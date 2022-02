Belgershain

Eine Nachfolgerin oder ein Nachfolger für Bürgermeister Thomas Hagenow (parteilos) soll dieses Jahr in Belgershain gewählt werden. Welche Probleme diesbezüglich auftreten könnten und wie er sich die weitere Entwicklung der Gemeinde vorstellt, darüber sprach die LVZ mit ihm.

Frage: Sie sind jetzt 73 und haben verlautbart, dass Sie nicht noch einmal zur Bürgermeisterwahl antreten wollen. Haben sich schon Bewerber gemeldet?

Thomas Hagenow: Nein, bisher noch nicht.

Wenn das so bleibt, würden Sie sich doch noch für eine weitere Kandidatur entscheiden?

Ich glaube nicht. Eine Legislatur ist dafür einfach zu lang.

Was passiert aber, wenn sich niemand findet, der Bürgermeister werden will?

Gibt es keine Kandidaten, erfolgt die Wahl trotzdem. Jeder Wähler kann einen eigenen Vorschlag auf seinem Stimmzettel eintragen. Wird eine Person von über 50 Prozent der Wähler vorgeschlagen, ist sie gewählt und wird gefragt, ob sie die Wahl annimmt.

Im Notfall wird Amtsverweser bestellt

Und sollte diese Person das nicht wollen?

Lehnt der oder die Betroffene die Annahme ab, erfolgt ein zweiter Wahlgang unter den gleichen Voraussetzungen. Dann genügt die einfache Mehrheit. Auch hier wird gefragt, ob die Wahl angenommen wird. Ist dies nicht der Fall, kann der Gemeinderat einen Amtsverweser bestellen.

Würden Sie im Fall der Fälle als Amtsverweser einspringen?

Während des Verfahrens würde ich mein Amt noch ausführen. Ich wäre sogar bereit, bis zum Jahresende Amtsverweser zu sein. Das würde aber nur eine Übergangslösung bedeuten, damit Zeit bleibt, eine dauerhafte Lösung zu finden.

Sie waren fünf Jahre Bürgermeister in Threna und sind es seit 2001 in der Großgemeinde Belgershain. Was war für Sie die schwerste Zeit?

Gut durch die Krise gekommen

Corona. So einen Kollaps wie im Moment hat es noch nicht gegeben. Das gesellschaftliche Leben war bis auf eine kurze Unterbrechung im vergangenen Sommer lahmgelegt. Nichts fand mehr statt.

Wie ist die Kommune finanziell durch diese Krise gekommen?

Relativ unproblematisch. Den ausgeglichenen Haushalt für dieses und nächstes Jahr hat die Kommunalaufsicht gerade bestätigt. Die Pro-Kopf-Verschuldung ist allerdings durch den Bau der neuen Sporthalle explodiert.

Sporthalle jetzt dicht

Die Halle war vergangenes Jahr eingeweiht worden. Hinterher stellte sich heraus, das Regenwasser eindrang. Hat sich das Problem erledigt?

Es gab an mehreren Stellen Risse in der Dachhaut. Unser Architekt hat der betreffenden Firma Druck gemacht, den Schaden zu reparieren. Seitdem ist alles dicht. Unsere Grundschule und Vereine nutzen die Sporthalle, soweit das durch Corona-Maßnahmen nicht verboten ist.

Ging die Reparatur zu Lasten der Kommune?

Nein, es handelte sich um eine ganz normale Gewährleistungsfrage.

Kita-Neubau notwendig

Die zweite große Investition war im vergangenen Jahr die Aufstellung von Containern zur Erweiterung der Kindertagesstätte „Schloßgeister“. Inwieweit haben sie sich bewährt?

An mich sind noch keine Probleme herangetragen worden, außer dass eine Tür nachjustiert werden musste. Demnächst sind die Module laut dem Träger, der Volkssolidarität, voll belegt.

Heißt das, die Gemeinde muss noch mehr Plätze schaffen?

Nein, laut Hochrechnung läuft dann alles rund. Der Zuzug erfolgt nicht in dem Umfang, dass die Kapazität erweitert werden müsste.

Es wird also kein größerer Ersatz für die Kita „Schwalbennest“ gebaut?

Durch unsere Investitionen hat sich der Bauzustand dort zwar verbessert, aber die Aufteilung der Räume auf zwei Etagen bleibt ungünstig. Hinzu kommt, dass die Module bei den „Schloßgeistern“ nur übergangsmäßig für fünf Jahren stehen. Ein Kita-Neubau sollte deshalb weiterverfolgt werden. Die Planung müsste dieses oder spätestens nächstes Jahr angeschoben werden.

Wäre es sinnvoll, weitere Wohngebiete auszuweisen?

Höchstens auf kleinen Flächen wie in den vergangenen Jahren, aber nicht große Standorte auf der grünen Wiese, weil dann die Infrastruktur vorn und hinten nicht ausreichen würde.

Ihr täglicher Newsletter aus Grimma Jeden Tag gegen 17 Uhr die Top-Meldungen und Neuigkeiten aus Grimma direkt in Ihr E-Mail-Postfach. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Staatsstraße 38 in Warteschleife

Wie steht es um den Ausbau der Ortsdurchfahrten Threna und Köhra?

Das Landesamt für Straßenbau und Verkehr kommt nicht aus dem Knick. Vermessen wurde die Staatsstraße 38 schon 2018, die ersten Planvarianten sollten wir längst auf dem Tisch liegen haben. Aber ich glaube nicht, dass ich sie noch in meiner Amtszeit sehe. Hier muss mein Nachfolger dranbleiben.

Was raten Sie ihm oder ihr außerdem?

Es müsste alles darangesetzt werden, die Qualität des Breitbandes im Ort zu verbessern, denn sie entspricht nicht den heutigen Anforderungen. Während in vielen Kommunen der Region Glasfaserkabel bis in die Häuser verlegt werden, enden diese in der Regel bei uns an Verteilerkästen, an denen die Kunden per herkömmlichem Kupferkabel angebunden sind. Das ist unbefriedigend.

Zur Person Thomas Hagenow (73) ist der älteste Bürgermeister im Landkreis Leipzig, seine jetzige Amtsperiode endet im Sommer dieses Jahres. Zu DDR-Zeiten arbeitete er als Agraringenieur in der Landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaft „Tierproduktion Köhra“. 1990 wurde er erstmals zum Bürgermeister gewählt, damals noch für Threna, wo er wohnt. 2001 übernahm er die Geschicke der Kommune, die zuvor aus der Fusion von Threna mit Belgershain, Köhra und Rohrbach entstanden war und als Ganzes Belgershain heißt. Der Parteilose gilt als Kritiker bürokratischer Reglungswut.

Von Frank Pfeifer