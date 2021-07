Beim Muldental-Triathlon in Grimma gibt es diesmal eine Premiere

Grimma

Nach einjähriger Corona-Zwangspause geben sich am 18. Juli wieder die Dreikämpfer in Grimma die Klinke in die Hand: Medienwirksam schloss am Freitag Oberbürgermeister Matthias Berger (parteilos) die Pressekonferenz mit einem Hechtsprung in die Mulde ab.

In dieser wird im Rahmen des 16. Muldental-Triathlons traditionell das Schwimmen absolviert. „Als vor etwa 20 Jahren die Idee eines Triathlons geboren wurde, wäre niemand auf diese Idee gekommen“, erinnert sich das Stadtoberhaupt. Doch schnell habe sich die Wasserqualität zum Besseren und die Mulde zu einem sauberen Fluss gewandelt.

Angebot für Triathlon-Neulinge

Probleme bereitet Berger zufolge indes die Strömung. „Wir haben erste Tests für eine knapp vier Kilometer langen Schwimmstrecke vorgenommen, um hier vielleicht irgendwann einen Ironman ausrichten zu können.“

Bei der 16. Auflage des Muldental-Triathlons wird es aber hinsichtlich der Neuerungen in die entgegengesetzte Richtung gehen. „Sparkassen-Super-Sprint“ ist der Name eines neu ins Programm genommenen Wettbewerbes, der über 350 Meter Schwimmen, 9,2 Kilometer Radfahren und 2,2 Lauf-Kilometer führen wird.

Event punktet mit familiärem Ambiente

„Das Wort ‚super’ mag etwas irreführend, sollte aber für Triathlon-Novizen keinesfalls abschreckend sein“, erläutert Holger Knispel, Vorstand beim Sponsor Sparkasse Muldental. Man habe mit dieser Kurzstrecke einen Wettbewerb zum ausprobieren für Hobbysportler schaffen wollen.

Bereits mit allen Triathlon-Wassern gewaschen ist Gregor Bogen, der mit seiner Firma das Grimmaer Event seit Jahren unterstützt. „Es gibt viele Triathlon-Veranstaltungen aber nur ganz wenige mit einem solch familiären Ambiente“, so der 50-Jährige.

Konzept beibehalten

Daran dürfte sich auch unter dem neuen Veranstalter, dem Verein Sportfreunde Neuseenland, etwas ändern, der ursprünglich 2020 seine Triathlon-Premiere feiern wollte. „Die Sponsoren haben gottlob ihr in den Sponsoring-Topf gelegtes Geld dort belassen“, berichtet Vereinschef Henrik Wahlstadt.

Man habe wenig am bisherigen Konzept verändert, aufgrund der Abstandsregeln das Teilnehmerfeld aber etwas reduzieren müssen. Auch die zwei Start- und Zielbereiche habe man auf einen reduzieren müssen und damit verbunden eine neue zum Teil entlang der Mulde verlaufende Laufstrecke angelegt.

Weitere Infos unter www.muldental-triathlon.de

Von Roger Dietze