 Kilometer, die zum näheren Wohnumfeld gehören. Und eben das scheinen sich viele Landkreis-Bewohner zu denken, die ihre Baumarkt- und Gartencenter-Einkäufe in Windischleuba erledigen. Der Flicken-Teppich an Regelungen anlässlich der Corona-Krise macht`s möglich, dass die Sachsen zum Einkaufen nach Thüringen fahren. Denn schließlich sind da die Baumärkte noch geöffnet.

Und so geben sich Bornaer, Frohburger – die gar nur neun Kilometer zum Obi-Markt brauchen – , Bad Lausicker und selbst Leipziger die Einkaufswagen im Altenburger Land in die Hand. Leicht erkennbar an den zahlreichen Nummernschildern, die mit einem L anfangen.

„Corona fragt nicht, wo wir wohnen.“

Heinz aus Bad Lausick ist einer von den vielen, die die notwendigen Handwerker-Dinge in Thüringen holen. Seinen Nachnamen will er nicht in der Zeitung lesen, „schließlich ist es ja verboten, dass Sachsen in benachbarte Bundesländer zum Einkaufen fahren“, sagt er. Die Schließung der Baumärkte im Freistaat könne er nicht nachvollziehen, „denn auch bei uns gehen doch mal Wasserhähne oder Türschlösser kaputt. Da fragt Corona nicht, wo wir wohnen“.

Er selbst zieht in den kommenden Tagen um. Was unweigerlich mit sich bringt, dass in der neuen Wohnung noch die Küche fertig gestellt werden muss. Und dafür braucht es eben einiges an Elektro-Kabeln, an Farbe, an Anschlüssen, an Baumaterial. Bisher habe er auf Bestellung das notwendige Material in Grimma bekommen. Damit ist allerdings auch Schluss. Nach der Allgemeinverfügung des Freistaates dürfen nur noch Handwerksbetriebe nach Absprache oder auf Bestellung Waren in Baumärkten abholen, die sie für die Erledigung ihrer Aufträge benötigen.

Baumarkt-Artikel zählen in Sachsen nicht zum alltäglichen Bedarf

Verantwortlich für die Schließung der Baumärkte für private Kunden ist die verschärfte Sächsische Corona-Schutzverordnung, die seit dem 1. April gilt. Baumärkte zählen in der aktuell geltenden Fassung nicht zu den „Versorgungswegen für die Gegenstände des alltäglichen Bedarfs“.

Auch Ina kommt recht regelmäßig nach Windischleuba, um bei Obi alles zu kaufen, was sie für den Garten braucht. Auch sie rückt nicht mit ihrem Nachnamen raus – aus den gleich Gründen wie Heinz. Ina braucht gerade einmal wenige Minuten von ihrem Haus in Frohburg bis nach Thüringen. „Viele haben einfach derzeit das Bedürfnis, die freie Zeit damit zu verbringen, was im Haus oder im Garten zu werkeln“, sagt sie. Sie könne es nicht nachvollziehen, dass Sachsen alle Baumärkte geschlossen habe, der Einkauf aber in Thüringen oder Sachsen-Anhalt weiterhin möglich sei. „Bei diesen unterschiedlichen Regelungen müssen sich die Ordnungsämter und Polizei nicht wundern, dass es einen Baumarkt-Tourismus gibt.“

Altenburger bringen durchaus Verständnis für die Sachsen auf

Frank Meier ist in diesen Wochen ebenfalls ab und an im Obi-Markt in Windischleuba anzutreffen. Sorgen über einen Bußgeldbescheid muss er sich nicht machen, schließlich kommt er aus Altenburg. Einerseits kann er nachvollziehen, dass die Sachsen viele Besorgungen nun in Thüringen erledigen, andererseits würde er sich nach eigener Aussage an die Beschränkungen halten, würden die Baumärkte in Thüringen geschlossen und in Sachsen geöffnet seien.

Bußgelder müssen Baumarkt-Touristen nicht fürchten. „Es kann zwar sein, dass die sächsischen Beamten auf den Routen kontrollieren, aber in Thüringen selbst haben sie keine Handhabe“, heißt es dazu aus dem sächsischen Innenministerium. Wer allerdings an den Landesgrenzen angehalten werde und sage, er sei auf dem Weg zum Baumarkt, könne schon mit einem Bußgeld rechnen. „Das wird aber in der Regel wohl niemand sagen.“

Ansonsten gilt im Freistaat: „Für das Verlassen der häuslichen Unterkunft ohne triftigen Grund wird ein Bußgeld in Höhe von 150 Euro verhängt“, so das Sozialministerium.

Von Julia Tonne