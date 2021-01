Belgershain trotz Corona gut aufgestellt

Belgershain

Viele Kommunen fürchten massive finanzielle Einbußen wegen der Corona-Krise. Nicht so Belgershain. Bürgermeister Thomas Hagenow (parteilos) geht im LVZ-Interview davon aus, dass seine Gemeinde einigermaßen die Kurve kriegt. Große Sprünge kann sie sich aber vorerst nicht mehr leisten.

Frage: 2020 bestimmte Corona das Geschehen. Wie hat sich das Virus auf Belgershain ausgewirkt?

Thomas Hagenow: Wir sind relativ mit einem blauen Auge davongekommen. In der ersten Welle waren die Infektionszahlen sehr niedrig. In der zweiten Welle hat es uns dann mehr erwischt. Betroffen waren vor allem unsere Kitas, die Grundschule und der Hort. Wegen Infektionen musste aber keine der Einrichtungen geschlossen werden. Das kam erst mit dem zweiten Lockdown. Die Notbetreuung ist aber abgesichert.

Weder Verluste noch Gewinne

Welche Folgen hat die Krise in Bezug auf die Finanzen der Gemeinde?

Laut der Naunhofer Kämmerei, die für uns zuständig ist, landen wir mit der finanziellen Unterstützung des Freistaates bei plus/minus null. Der Großteil der Verluste wird ausgeglichen. Das heißt, wir verlieren nichts, aber wir machen auch keine Gewinne.

Hohe Verschuldung

Belgershain hat sich jedoch stark verschuldet...

Ja, und zwar in einer Größenordnung, die dem Stand von vor 20 Jahren entspricht, als ich das Bürgermeisteramt übernommen habe. Das liegt aber an den zwei aktuellen Großinvestitionen, dem Bau der Sporthalle und der Erweiterung der Kindertagesstätte „Schloßgeister“. Trotz der erhaltenen Fördermittel mussten wir Kredite aufnehmen. So stieg die Pro-Kopf-Verschuldung auf reichlich 800 Euro.

Ist dieser Wert für Sie noch vertretbar?

Gerade noch so. Die Schmerzgrenze für Kommunen unserer Größenordnung liegt bei 850 Euro.

Finanzspritze für Kita-Erweiterung

Inwiefern spielt das Drama um die Kita-Erweiterung bei der Verschuldung eine Rolle?

Für die Container hatten wir 500 000 Euro eingeplant. Gelandet sind wir bei 700 000 Euro. Weil es zunächst keine Fördermittel gab, mussten wir alles über einen Kredit absichern. Dank der Beihilfen, die der Landkreis zehn Kommunen gewährte, erhielten wir dann aber wenigstens das Geld für die Mehrkosten geschenkt. Auch hier sind wir also mit einem blauen Auge davongekommen.

Container sollen Ende Februar fertig sein

Wann ist mit der Inbetriebnahme der Kita-Container zu rechnen?

Ich will schon lange keine Termine mehr nennen. Eigentlich wollten wir vor zwei Jahren Eröffnung feiern. Angedacht ist nun Ende Februar, falls die Innenausstattung pünktlich eintrifft. Wir haben deutsches Mobiliar gewählt, die Lieferfristen dafür betragen acht bis neun Wochen. Das Außengelände wurde schon vor Weihnachten gestaltet.

Vorzeigeprojekt Turnhalle

Mit der Sporthalle lief es deutlich besser...

Ja, sehr gut. Seit vergangenem Februar bauen wir, und in diesem Februar weihen wir die Halle ein, wenn die Endabnahme erfolgt ist. Es sind nur noch Restarbeiten im Inneren zu erledigen. Zurzeit erfolgt die Außengestaltung und die Grundreinigung.

Wie sieht der Zeitplan für den Abriss der alten Halle aus?

Er erfolgt sofort nach dem Umzug in die neue. An ihrer Stelle entsteht eine Freifläche für die Grundschule.

Große Investition in Grundschule

Welche Investitionen liefen ansonsten im alten Jahr?

In Sachen Grabenerhaltung für einen besseren Hochwasserschutz haben wir viel für die betroffenen Bürger getan, vor allem in Köhra, aber auch in Threna. Viel Geld floss in die Grundschule, wo wir fast die gesamte elektrische Anlage auf den neuesten Stand gebracht haben. Wahrscheinlich sind wir die erste Kommune im Landkreis, die den Digitalpakt so umfangreich umgesetzt haben: Die Schule verfügt über ein neues Computerkabinett, interaktive Tafeln und WLAN in jedem Raum. Die komplette Südseite wurde mit einem Sonnenschutz versehen, die Abnahme erfolgte in Dezember.

Dieses Jahr kleinere Vorhaben

Lässt sich in dieser Größenordnung auch 2021 etwas leisten?

Das ist finanziell erst einmal nicht möglich. Diskussionen laufen zur Erneuerung des Abwasserkanals zwischen Gartenweg und Hauptstraße im Ortsteil Belgershain. Mit den Leipziger Wasserwerken stehen wir in Kontakt bezüglich der Auswechslung der Trinkwasserleitung zwischen Hauptplatz und Kirche. Ansonsten wird es die kontinuierlichen Straßenreparaturen geben.

Kita-Neubau wieder fraglich

Braucht die Gemeinde nicht grundsätzlich eine neue Kindertagesstätte?

Vor kurzem wünschte ein Gemeinderat, erst einmal ein Gutachten zu erstellen, inwieweit die Sanierung der Kita „Schwalbennest“ in Belgershain sinnvoller wäre als ein Neubau. Sein Vorschlag ging dahin, die Mittel, die der Rat im gegenwärtigen Doppelhaushalt für die Planung einer neuen Kita vorgesehen hat, für so ein Gutachten abzuzweigen. Ob wir das machen, entscheiden wir aber frühestens im Frühjahr.

Hagenow-Nachfolge unklar

Eine weitere Entscheidung steht an, und zwar eine persönliche. Sie befinden sich im vorletzten Jahr Ihrer Amtszeit. Wollen sie noch einmal als Bürgermeister antreten?

Es wäre interessant, wenn sich potenzielle Kandidaten mit der Thematik meiner möglichen Nachfolge befassen würden.

Interview: Frank Pfeifer

Von Frank Pfeifer