Befreiung vor 75 Jahren: Gespenstische Ruhe zum Jubiläum auf Schloss Colditz

Colditz

Galt das Colditzer Schloss im Zweiten Weltkrieg als ausbruchssicher – so ist es in Corona-Zeiten eher einbruchssicher. Alle Tore sind fest verriegelt, die Höfe verwaist – nur ein paar Turmfalken sorgen für den letzten Schrei. Dabei jährt sich dieser Tage die Befreiung des einstigen Kriegsgefangenenlagers durch amerikanische Truppen zum 75. Mal. So gespenstisch ruhig, so totenstill, fiel bisher noch kein Jubiläum aus.

Kein Festempfang, kein Shakehands, kein nichts. Wurden damals ganze Wachmannschaften aufgeboten, um keinen raus zu lassen, so sorgt nun ein unsichtbares Virus dafür, dass niemand rein kommt. Selbst Museologin Regina Thiede muss das Homeoffice hüten: „Es ist traurig. Beim Festakt zum 60. Jahrestag der Befreiung des Lagers hatten wir noch 200 Gäste. Auch diesmal sagten Freunde aus England zu. Aber das war noch lange vor Corona.“

David Ray muss Besuch absagen

David Ray ist einer, der unbedingt gekommen wäre. Bis zuletzt war der Vorsitzende der Colditz Society in London beseelt davon, sich mit Landsleuten im Schloss zu treffen: „Er wollte in der Europa-Jugendherberge übernachten, eine Gedenkplatte anbringen und überhaupt die für Briten besondere Atmosphäre des Ortes aufsaugen“, sagt Regina Thiede vom Schlösserland Sachsen. Auch sie selbst hatte einen Plan.

So wollte sie einen Flashmob organisieren: Von Herbergseltern über Männerchor, Musikakademie bis Schlossgesellschaft – alle sollten sie für 15 Minuten herbei eilen, um gemeinsam „Auld Lang Syne“ anzustimmen. Es ist eines der bekanntesten Lieder im englischsprachigen Raum. Dort wird es traditionsgemäß zu Silvester gesungen, um der Verstorbenen des zu Ende gegangenen Jahres zu gedenken.

Über 300 Fluchtversuche zwischen 1941 und 1944

Auch die im sogenannten Oflag IV C inhaftierten alliierten Offiziere sollen ihre Hymne um den Jahreswechsel oft gesungen haben, weiß Regina Thiede. Wenn sie schon nicht kämpfen konnten, so war es ihre soldatische Pflicht, die Wachleute zumindest rund um die Uhr zu beschäftigen. Über 300 Fluchtversuche starteten sie zwischen 1941 und 1944. Und das ausgerechnet in jener als ausbruchsicher geltenden Festung hoch über der Mulde.

40 Millionen Euro investierte das Land Sachsen in das Schloss. Herzstück der Ausstellung ist das Fluchtmuseum. Dessen Neugestaltung war dem Freistaat 25.000 Euro wert. Erzählt wird etwa jene spektakuläre Flucht aus dem Theatersaal. Über eine Luke in der Decke gelangte Airvey Neave in die Freiheit. Neave saß später im britischen Unterhaus, wurde Privatsekretär von Premierministerin Margaret Thatcher. 1979 starb er durch eine Bombe der IRA.

Ray war schon zu DDR-Zeiten in Colditz

Jenen Airvey Neave lernte Ray, Chef der Colditz Society, als Kind kennen. Seitdem lässt Colditz ihn nicht mehr los. 4000 Exemplare zählt seine Weltkriegs-Bibliothek: „Der kleine Junge von damals bin ich noch heute geblieben“, sagt der Senior. Natürlich sei Ray sehr geknickt gewesen, dass er in der Corona-Krise nicht habe kommen können, sagt Museologin Thiede. Kein Wunder: Der Colditz-Verrückte reiste schon zu DDR-Zeiten hinter den Eisernen Vorhang.

1974 wurde er in seinem alten Renault bestaunt, als käme er vom Mond. „Eine Krankenschwester führte mich durchs Schloss. Alles war noch so, wie ich es aus den Büchern kannte.“ An eine Reise nach Colditz ist derzeit nicht zu denken. Überhaupt stand das diesjährige Jubiläum unter keinem guten Stern. 2019 starb Corran Purdon. „Er war der letzte lebende, uns bekannte Veteran des Gefangenenlagers“, sagt Cornelia Kasten von der Schlossgesellschaft.

Von Haig Latchinian