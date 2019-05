Grimma

Die Anschlussstelle Grimma der Autobahn 14 in Richtung Dresden wird vom 6. Mai bis 10. Mai voll gesperrt. Grund sind dringende Reparaturarbeiten der Auf- und Abfahrt, informierte am Freitag die Sprecherin des Landesamtes für Straßenbau und Verkehr, Isabel Siebert. Ihren Angaben zufolge muss die Asphaltdeckschicht erneuert werden. In der Woche darauf wird dann auch die Fahrbahn der Anschlussstelle in Richtung Leipzig saniert und erhält neuen Asphalt.

Umleitung über Ausfahrt Mutzschen

Kraftfahrer auf der A 14, die vom 6. bis 10. Mai aus Leipzig kommend in Grimma ausfahren wollen, werden durch Umleitungsschilder bis zur Anschlussstelle Mutzschen und von dort über die Gegenfahrbahn zur Anschlussstelle Grimma geführt. Der Verkehr, der in Grimma auf die A 14 in Richtung Dresden möchte, wird während der Sperrung über die Gegenfahrbahn zur Anschlussstelle Klinga und weiter auf die Richtungsfahrbahn Dresden geleitet.

Anschluss Richtung Leipzig wird danach gebaut

Die Anschlussstelle Grimma der Richtungsfahrbahn Leipzig wird laut Siebert dann vom 13. bis 17. Mai voll gesperrt – sowohl Auf- als auch Abfahrt. Autofahrer auf der A 14, die aus Dresden kommend in Grimma ausfahren möchten, werden durch die Umleitungsschilder bis nach Klinga geleitet und von dort über die Gegenfahrbahn nach Grimma. Wer in Grimma in Richtung Leipzig auffahren möchte, muss auf der Autobahn einen Umweg über Mutzschen in Kauf nehmen. Dort wird er auf die Richtungsfahrbahn Leipzig beziehungsweise Magdeburg geleitet.

Das Landesamt bittet um Verständnis für die Behinderungen während der Bauzeit und um besonders umsichtige Fahrweise auf den Umleitungsstrecken.

Von LVZ