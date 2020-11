Baustart für Gerätehaus im Grimmaer Ortsteil Zschoppach

Grimma/Zschoppach

Die Arbeiten für ein neues Gerätehaus der Freiwilligen Feuerwehr Zschoppach haben begonnen. Zunächst wird der Sozialtrakt abgerissen, womit die Ostrauer Recycling- und Abfallwirtschaft GmbH beauftragt ist. Die alte Fahrzeughalle bleibt so lange stehen, bis die Kameraden in den Neubau umziehen können. Damit sei die Einsatzbereitschaft der Wehr jederzeit gegeben, bekräftigt Wehrleiter Michael Palm. Erst zum Schluss wird dann die in die Jahre gekommene Halle abgebrochen und an ihrer Stelle ein Parkplatz errichtet.

Wehr im Grimmaer Ortsteil zählt 35 Mitglieder

Die Wehr im Grimmaer Ortsteil zählt 35 Mitglieder, von denen rund 30 im aktiven Dienst stehen. Schon immer mussten sie sich beengt in der Halle umziehen, wo ihr Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug (HLF 10) untergebracht ist und auch die Spinde für die Einsatzkleidung platziert sind. Während der Bauzeit ändert sich also nicht viel. Nur ein Schulungsraum, der sich im bisherigen Sozialtrakt befand, steht nicht zur Verfügung. Für Schulungen „fahren wir das Auto raus und stellen Bänke in die Halle“, so Palm mit Blick auf die Übergangszeit. Es sei alles durchdacht.

Künftig Platz in der Halle für beide Fahrzeuge

Neben dem Einsatzfahrzeug mit einem 1000-Liter-Tank verfügt die Zschoppacher Wehr über einen Kommandowagen, der momentan nur einen provisorischen Stellplatz hat. In der neuen Halle sei dann Platz für beide Fahrzeuge, erläutert Steffen Kunze vom Sachgebiet Brandschutz im städtischen Ordnungsamt. Die Umkleiden mit Duschen schließen sich künftig der Halle an. Ein circa 56 Quadratmeter großer Raum ist für die Schulungen vorgesehen.

Die Stadt rechnet mit einer Investition von rund 1,4 Millionen Euro. Geplant ist, dass die Zschoppacher Kameraden im Oktober 2021 ihr neues Gerätehaus in der Dorfteichstraße in Beschlag nehmen können.

Von Frank Prenzel