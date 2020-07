Belgershainer Sänger proben hinter geschossenem Visier

Naunhof/Fuchshain/Belgershain

Wer einmal das Singen für sich entdeckt hat, der kommt so schnell nicht wieder davon los. Und lässt sich schon gar nicht von einem weltweiten Virus abhalten. Zwar war auch der Fuchshainer Musiker Gerhard Fritsch mit den Damen und Herren der drei von ihm geleiteten Chöre – Frauenchor Liebertwolkwitz, Männerchöre von Belgershain und der Leipziger Bäcker- und Fleischerinnung – in der Hoch-Zeit der Pandemie zum Nicht-Singen verurteilt. Mittlerweile jedoch haben sie wieder den Taktstock und ihre Stimmen erhoben. „Mit meinen Frauen habe ich sogar schon wieder ein Konzert im Außenbereich eines Alten- und Pflegeheimes gegeben – das quasi aufgrund der vergangenen Wochen ohne Proben aus dem Kalten heraus. Es ist bei den Senioren sehr gut angekommen“, berichtet der umtriebige Fuchshainer Musiker, der im September 80 Jahre alt wird.

Belgershainer Sänger proben unter freiem Himmel

Zuvor, nämlich am 22. August, lädt er mit seinen Belgershainer Sängern zum traditionellen Chortreffen ein, an dem selbstredend die beiden anderen von ihm musikalisch betreuten Klangkörper teilnehmen. „Allein auf die Einladung der Chöre aus Klinga und Naunhof haben wir in diesem Jahr verzichtet“, so Fritsch, der nach eigener Aussage mit seinen Belgershainer Sängern bereits zu ersten Proben im Freien hinter dem Belgershainer Schloss zusammengekommen ist. „Es ist ungewöhnlich unter freiem Himmel, hat aber auch Vorteile. Denn da die Sänger weit voneinander entfernt sitzen, können sie sich nicht aneinander orientieren, mir fällt es aber umso leichter, die persönlichen Schwachstellen herauszuhören“, so augenzwinkernd der Fuchshainer Unruheständler.

Über 30 Jahre hinweg bis Ende 2013 reiste er mit seiner Frau und seiner Musik-Comedy-Show „Monsieur Malheur“ durchs Land. Und zwar schon vor dem Mauerfall durch beide deutsche Landesteile. „Ausgerechnet beim Karneval im Ruhrpott schlugen wir wie eine Granate ein“, erinnert sich der Vollblutmusiker, der diese Jahre bis zur deutschen Wiedervereinigung als „die spannendsten seines Künstlerlebens“ bezeichnet.

Chorleiter sorgt für Schutz vor dem Coronavirus

Und den deshalb so schnell nichts umwirft. In punkto Corona-Virus jedoch lässt der Fuchshainer nach eigenem Bekunden höchste Vorsicht walten. Entsprechend haben seine Belgershainer Sänger für jene Zeiten, in denen das Wetter keine Proben im Freien zulässt, Vorsorge getroffen. „Unser Vorsitzender hat Schutz-Visiere besorgt, mit denen Singen möglich sein soll“, so der studierte Musiker und ausgebildete Hornist, der auch mit seinem zweiten Männerchor der Leipziger Bäcker- und Fleischerinnung die Proben bereits wieder aufgenommen hat. „In unserem angestammten Proben-Quartier im Hopfenspeicher in der Oststraße sind wir sehr zur Freude der anwesenden Gäste in den Biergarten ausgewichen, und auch im Inneren hat man für uns ganz tolle Vorbereitungen mit den entsprechenden Lüftungsmöglichkeiten getroffen“, berichtet „Monsieur Malheur“ alias Gerhard Fritsch, dem der Schalk auch mit fast 80 fest im Nacken sitzt und dessen Lebensmotto „Lachen ist wichtig“ lautet.

Einstudieren neuer Lieder für den Chor harte Arbeit

Wichtig sind das Lachen und der Spaß im Allgemeinen für Fritsch auch deshalb, weil das Einstudieren neuer Lieder ihm zufolge bisweilen Kärrnerarbeit ist. „Zudem ist eine gehörige Portion Fingerspitzengefühl vonnöten, um bei fehlerhaftem Singen niemanden bloßzustellen“, so der Fuchshainer, der zudem damit umgehen muss, dass nicht jeder die Bereitschaft zum Notenlernen mitbringt. „Da allein nach dem Gehör zu singen sehr schwierig ist, bediene ich mich spezieller Handzeichen, um Tonfolgen quasi zu visualisieren“, so der umtriebige Chorleiter.

