Belgershainer Schnäppchenmarkt auf dem Weg zur Legalität

Nach einem Jahr Bearbeitungszeit liegt ein Entwurf des Bebauungsplans für den Thomas Philipps Sonderpostenmarkt in Belgershain vor. Die Gemeinde segnete ihn ab, nun können die sogenannten Träger öffentlicher Belange Stellung dazu beziehen, also Behörden, Ver- und Entsorgungsunternehmen, Vereine, Verbände und auch Anlieger. Bis das 3220 Quadratmeter große Schnäppchen-Geschäft, zu dem Kunden von weither pilgern, eine endgültige Rechtssicherheit erlangt, vergeht also noch geraume Zeit.

Auf dem Gelände hatte zur DDR-Zeit die Zwischenbetriebliche Organisation Bau Otterwisch, die von vier Landwirtschaftliche Produktionsgenossenschaften gegründet worden war, eine Milchviehanlage errichtet. Als jedoch ein Zwischeninvestor die Hallen nach dem Mauerfall in einen Einkaufsmarkt umwandeln ließ, sprach das Bauordnungsamt keine Baugenehmigung aus.

Pflanzenverkauf bringt Sache ins Rollen

Das bemerkte offenbar niemand, es handelte sich schließlich um die Zeit des Umbruchs, als manches drunter und drüber ging. Ins Rollen kam die Sache erst, als das Unternehmen Thomas Philipps die Immobilie erworben hatte und im Außengelände Pflanzen anbot. Das Landratsamt drängte darauf, den Verkauf nach drinnen zu verlegen. In der hinteren der drei fensterlosen Hallen, wo die Gewächse von da an standen, begann es bald darauf zu müffeln.

Baugenehmigung fehlte

Also entschlossen sich Volker und Katrin Haßler, die den Markt 2016 übernommen hatten, einen Bauantrag beim Landratsamt zu stellen, um ein Glasdach einsetzen zu können, das sich öffnen lässt. Sie hofften, dass dann der schlechte Geruch verschwindet und die Pflanzen durch die günstigeren Lichtverhältnisse besser gedeihen. Bei der Bearbeitung des Antrags bemerkte die Kreisbehörde jedoch, dass keine Erlaubnis für den gesamten Markt vorliegt. Er hätte also gar nicht existieren dürfen.

Gemeinde will Versäumnis heilen

Die Frage stellte sich, wie mit einem Versäumnis, das auf die früheren behördlichen Akteure und den Interimseigentümer zurückging, umzugehen war. Die Inhaber des Marktes hatten ein Interesse, ihn weiter betreiben zu können. Und auch die Kommune wollte ihn unbedingt behalten, bringt er ihr doch nicht nur Gewerbesteuern, sondern auch Ansehen in der Region. Außerdem sind dort 15 Arbeitskräfte angestellt.

Deshalb leitete Belgershain ein Verfahren ein, über das die Baugenehmigung nachträglich erteilt werden soll. „Etwas besseres als diese Ansiedlung konnte uns gar nicht geschehen“, begründet Bürgermeister Thomas Hagenow (parteilos), der darauf verweist, dass Thomas Philipps auch für die Nahversorgung von Bedeutung ist, weil dort Lebensmittel in den Regalen stehen.

Ein Glücksumstand könnte helfen

Optimistisch ist er, alles zu einem guten Ende führen zu können. Es sei ein Glücksumstand, dass für den Parkplatz am Sonderpostenmarkt eine Genehmigung vorliegt. „Deshalb kann der Bebauungsplan, der jetzt erstellt wird, eigentlich nicht abgewiesen werden“, meint Hagenow.

