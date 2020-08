Belgershain brechen die Steuern weg

Belgershain

Mit erheblichen Steuerausfällen rechnet Belgershain in diesem Jahr. Zwar bekommt die Gemeinde als Hilfe Geld vom Freistaat. Doch das wird die Misere nur zum Teil lindern. Weil unterdessen viele Ausgaben in gewohnter Weise weiterlaufen und neue hinzukommen, engt sich der finanzielle Spielraum des Dorfes ein.

Wegen der Corona-Krise wird Belgershain nach den Worten von Bürgermeister Thomas Hagenow (parteilos) erheblich weniger Gewerbesteuern kassieren. Er rechnet mit einem Verlust von rund 300 000 Euro. Das ist zwar der größte Minus-Posten, der zu verkraften ist, aber nicht der einzige.

Auch Einkommens- und Umsatzsteuer brechen weg

Denn auch hinsichtlich der Anteile, die das Dorf aus anderen Steuerarten erhält, kommt es dicke. Bei der Einkommensteuer muss Belgershain mit einer Verringerung von 7,9 Prozent rechnen, bei der Umsatzsteuer gar von 9,1 Prozent. Macht zusammen einen Fehlbetrag von rund 122 000 Euro. Relativ gering nehmen sich da die Verluste aus, die durch die Nichtvermietung des Schlosssaals während der Corona-Beschränkungen entstanden.

Freistaat hilft teilweise

Von dem Dilemma sind sämtliche Kommunen des Freistaats betroffen, weshalb ihnen das Finanzministerium Anfang Mai eine Unterstützung zur Überwindung der außergewöhnlichen Belastungen versprach. Das Geld soll voraussichtlich im zweiten Halbjahr und im nächsten Jahr ausgezahlt werden, eine erste Tranche des Schutzschirmes beträgt für Belgershain wahrscheinlich 129 000 Euro. Außerdem wird der Gemeinde erlaubt, ein Vorsorgevermögen über 27 000 Euro zur kurzfristigen Liquiditätssicherung aufzulösen.

Wettmachen lässt sich damit der Schwund freilich nicht. Und es gibt Ausgaben, bei denen nicht gespart werden kann. Dazu zählt unter anderem das Gehalt für die Mitarbeiter, bis zur Jahresmitte waren schon 51 Prozent der geplanten Mittel verbraucht. Für die ins Auge gefassten Sach- und Dienstleistungen musste hingegen im gleichen Zeitraum noch nicht die Hälfte aufgebracht werden. Dafür stehen aber in den kommenden Wochen und Monate vermehrt Ausgaben in diesem Bereich an, so dass auch hier keine Entlastung zu erwarten ist. Zum Beispiel sollen Bekleidungen und Ausrüstungen für die Feuerwehr sowie Bücher für die Grundschule angeschafft werden.

Sorgenkind Kita-Container

Investieren will die Kommune trotzdem, auch wenn sie dabei mit Komplikationen zu kämpfen hat. Die am schwersten zu verdauende Kost ist die Kostensteigerung bei der mächtig in Verzug geratenen Erweiterung der Kindertagesstätte „Schloßgeister“ mittels Containern. Inklusive der Ausgaben für die Planungen werden dieses Jahr 758 000 Euro zu zahlen sein, was eine Überschreitung der Ansätze um 525 000 Euro zur Folge hat.

Primus Sporthallenbau

Planmäßig und sogar mit etwas Vorlauf erfolgt der Bau der neuen Belgershainer Sporthalle. 600 000 Euro hat das Dorf bereits ausgegeben, 1,95 Millionen sollen es dieses Jahr insgesamt werden. Dafür muss bis zum Winter ein Kredit über 1,1 Millionen Euro aufgenommen werden, der die Gemeindeschulden auf rund 2,7 Millionen Euro nahezu verdoppelt.

Straßenbau bleibt auf der Strecke

Luft bleibt da keine für die Straßenerneuerung in der Threnaer Splittersiedlung, die 255 000 Euro verschlingen soll. Das Projekt wird erneut verschoben und erst nächstes Jahr angegangen, wenn nichts dazwischen kommt.

Schulsanierung fast abgeschlossen

So gut wie abgeschlossen ist die Verlegung neuer elektrischer Leitung in der gesamten Grundschule. Hier ließen sich die veranschlagten Kosten einhalten. Ein Nullsummen-Spiel war die Installation von Datenleitungen und die Anschaffung von Computertechnik, denn die 49 000 Euro dafür erhielt Belgershain komplett über den Digitalpakt von Bund und Ländern.

