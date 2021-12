Bebauungsplan für Belgershainer Wohngebiet liegt auf Eis

Belgershain

Eigentlich sollte zur jüngsten Belgershainer Gemeinderatssitzung der Bebauungsplan für das neue Wohngebiet an der Bahnhofsstraße abgewogen werden, um ihn erneut auszulegen. Doch das Gremium vertagte seine Entscheidung, weil die Abgeordnete Roswitha Brunzlaff (parteilos) Bedenken äußerte, die alle anderen vorsichtig werden ließ.

Im Abwägungsprotokoll sei zu lesen, es gebe noch keine Zeitplanung für den zweigleisigen Ausbau der Bahnlinie Leipzig-Chemnitz, an der das Wohngebiet entstehen soll, hob Brunzlaff an. Dies sei aber falsch. Auf ihrer Website gehe die Deutsche Bahn (DB) von einer Inbetriebnahme im Jahr 2028 aus. Das Landratsamt, so die Abgeordnete weiter, habe laut Abwägungsprotokoll Bedenken zur Einhaltung der Schallemissionswerte geäußert. Durch eine Lärmschutzwand entlang der Gleise, die vier Meter hoch und 207 Meter lang ist, könnten sie eingehalten werden. Beide Fakten zusammengenommen bergen für Brunzlaff Sprengstoff.

„Das Bundesimmissionsgesetz verpflichtet zur Einhaltung der Immissionswerte für die Bevölkerung. Derjenige, der handelt, ist dafür zuständig“, argumentierte sie. Wenn also die DB die Strecke umbaut und mehr Lärm erzeugt, werde sie dafür Sorge tragen müssen, dass die bislang nahe an den Gleisen Wohnenden zum Beispiel ihre Fenster mit Schallschutzmaßnahmen auf Kosten der DB nachrüsten können.

Belgershain könnte eine Million Euro verlieren

Beim neuen Wohngebiet sehe es andersherum aus. Da die DB ihren Ausbau bereits 2020 beschlossen habe, sei der Investor des Wohngebiets für die Einhaltung der Immissionswerte verantwortlich, denn sein Bebauungsplan ist noch nicht unter Dach und Fach und komme somit später zur Wirkung als jener der DB. Das heißt, für die Errichtung der Lärmschutzwand müsste er aufkommen.

Würde der Gemeinderat einen Bebauungsplan absegnen, der das nicht berücksichtigt, könnten nach Meinung Brunzlaffs später Bürger die Kommune erfolgreich verklagen. Dann müsste Belgershain auf seine Kosten die Lärmschutzwand errichten, die rund eine Million Euro kosten könnte. „Deshalb kann ich dem Abwägungsbeschluss nicht zustimmen“, schloss Roswitha Brunzlaff.

Verhandlungen noch ohne Ergebnis

„Es laufen Verhandlungen zwischen dem Investor und der DB, allerdings noch ohne Ergebnis“, erklärte Bürgermeister Thomas Hagenow (parteilos), woraufhin Lutz Jünger (Freie Wählervereinigung) einwarf: „Wenn es noch kein Ergebnis gibt, warum sollten wir dann den zweiten Schritt vor dem ersten machen?“ Da gingen alle mit und verschoben ihre Entscheidung. Hagenow will sich weitere Zuarbeiten von den beteiligten Seiten vorlegen lassen.

Auf dem Areal, um das es geht, befand sich zu DDR-Zeiten ein Agrochemisches Zentrum. 2019 ließ der Käufer, die Unternehmergesellschaft Casamelion aus Hohenbrunn bei München, eine riesige Halle abreißen, in der Stickstoffdünger gelagert worden war. Der Investor will direkt an der Bahnlinie ein Mischgebiet mit Gewerbebeteiligung und daran angrenzend das Wohngebiet aus dem Boden stampfen. Zurzeit ist die Brachfläche abgesperrt.

Von Frank Pfeifer