Behörden sagen Nein zum Lämmermarkt in Kaditzsch

Lämmermarkt und Morristanzfest sollten auch in diesem Jahr am 1. Mai Hunderte an und in die Denkmalschmiede Höfgen locken. Der Veranstalter um Hausherr Uwe Andrich muss das beliebte volksfestliche Treiben in diesem Jahr aber ausfallen lassen. Dabei stand die 40. Auflage ins Haus, die nun auf den Maitag des nächsten Jahres verschoben wird.

Dabei hatte sich Andrich bemüht, Markt und Fest trotz der Corona-Einschränkungen durchführen zu können. Doch ob Gesundheitsamt oder Staatsministerium - die Behörden stimmten nicht zu. „Es ist eine Veranstaltung unter freiem Himmel. Abstände wie im Baumarkt hätten wir einhalten können“, begründet Andrich den Vorstoß.

Das Fest hat eine lange Tradition und viele treue Freunde. Die Morristänzer kommen regelmäßig in den Grimmaer Ortsteil Kaditzsch, um hier den Winter mittels ihres aus dem Süden Englands stammenden Fruchtbarkeitstanzes zu vertreiben. Gepaart ist die achtstündige Frühlingsveranstaltung mit kulturellen Einlagen von Falk bis Jazz, ruhigem Marktgeschehen und Picknick-Stimmung.

Lämmermarkt und Morristanzfest – die 40. Auflage wird erst 2021 stattfinden können. Quelle: privat

„Wir hatten anfangs überlegt, das Jubiläumsfest in die Sommermonate zu verlegen“, so Andrich. Doch der Lämmermarkt sei traditionell an den 1. Mai gebunden und auch nicht klar, ob sich die Situation in ein paar Wochen entspannt. Bei dem großen Kreis der Partner und Mitwirkenden brauche es Planungssicherheit.

Kartenverkauf für Lämmermarkt 2021 läuft schon

Laut Andrich steckt neben dem Engagement schon viel Zeit und Kraft in der Vorbereitung. Der Ausfall sei bedauerlich, aber andere Veranstalter ebenfalls mit dem Corona-Thema konfrontiert. Die bereits erworbenen Karten behalten ihre Gültigkeit. Mehr noch: Bereits jetzt ist via Internet der Kartenverkauf für den 1. Mai 2021 frei geschaltet. Andrich appelliert an die treuen Besucher, bereits jetzt Tickets zu erwerben und damit ein Zeichen der Solidarität zu setzen. Viele Sachen seien vorfinanziert, so könne dem Veranstalter geholfen werden über den Kostenberg hinweg zu kommen.

Von Frank Prenzel