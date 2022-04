Belgershainer Feuerwehr will Ausbildungsstau aufholen

Belgershain

Zugesetzt hat die Corona-Krise den Feuerwehren in Belgershain und im Ortsteil Threna. Vieles, was an Ausbildungen laufen sollte, blieb auf der Strecke, weshalb jetzt ein enormer Nachholbedarf besteht. Die neuen Leitungen, die gewählt wurden und die der Gemeinderat jetzt bestätigte, stellen sich der Aufgabe.

Von einem Ausbildungsstau spricht Sven Weisbrich (39) aus Threna. Mit dem Tod von Ralph Hempel vor fast vier Jahren war er kommissarischer Gemeindewehrleiter geworden und musste die Truppe nun durch die schwere Zeit führen. „Wir hielten uns an die Corona-Schutzvorschriften“, erklärt er. „In geschlossenen Räumen konnten wir uns nicht treffen.“

Besonders hart von den Einschränkungen betroffen waren die beiden Jugendfeuerwehren, die zusammen 20 Köpfe zählen. „Wir mussten hier sehr vorsichtig sein, denn die Eltern vertrauen uns ihre Acht- bis 16-Jährigen an“, verdeutlicht Weisbrich. Die Ausbildung des Nachwuchses sei deshalb komplett weggefallen.

Tschiedel neuer Gemeindewehrleiter

Weisbrich, der sich aus beruflichen und familiären Gründen nicht mehr um den Posten des Gemeindewehrleiters bewarb, ist seit der Wahl stellvertretender Chef. An der Spitze steht nun Erik Tschiedel aus Belgershain, dem es obliegt, beide Wehren auf einen gleichen Ausbildungsstand zu bringen. „Das bedeutet, alle 14 Tage ein Dienst und einmal im Quartal ein gemeinsamer“, kündigt er an. „Und wenn Dienst, dann intensiv.“

Zusammenhalt, das ist dem alten und dem neuen Leiter wichtig. „In der Vergangenheit hat jede Wehr ein bissel ihren eigenen Stiefel gemacht“, räumt Weisbrich ein. „In meiner Zeit habe ich schon versucht, eine gemeinsame Grundausbildung zu gestalten. Ziel ist es nun, beide Wehren noch weiter aneinander zu führen. Wir wollen auf Augenhöhe arbeiten, weshalb die Leitungsposten auch gleichmäßig mit einem Belgershainer und einem Threnaer besetzt wurden.“

Zwölf Einsätze im vergangenen Jahr

Im Einsatz sind ohnehin beide Ortswehren gefordert, denn tagsüber arbeiten die meisten der 50 aktiven Mitglieder, darunter sieben Frauen, auswärts. Von großen Katastrophen blieb das Dorf im vergangenen Jahr verschont. Im März stand eine Hecke in Köhra in Flammen. Und als die Floriansjünger im Dezember einen Mülltonnenbrand in Threna löschen wollten, hatten Anwohner schon selbst mit Wassereimern Hand angelegt.

Gerufen werden die zwei Wehren aber nicht nur bei Feuer. Zehnmal mussten sie 2021 zu technischen Hilfeleistungen ausrücken. Ölspuren und von Stürmen umgestürzte Bäume waren zu beseitigen, ein Keller auszupumpen. Auch Unfälle spielten eine Rolle, wobei nun Hoffnung besteht, dass ein Schwerpunkt wegfällt. Vor vier Wochen wurde eine provisorische Ampel an der unübersichtlichen Kreuzung der Staatsstraße 43 von Naunhof nach Großpösna mit der Verbindungsstraße zwischen Threna und Fuchshain aufgestellt. „Wir hoffen, dass sie bleibt“, sagt Sven Weisbrich.

Hier hat es oft gekracht: Wer geradeaus von Threna nach Fuchshain will, kann die Staatsstraße 43 zwischen Naunhof und Großpösna schlecht einsehen, auf der viele Fahrzeuge außerdem zu schnell unterwegs sind. Die provisorische Ampel sorgt für mehr Sicherheit. Quelle: Frank Pfeifer

Neue Mitglieder erwünscht

Freuen würde sich sein Nachfolger Erik Tschiedel, wenn sich noch mehr Einwohner für die Arbeit der Feuerwehr begeistern könnten. „Wir bestehen zwar zunehmend aus einer Mischung von Alteingesessenen und Zugezogenen aus ländlichen Gebieten“, sagt er. „Aber bei jenen, die aus Leipzig zu uns ziehen, fehlt häufig noch das Verständnis. Sie meinen, sie seien durch Arbeit und Familie schon ausgelastet. Aber Arbeit und Familien haben wir auch.“

Es wird wieder gefeiert

Vielleicht gelingt es, weitere Mitglieder zu werben, wenn das Festgeschehen neu anläuft. Zwei Jahre fiel es coronabedingt aus. Am 16. April sollen in Belgershain und Threna erstmals wieder Osterfeuer lodern. Weil noch vieles mit einem Risiko behaftet ist, verzichteten die Belgershainer darauf, eine Großveranstaltung zu organisieren, mit der das 95-jährige Bestehen ihrer Wehr im August gewürdigt werden könnte. „Ausbildung und Einsatzbereitschaft stehen jetzt erst einmal im Vordergrund. Vielleicht kriegen wir spontan etwas Kleines hin“, erklärt Tschiedel. Ansonsten müsse eben noch fünf Jahre gewartet werden bis zum 100-jährigen Jubiläum.

Nicht mehr so lange dürfte es hin sein, bis die Threnaer Wehr ein neues Hilfeleistungslöschfahrzeug mit 2000 Litern Wasser an Bord erhält, das den alten Wagen von 1996 ersetzen soll. „Wir hoffen auf die Bestätigung durch das Landratsamt, dass wir Fördermittel erhalten. Dann kann die europaweite Ausschreibung auf den Weg gebracht werden“, berichtet Weisbrich. „Weil die Auftragsbücher der Firmen übervoll sind, können wir mit der Auslieferung aber erst im nächsten oder übernächsten Jahr rechnen.“

Auch Ortswehrleitungen gewählt

Auch die frisch gewählten beiden Ortswehrleitungen hat der Gemeinderat bestätigt. Chef in Belgershain ist Michael Freitag, vertreten wird er von John-Phillipp Geyer. In Threna hat Michael Steinbach weiter das Sagen, sein Stellvertreter heißt Stefan Becker. Urgestein Helmut Kupke verließ den Vorstand aus Altersgründen. „Für seine langjährige Leitungstätigkeit sind wir ihm enorm dankbar“, betont Sven Weisbrich.

Lesen Sie auch:

Von Frank Pfeifer