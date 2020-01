Belgershainer Kinder werden weiter begleitet

Belgershain

Auch über den Februar hinaus werden die Belgershainer Erstklässler sicher von der Grundschule zum Hort begleitet. Dies versprach der Geschäftsführer der Volkssolidarität Leipziger Land/Muldental, Lutz Stephan, am Donnerstagnachmittag. Auf Dauer könne sein jetziges Personal die Aufgabe allerdings nicht übernehmen. Es solle jedoch Zeit gewonnen werden, um eine dauerhafte Lösung zu finden.

„Das Jugendamt des Landkreises bestätigte uns, dass die Schulwegbegleitung keine Pflichtaufgabe des Hortes ist. Das Wohl der Kinder liegt uns aber am Herzen; ich warte nicht ab, bis eins angefahren an der Straße liegt“, erklärte Stephan. Deshalb habe sein Verein seit vielen Jahren mehr geleistet, als der Gesetzgeber verlangt. Und dieses Geschenk werde er vorerst weiter machen, indem nicht nur Erstklässler zum Hort geführt würden, sondern ebenso unsichere Mädchen und Jungen anderer Altersklassen.

Stufenprogramm in Arbeit

„Die Erziehung eines Kindes bedarf aber eines ganzen Dorfes. Das gilt nicht nur in Afrika, sondern gleichfalls in Belgershain“, setzte Stephan fort. „Deshalb werden wir gemeinsam mit Eltern und in Abstimmung mit Bürgermeister Thomas Hagenow ein Stufenprogramm entwickeln, das die Sicherheitsanforderungen sowie die Entwicklungsstände der Kinder und deren Alter berücksichtigt.“

Gemeinde, Träger und Eltern sollen zahlen

Ihre Angestellten braucht die Volkssolidarität für die Betreuung und Bildung der Hortkinder. Zusätzlichen Personals bedürfe es, wenn die Kleinen auf dem Weg begleitet werden sollen. „Wir können uns vorstellen, dass jemand gemeinsam von Gemeinde, uns als Träger des Horts und Eltern finanziert wird“, erklärte Stephan. „Das muss nicht unbedingt ein Erzieher sein. Möglich wäre auch, dass das ein Opa macht. Oder wir stellen einen Bundesfreiwilligendienstler ein.“ Nachdem Vertreter der Volkssolidarität am Mittwoch mit Hagenow über so eine Variante gesprochen hatten, sicherte dieser gegenüber der LVZ die Bereitschaft der Kommune zu, sie mitzutragen.

Protest bringt Sache ins Rollen

30 Jahre lang waren alle Grundschüler zum Hort begleitet worden, wobei die Hauptstraße zu queren ist. Vergangenes Jahr stellte die Volkssolidarität diesen Service für die Zweit- bis Viertklässler ein, mit Beginn der Winterferien sollte er für die Erstklässler enden. Der Elternrat der Grundschule initiierte eine Unterschriftensammlung und protestierte zur jüngsten Gemeinderatssitzung. Dort wurde auch die Forderung laut, notfalls den Träger des Horts zu wechseln.

Volkssolidarität gegen Trägerwechsel

Diesen Schritt lehnt mittlerweile nicht nur der Bürgermeister ab. „Damit ließe sich das Problem nicht lösen, denn auch andere Träger stehen vor der selben Frage“, sagte Stephan. Nach seinen Worten positionierte sich ebenfalls der Elternrat des Hortes in einem Brief gegen einen solchen Wechsel. „Er steht hinter uns und ist sehr zufrieden mit unserer Arbeit“, betonte der Geschäftsführer.

Von Frank Pfeifer