Belgershain

Der 32-jährige Fahrer eines BMW war am Mittwochabend auf der Lindhardter Straße in Belgershain unterwegs. Beim Rechtsabbiegen auf die Leipziger Straße fuhr er einen zu großen Bogen und geriet deshalb auf die Gegenfahrbahn. Dort stieß er mit einem Renault Clio (Fahrerin: 48) zusammen. Bei dem Unfall verletzte sich die Frau leicht und wurde zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Fahrer des BMW hatte Alkohol getrunken

Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten Alkoholgeruch in der Atemluft des BMW-Fahrers fest. Der Vortest ergab einen Wert von 2,92 Promille. Aufgrund dessen wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Der Führerschein des 32-Jährigen wurde beschlagnahmt. An beiden Autos entstand ein Schaden in Höhe von etwa 8000 Euro. Gegen den BMW-Fahrer wird wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und fahrlässiger Körperverletzung ermittelt.

Von LVZ/gap