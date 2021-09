Grimma/Höfgen

Mit einem Jahr Corona-Verzug geht nun am 25. und 26. September der mittlerweile 16. Handwerkermarkt im Grimmaer Ortsteil Höfgen über die Bühne. Besucher können im Dorf der Sinne an beiden Tagen jeweils von 11 bis 18 Uhr an den Ständen der etwa 50 Händler, Handwerker und Kunsthandwerker vorbei schlendern. Wer Nützliches, Schönes und Seltenes liebt, dürfte fündig werden.

Im Februar mit der Organisation begonnen

„Allen Unkenrufen zum Trotz haben wir im Februar mit den Vorbereitungen begonnen“, sagt Cheforganisator Heinz Skiba, dessen Familie den Handwerkermarkt im beschaulichen Dorf seinerzeit ins Leben rief. Mittlerweile stehen ihm auch Gunter und Bodo Hantschmann, Bernd Aurich und Hans-Hennig Ruhmer zur Seite. Bei den Rückmeldungen habe es ein „sehr positives Echo“ gegeben. Heißt: Die Händler und Handwerker wollen ihre Produkte endlich wieder auf dem beliebten Markt feilbieten.

Überzeugt durch Vielfalt: Der Handwerkermarkt in Höfgen. Quelle: Thomas Kube

Allerdings sind Skiba zufolge einige kleine Handwerksbetriebe, die sonst den Markt bereicherten, auf der Strecke geblieben. Sie hätten die lange Corona-Zeit nicht überstanden. Dafür seien einige Handwerkerinnen und Handwerker gewonnen worden, die zum ersten Mal nach Höfgen kommen und überwiegend Schmuck auslegen.

Übliche Hygieneregeln gelten in Höfgen

Der Handwerkermarkt darf laut Gesundheitsamt-Schreiben inzidenzunabhängig veranstaltet werden. Es sind aber die üblichen Hygieneregeln einzuhalten. Falls sich die Besucher an einem Stand drängeln, sei deshalb die Maske zu tragen, erläutert Skiba, der allen Ausstellern einen Zettel mit den wichtigsten Informationen in die Hand drücken wird.

Landrat und Oberbürgermeister eröffnen Markt

Gemeinsam mit Landrat Henry Graichen gibt Grimmas Oberbürgermeister Matthias Berger am Sonnabend um 11 Uhr den Startschuss. Auf dem Markt werde vor allem auf Originalität, Regionalität und Qualität geachtet, informiert Rathaussprecher Sebastian Bachran. Die Palette umfasse handgeflochtene Körbe, mundgeblasene Glaswaren, liebevoll gestaltete Kerzen oder selbstgemachte Handschuhe, Farben aus Naturprodukten und vieles mehr. Cheforganisator Skiba freut sich, dass auch wieder Kunsthandwerker der ersten Stunde mit dabei sind, darunter der Korbflechter. Zudem verweist er auf den Stand der Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur Leipzig, wo das „Mehrgenerationen-Brettspiel für Mitteldeutschland“ erworben werden kann. Aber eigentlich möchte er niemanden hervor heben und verweist auf den bunten Mix.

Erntedank und Orgelkonzert in der Wehrkirche

Für Speis und Trank ist natürlich gesorgt. An der Wassermühle, die in diesem Jahr auf ihre erste urkundliche Erwähnung vor 300 Jahren blickt, gibt es an beiden Tagen frisch gebackenes Mühlenbrot und obendrein noch Zuckerkuchen.

In der Höfgener Wehrkirche wird am Sonnabend um 16 Uhr zum Erntedankgottesdienst gebeten. Am Sonntag findet zur gleichen Stunde ein Orgelkonzert mit Lesung statt. Am königlichen Instrument nimmt Mark Farago Platz.

Von Frank Prenzel