Belgershain

100 Euro brachte dem Heimatverein Belgershain ein Auftritt im Fernsehen. Die Mitglieder haben ihre Arbeit nicht etwa vorgestellt oder gar gesungen und getanzt, vielmehr spielte ein kleiner Gegenstand aus seinem Bestand eine große Rolle. Ohne Zweifel ein Höhepunkt in einer 25-jährigen Geschichte, die es am 3. August zu würdigen gilt.

Gemeinsam mit dem Männerchor Belgershain, der an diesem Tag sein 100-jähriges Jubiläum groß feiert, lädt der Verein zum Schloss des Dorfes ein. Er wird Interessierten die Heimatstube im ersten Stock des Rathauses aufschließen. Erste Räume hatte er 2003 erhalten, drei Jahre später konnte er die Fläche erweitern.

Heimatstube nicht steril

„Hier zeigen wir in einer Dauerausstellung überwiegend Gegenstände des dörflichen Lebens, des Handwerks und Gewerbes sowie der Entwicklung von Schule und Verkehrswesen der Gemeinde Belgershain. In Sonderausstellungen gibt es zusätzlich Einblicke in spezielle Hobbys der Einwohner“, erklärt der Vereinsvorsitzende, Bernd Weisbrich und fügt verschmitzt lächelnd an: „Das darf nicht so steril aussehen, eine gewisse Unordnung gehört bei einem Heimatverein dazu.“

Handgreiflich: In der Heimatstube darf gelacht werden. Quelle: Thomas Kube

Damit meint er keineswegs Schlampigkeit, denn der Verein, der voll ausgeschrieben „ Belgershain – Heimat und Geschichte“ heißt, arbeitet akribisch an der Aufarbeitung von Daten. Die Ergebnisse seiner Arbeit stellt er monatlich im Belgershainer Amtsblatt vor. Drittklässler der Grundschule kommen oft in die Heimatstube, um sich von Gerhard Baum die historischen landwirtschaftlichen Geräte vorstellen zu lassen.

Dorfchronik wird fortgesetzt

Baum ist mit seinen 91 Jahren das älteste Gründungsmitglied des Vereins. Im Oktober 1994 – das genaue Datum geriet in Vergessenheit – fanden sich er und neun weitere Einwohner unter der Leitung von Werner Breil zusammen mit dem Ziel, eine Tradition fortzuführen, die der verstorbene Schuldirektors Rudolf Hänel begonnen hatte.

Exponate aus dem DDR-Schulalltag: Regina Gräfe, Ulrike Weisbrich und Hella Große (v. li.) mit Pionier- und FDJ-Hemd sowie Ranzen. Quelle: Thomas Kube

Aus dessen Hand stammte eine Chronik von der Ersterwähnung des Ortes bis in die 1970er-Jahre. Sein Hauptaugenmerk legte er laut Weisbrich DDR-typisch auf das Verhältnis von armer Landbevölkerung zu den Fürsten und Grafen im Schloss Belgershain. Mehrere hundert Seiten umfasste das mit Schreibmaschine verfasste Werk, das der Heimatverein nicht nur erweiterte, sondern auch digitalisierte. Die Chronik kann in seinen Räumen eingesehen werden und ist damit einem breiteren Publikum zugänglich.

Hilfe bei Suche nach abgestürztem Bomber

„Aus den Recherchen unserer Mitglieder ergeben sich mitunter auch Jubiläen, die sich zu Festveranstaltungen ausweiten, zum Beispiel als 2015 das 500-jährige Bestehen des Köhraer Gasthofs ,Goldene Krone’ gefeiert wurde“, führt Weisbrich weiter aus. Dank des Engagements der Ehrenamtlichen wurden die Gedenksteine für die Gefallenen des Ersten Weltkrieges auf den Friedhöfen restauriert, an die Opfer des Zweiten Weltkrieges erinnern nun Namenstafeln. Der Verein half amerikanische Streitkräften aus Hawaii erfolgreich bei der Suche nach einem abgeschossenen B-17-Bomber. Und er veranstaltet monatlich Seniorennachmittage mit oft spannenden Themen.

Stechvogel als Ding vom Dach

Mit all dem brachten es die Belgershainer aber nicht bundesweit auf die Bildschirme. Es sollte ein Stechvogel aus ihrer Heimatstube sein, der vergangenes Jahr von Flensburg bis Garmisch-Partenkirchen den Fans der Sendung „Dings vom Dach“ vorgeführt wurde. „Wir hatten ihn dem Südwestrundfunk geschickt, es handelte sich um ein Spiel für Mädchen. Ähnlich einem Dart-Pfeil schossen sie mit dem Vogel, der an einer Schnur baumelte, auf eine Zielscheibe“, berichtet Weisbrich. „Aber die Prominenten vermochten nicht zu erraten, was es damit auf sich hatte. Deshalb erhielten wir 100 Euro.“

Das Ding vom Dach: Bernd Weisbrich mit dem Stechvogel, einem Kinderspiel aus längst vergangenen Tagen. Quelle: Frank Pfeifer

Sorge um Schlosspark

Etwas höher wird die Summe wohl ausfallen, die der Energieversorger EnviaM laut Weisbrich dem Heimatverein anlässlich des Jubiläums zu schenken beabsichtigt. Und trotzdem sind er und die anderen 20 Mitglieder nicht rundherum glücklich. „Es macht uns traurig, dass der Treuhandnachfolger BVVG unseren Schlossparks vor vier, fünf Jahren als Nutzwald an Privathand verkaufte“, sagt er. „Und sauer bin ich, weil mir das Amt für Denkmalschutz in Dresden mitteilte, es könne den neuen Besitzer nicht ermitteln. Sowas muss doch herauszufinden sein!“

Immer wieder neue Exponate: Jutta Zeug (li.) und Renate Sellke an einem Garnwickler, der die aufgehaltenen Hände des Ehemanns ersetzte. Quelle: Thomas Kube

Das Grab von Friedrich von Zehmen, Schlossherr bis 1852, sowie die Alleen bis hin zum Oelzschau-Blick, einer kleinen Bühne, auf der Weisbrich in jungen Jahren noch gesungen, getanzt und geboxt hat, wuchern zu. „Die Gemeinde würde sich mit Hilfe der Vereine in die Pflege einbringen“, versichert er. „Doch dazu müsste mit dem Eigentümer Kontakt aufgenommen werden können.“

Heimatstube im Rathaus geöffnet am 3. August, 14 bis 18 Uhr

Von Frank Pfeifer