Bei Grimma: Müll am Reitweg bringt Pferd und Reiter in Gefahr

Grimma/Bahren

Mario Rost ist regelrecht wütend. Ein Umweltsünder hat am Alten Teich kurz vor Bahren einen alten Fernseher, PC-Monitore und Matrazen in der grünen Landschaft illegal entsorgt. Direkt am gut frequentierten Reitweg. Rost, Vorsitzender des Grimmaer Kinderreitfest-Vereins und auch Reitlehrer, entdeckte die Hinterlassenschaft am Dienstag und informierte umgehend das städtische Ordnungsamt. Es ist leider nicht zum ersten Mal, dass in und um Bahren Umweltfrevler ihre unschöne Handschrift hinterließen.

Anzeige

Grimmaer Vereinschef erlitt schweren Reitunfall

Rost hat vor vier Jahren am eigenen Leibe erfahren müssen, wie gefährlich Müll an einem Reitweg ist. Als plötzlich eine Folie vom Winde angehoben wurde, erschrak sein eigentlich erfahrenes Pferd und warf ihn ab. Rost brach sich vier Rippen.

Weitere LVZ+ Artikel

Seinen Worten zufolge kommen an der jetzt entdeckten Stelle regelmäßig junge Reiterinnen vom oder zum Reitplatz entlang. Nicht auszumalen, wenn ein Pferd der Jugendlichen wegen des Mülls am Wegesrand scheut. „Für Reiter ist so etwa eine Unfallquelle“, betont der Vereinschef. Vor allem nicht ausgeglichene Pferde würden sich erschrecken.

Bauhof Grimma sammelt illegalen Müll ein

Einmal im Vierteljahr finde sich Müll – oder wie aktuell Elektroschrott – an Bahrener Reitwegen, weiß Rost zu berichten. Reiter, Mitglieder der Jagdgenossenschaft oder eben der städtische Bauhof würden den Unrat dann wegräumen. „Wir Reitsportler haben auch schon mal beim Subbotnik Müll zusammen getragen“, erinnert Rost. „In der Zeit hätten wir lieber die Sportstätten gepflegt.“

Wie viele andere auch kann der Pferdefreund nicht verstehen, warum die Leute ihr altes Zeug in die Landschaft kippen. Die Wertstoffhöfe hätten nach der Corona-Zwangspause auf und nähmen die Sachen kostenlos entgegen. Leider, so Rost, bliebe der Umweltfrevel ohne Konsequenzen für die Täter.

Von Frank Prenzel