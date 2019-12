Beglückender Abend: 36. Augustiner-Konzert in Grimma

Grimma

Sie war eigentlich überfällig, die Würdigung von Clara Schumann in einem Augustiner-Konzert. Am 13. September dieses Jahres wäre diese bewundernswerte Frau 200 Jahre alt geworden. Das 36. Konzert am vergangenen Sonnabend bot nun hinreichend Gelegenheit, ihrer zu gedenken.

Clara Schumann beeindruckte nicht nur als gefeierte Pianistin bei ihren Konzertauftritten in vielen europäischen Städten, als Konzertveranstalterin und als Herausgeberin, sie sorgte sich um ihre acht Kinder ebenso wie um ihren erkrankten Ehemann Robert Schumann und hielt persönlichen Kontakt zu zeitgenössischen Musikern wie Brahms, Chopin, Liszt, Mendelssohn und Paganini. Und sie komponierte selbst.

Robert Schumanns große Sonate als Höhepunkt

Der Reigen der romantischen Stücke wurde eröffnet mit ihrem 1853 entstandenen Titel „Drei Romanzen für Violine und Klavier“. Es folgte mit „5 Stücke für Violine und Klavier“ Musik der Spätromantik aus der Feder des finnischen Komponisten Jean Sibelius. Der sensible Hörer konnte darin musikalische Elemente der auch in Finnland beheimateten Roma entdecken.

Der Konzertabend fand seinen Höhepunkt mit Robert Schumanns „großer Sonate“, seiner zweiten Sonate für Violine und Klavier, entstanden im Herbst 1851. Es wurde ein beeindruckendes Finale. Nach spektakulären Pizzicato-Akkorden im Mittelteil mündete die Musik in eine ergreifende, fast zärtliche Melodie. Der stürmische Beginn im letzten Satz endet in einem triumphalem Klangzauber.

Perle der romantischen Kammermusik

Heute wird das Stück als eine Perle der romantischen Kammermusik von fast „sinfonischen Dimensionen“ gefeiert. Doch auch daran hat Clara Schumann einen wesentlichen Anteil, verschaffte sie doch den ursprünglich kaum bekannten Werken ihres Mannes Robert Schumann nach dessen Tod weltweit Anerkennung.

Für das Zusammenspiel des Pianisten Stephan König und des Gewandhausmusikers Andreas Seidel mit seiner Geige genügten sparsame Gesten. Es war wie bei einer harmonischen Ehe, keiner stand im Schatten des anderen. Vier Proben genügten den beiden Musikern bei ihren ausgeprägten individuellen Fähigkeiten. Doch vier müssten es mindestens sein, meinte Stephan König, um den Ansprüchen des Konzertpublikums, vor allem aber den eigenen Anforderungen, gerecht werden zu können.

Langanhaltender Applaus

Die Musiker dankten dem wieder zahlreich erschienenen Publikum für ihren langanhaltenden Beifall mit „Der Mond kommt still gegangen“, einem Lied von Clara Schumann. Es war ein beglückender Abend, der so recht auf die Vorweihnachtszeit einstimmen konnte.

Von Peter Göthner