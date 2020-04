Bekannter Drogist Ernst-Georg Dornig ist mit 76 Jahren gestorben

Grimma

„Der Vulkan raucht nur noch, er speit nicht mehr“, schrieb die LVZ vor gut zwei Jahren über Ernst-Georg Dornig in Grimma. Soll heißen, der in Grimma sowie weit über die Grenzen der Muldestadt hinaus bekannte Drogist hat sich aus dem gesellschaftlichen, geschäftlichen und politischen Leben zurückgezogen. Am Dienstag ist er im Alter von 76 Jahren gestorben.

Schorsch galt als Institution

Schorsch, wie er von den Einheimischen liebevoll und stets auch mit gebotenem Respekt genannt wurde, darf getrost als eine Institution gesehen werden. Sowieso als Geschäftsmann, der mit seiner Drogerie in der Brückenstraße einen Traditionsbetrieb in dritter Generation führte. Im Jahre 1892, also vor 128 Jahren gegründet, ist der Familienbetrieb nach eigenen Angaben die älteste Drogerie Sachsens, die nun von seiner Tochter Anke Rüssel in vierter Generation weitergeführt wird. Auch der Laden ist eine Legende.

Anzeige

Ernst-Georg Dornig hat das Geschäft längst an seine Tochter Anke Rüssel übergeben, sie erfüllt in vierter Generation das Vermächtnis ihres Vaters. Quelle: Frank Schmidt

Weitere LVZ+ Artikel

Wie auch so manche Sprüche von Dornig legendär sind, mit denen er selbst zu DDR-Zeiten auf sich aufmerksam zu machen wusste. Beispiel gefälligst: „Seid ihr auf HO und Konsum zornig, dann kommt in die Drogerie Dornig“. Und später, in Zeiten der Marktwirtschaft, hielt er mit seiner Schadenfreude nicht hinterm Berg, dass er mit seinem kleinen Geschäft die große Drogeriekette Schlecker überlebt hat.

Dornig zog es auch in die Politik

Längst haben die Grimmaer das Ladengeschäft nicht nur dann aufgesucht, wenn sie irgendetwas woanders nicht bekommen haben. Dornig, das wusste man, war kommunikativ und sein Rat gefragt. Kein Wunder, dass es ihn im Zuge der Wende auch in die Kommunalpolitik gezogen hat, wo er sich seit 1990 als Stadtrat für das Gemeinwohl der Grimmaer Bürger ehrenamtlich engagierte. Politisch stand er der FDP nahe. Später kandidierte er als unabhängiger Einzelbewerber.

Seine Offenheit und Geradlinigkeit, aber auch seine dadurch gewonnene Popularität honorierten der Grimmaer Wähler mit fulminanten Wahlerfolgen. Im Ergebnis konnte Dornig stets mehr Stimmen auf sich vereinen als jeder andere politische Mitbewerber. Und so kam es, dass er erst drei und in seiner letzten Legislaturperiode zwei Sitze im Parlament errang. Im Dezember 2011 zog Dornig die Reißleine, denn er haderte mit Grimma als Große Kreisstadt. Die Spatzen pfiffen es von den Dächern, dass er „die enorme Gebietsvergrößerung“, wie er es wertete, kritisch sah. Das sei vom fortgeschrittenen Alter einmal abgesehen ein gewichtiger Grund dafür, „dass ich meine Arbeit im Stadtrat nicht mehr 100 prozentig erfüllen kann“, argumentierte er in seinem Entschluss zur Mandatsrückgabe ans Stadthaus.

Grimma verliert Urgestein

„ Georg Dornig ist ein Mensch gewesen, der sich über alle Systeme hinweg für seine Heimatstadt engagiert hat, sowohl gesellschaftlich als auch politisch“, sagte Grimmas Oberbürgermeister Matthias Berger (parteilos) in einem ersten Nachruf. „Mit ihm verlieren wir ein Grimmaer Urgestein, der stolz war auf die Stadt als Perle im Muldental, wie er es immer wieder gerne betont hat“, sagt Berger.

Von Frank Schmidt