Baumeister, Holzfäller, Umweltaktivist: Bis zu 300 Biber im Landkreis Leipzig

Ja, ja, diese schriftgelehrten Mönche in ihren Klöstern. Sie hatten es faustdick hinter den Ohren. Weil sie auch in der Fastenzeit nicht auf Fleisch verzichten wollten, griffen sie zur List. Sie erklärten den Biber kurzerhand zum Fisch. Schon war die Delikatesse auf den vorösterlichen Speiseplänen erlaubt. Dabei galt „Meister Bockert“ bereits im Mittelalter eindeutig als Säugetier. Daran änderte auch sein geschuppter Schwanz nichts.

Der Biber ist im Landkreis auf dem Vormarsch

Die einen hatten es auf den Leckerbissen abgesehen, die anderen auf einen schicken Pelz. Es heißt, der Biber habe das dichteste Fell der Tierwelt. Bis zu 23000 Haare (beim Menschen sind es nur 600) sprießen auf einem Quadratzentimeter. Damals offenbar Grund genug, das possierliche bis zu 1,35 Meter lange und gut 30 Kilo schwere Wesen zu jagen. Hinzu kamen Industrie und Landwirtschaft – Flüsse wurden verunreinigt, Bäche begradigt.

150 Jahre gab es im Kreis keine Biber

Zwar behaupten sich die offensichtlich unkaputtbaren Biber bereits seit knapp 40 Millionen Jahren auf der Erde. In Europa aber standen die eingefleischten Vegetarier kurz vor ihrer Ausrottung. 1822 sollen an der Mulde bei Wurzen die auf dem Gebiet des heutigen Landkreises Leipzig für lange Zeit letzten Elbebiber gesichtet worden sein. Die nächsten 150 Jahre gab es sie dort nicht mehr. Lediglich entlang der Elbe bei Dessau überlebten einige Artgenossen.

Es kam daher einer Sensation gleich, als der Borsdorfer Herbert Lindner am 14. Mai 1967 an der Mulde bei Kollau auf frische Spuren jener Spezies stieß – ausgerechnet am Bobritzer Damm (bobr = slawisch Biber). Seitdem ist der Biber im Landkreis Leipzig nicht mehr wegzudenken und breitet sich noch immer weiter aus. Der Biber gilt als wahrer Umweltaktivist. Er hält das Wasser in der Landschaft, was gerade bei Dürre ein nicht zu unterschätzender Vorteil ist.

Einmal im Jahr ist Biber-Inventur

Sven Möhring (49), ursprünglich Thallwitzer, inzwischen in Otterwisch zu Hause, ist Mitarbeiter der Naturschutzbehörde im Landratsamt. Er leitet die AG Biberschutz im Landkreis Leipzig und betreut die vielen ehrenamtlichen Helfer. Einmal im Jahr ermitteln fast 20 Freiwillige den Bestand der großen Nager. Dabei zählen sie die Biber in allen 157 potenziellen Revieren – an 53 stehenden Gewässern sowie 200 Kilometern Fließwasser.

Beschränkte sich diese Sisyphusarbeit bis 2017 noch auf das Muldental, ist seit 2018 auch die Weiße Elster mit ihren Vorflutern hinzu gekommen. Drei Biberburgen seien südlich von Elstertrebnitz errichtet worden. „Dem Biber ist es gelungen, die lebensfeindliche Beton-Elster zwischen Leipzig und Pegau schwimmend zu durchqueren“, sagt Möhring. Es sei bekannt, dass Biber auch Strecken von bis zu 25 Kilometern am Stück hinter sich lassen können.

Freiwillige Helfer entdecken neue Reviere

Bei Kobschütz, nördlich von Pegau, an der Schnauder, einem Bach, der in die Weiße Elster mündet, hätten seine Leute eine weitere neue Ansiedlung von Bibern entdeckt, so Möhring. Damit nicht genug: „Im Colditzer Forst entspringt der Grimmerbach. Dieser mündet unterhalb von Lastau in die Zwickauer Mulde. In diesem Bereich gibt es drei neue Reviere.“ Aus Ästen und Schlamm baute der Biber dort einen bis zu 70 Meter breiten Damm quer durch den Bach.

Als Jugendlicher schloss sich Sven Möhring in den Achtzigerjahren den Falkenhainer Naturschützern um Hartmut Kopsch an: „Wir beobachteten Vögel in der Muldenaue von Thallwitz, bauten zwischen Schmölen und Bennewitz einen Schutzzaun für Kröten, Frösche sowie Molche, betreuten an der Lossa mehrere Biberreviere.“ 40 Jahre leitete Kopsch die Gruppe. Der Naturschutz habe ihm viel zu verdanken, sagt Nachfolger Möhring.

