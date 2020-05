Baumsterben in der Region Leipzig: Ist der Mischwald die Lösung?

Landkreis Leipzig

Die trockenen Sommer der vergangenen Jahre gingen auch an den Waldgebieten im Landkreis nicht folgenlos vorüber. „Die langen Trockenperioden und Stürme haben besonders bei den Nadelhölzern, allen voran der Fichte, gezeigt, dass diese den bereits spürbaren Klimawandel nicht unbedingt gewachsen sind“, erklärt Michael Hehmke von der Unteren Forstbehörde des Landkreises Leipzig in einer Pressemitteilung.

Wald ans Klima anpassen

Der sächsische Wald soll erhalten werden. Damit er den wechselnden Umweltbedingungen standhalten kann, betreibt der Staatsbetrieb Sachsenforst bereits ein Projekt zum Waldumbau. „Neben dem Staatsbetrieb Sachsenforst leisteten in den vergangenen Jahren auch private und kommunale Waldbesitzer ihren Beitrag zum Waldumbau“, so Hehmke. Er appelliert an die Waldbesitzer, sich weiterhin zu engagieren.

Schäden sind groß

Wie groß die Schäden im Wald mittlerweile geworden sind, zeigt sich im Colditz-Glastener Forst. Er besteht zu großen Teilen aus Nadelbäumen und verzeichnet viele Schäden von Bruch- und Schadholz, letzteres auch aufgrund des Borkenkäferbefalls. Insgesamt sind in den vergangenen Jahren auf den rund 24.800 Hektar Waldflächen im Landkreis Leipzig gewaltige Schadholzmengen über alle Baumarten und alle Waldarten angefallen. Die verbliebenen Bäume verlieren zusätzlich große Mengen an Blättern und Nadeln. Eine Besserung der Situation ist nicht in Sicht: Der Wald ist weiterhin zu trocken.

Ist der Mischwald die Lösung?

Was kann also getan werden, um die Wälder im Landkreis längerfristig zu erhalten? Hehmke tendiert beim Waldumbau zum Mischwald. „Vor dem Hintergrund der eingetretenen Sturmschäden und aufgelichteten Waldflächen sind Überlegungen zu einem dem Klima angepassten Waldumbau von Nadelholz- zu Laubmischwaldbeständen eine Investition in die Zukunft und wichtiger Bestandteil für den Erhalt stabiler Wälder.“ Solche Mischkulturen würden dazu noch die Artenvielfalt fördern.

Im Colditzer Forst wurde eine ehemalige Nadelholzfläche mit Rotbuchen aufgeforstet. Quelle: Landkreis Leipzig

Blickt Hehmke aus betriebswirtschaftlicher Sicht auf die Option Mischwald, sei da auch die Gefahr, bei einem Schadensereignis den gesamten Baumbestand zu verlieren, wesentlich geringer. Und auch fürs Klima ist der Mischwald gut: Laubbäume binden Kohlenstoffe besser.

Eichen beliebt

Im Landkreis beliebt sei, nach Informationen des Forstbezirkes Leipzig, besonders die Eiche. Die werde bei den Waldumbaumaßnahmen zur Hälfte gepflanzt. Rotbuchen und andere Laubbäume ebenfalls. Bei den Nadelhölzern sei dagegen die Douglasie eine gute Wahl.

Förderrichtlinie Wald und Forstwirtschaft 2020

Waldbesitzer, die sich für einen aktiven Umbau ihres Forstes entscheiden, können mit der Richtlinie „Wald und Forstwirtschaft“ finanziell gefördert werden. Waldschutzmaßnahmen, die nach Extremwetterereignissen notwendig werden, können ebenfalls unterstützt werden. Darüber hinaus ist auch vorgesehen, eine Wiederbewaldung der durch Witterungsextreme entstandenen Kahlflächen stärker mit einzubeziehen. Dazu wird es es bald eine neue Förderrichtlinie geben: Wald und Forstwirtschaft "WuF 2020".