Biber gestaltet seine Lebenswelt aktiv

Große Verdienste um die Biber erwarb sich auch der Wurzener Günter Hoffmann. Er leitete die AG bis 2008. Möhring, der ab 2009 übernahm, studierte Biologie an der Uni Leipzig, ging zur Naturschutzbehörde und schwärmt seitdem von den Bibern: „Es ist das einzige Tier unter der Sonne, das seinen Lebensraum aktiv gestaltet. Weil der Biber die Nahrung schwimmend erreichen muss, reguliert er den Wasserstand seines Reviers über selbst gebaute Dämme.“

Biber errichten teilweise gigantische Dämme. Der größte jemals entdeckte ist so groß, dass man ihn sogar aus dem Weltall erkennen kann. Im kanadischen Wood-Buffalo-Nationalpark gibt es einen Damm, der sich über eine Länge von 850 Metern erstreckt. Biber sind treue und monogame Lebewesen. Die Familienstrukturen ähneln jenen der Menschen. In einer Familie leben üblicherweise die Eltern und zwei weitere Generationen, also Kinder und Enkel.

Biber gilt als meisterhafter Holzfäller

Biber fällen Bäume, schneiden Äste und schieben Schlamm. Der begnadete Taucher ernährt sich von 200 Pflanzenarten und hat Zähne, die lebenslang wachsen. Indem er am Baum nagt, schärft er seine Hauer. Der Biber gilt als meisterhafter Holzfäller. Für eine acht Zentimeter dicke Weide benötigt er fünf Minuten. Beißt er zu, erzeugt er eine Kraft von 120 Kilogramm pro Quadratzentimeter. Diese Leistung überragt die der Menschen um ein Sechsfaches.

Von den 157 kontrollierten Revieren, das haben die aktuellen Zählungen im Winter ergeben, sind derzeit 109 mit mindestens einem Tier besetzt. Fraßspuren, Fährten, Baue, Dämme – weil es schwierig ist, den Bestand der nachtaktiven Nager exakt zu ermitteln, helfen auch entsprechende Hinweise bei den Schätzungen. Im Ergebnis dessen wurden 200 bis 300 Biber im Landkreis Leipzig erfasst. Eine gute Nachricht für die Naturfreunde.

Denn trotz der beiden Extremsommer, die die Wasserstände der Flüsse und Teiche auf ein Minimum schwinden ließen, gibt es keine Verluste im Bestand. Zwar mussten einzelne Reviere wegen Wassermangels aufgegeben werden, doch dafür kamen an anderer Stelle neue hinzu. Möhring: „Das Erfreuliche dabei ist, dass wir an 43 Standorten auch Bibernachwuchs feststellen konnten.“

Landschaftsgestalter sorgt für neue Arten

Gerade in Zeiten von Klimaerwärmung, Trockenperioden und Grundwasserverunreinigung profitierten wir Menschen von den kostenlosen Dienstleistungen des unermüdlichen Landschaftsgestalters, sagt Sven Möhring: „Biberdämme filtern Schweb- und Schadstoffe. Sie dämpfen nachweislich Hochwasserspitzen und tragen zur Grundwasserneubildung bei.“ Wo der Biber sei, da siedelten sich oft neue Arten an: Schwarzstorch, Eisvogel, Fischotter.

Bei Konflikten zwischen Mensch und Biber vermitteln die Naturschützer gern. Denn: Die Burgen, Erdbaue und Dämme sind – wie die Tiere selbst – streng geschützt. Niemand dürfe ungefragt Hand anlegen. Um etwa mit dem Landwirt, dessen Acker geflutet wurde, eine für beide Seiten akzeptable Lösung zu finden, sei es wichtig, den Bestand der Biber jährlich zu erfassen. Möhring: „Anhand der Daten werden wir uns in der Regel schnell einig.“

Kontakt zu den Naturschützern Die Falkenhainer Fachgruppe für Ornithologie und Herpetologie trifft sich einmal im Monat – in der Regel am letzten Sonntag. Zu erreichen sind die etwa 50 aktiven Mitglieder unter fachgruppe-falkenhain@email.de. Die Termine für das laufende Jahr können auf der Internetseite falkenhain.nabu-sachsen.de eingesehen werden. Die Naturschutzbehörde des Landkreises Leipzig kann unter der Telefonnummer 03437/9841901 kontaktiert werden. Dort gibt es auch weitere Informationen über die Arbeitsgemeinschaft Biberschutz.

Von Haig Latchinian