Naunhof

„Ich hatte ein schönes Leben“, zieht Irene Brumme schon mal Bilanz. Dabei ist es längst noch nicht Zeit, einen Schlussstrich unter allem zu setzen. Am heutigen Freitag feiert sie lediglich ihren 95. Geburtstag. Ansonsten geht es ihr, wie sie sagt, bei allen altersbedingten Einschränkungen relativ gut. Ihre ehemaligen Schüler freut das, denn sie war eine überaus beliebte Lehrerin in Naunhof.

Das mag an ihrer Heiterkeit und ihrem Optimismus liegen, zwei grundlegenden Charaktereigenschaften. Vielleicht hat es auch damit zu tun, dass sie der Stadt stets die Treue hielt, in der sie das Laufen lernte. „Ich besitze sogar noch meine ersten Schuhe“, sagt die Naunhoferin und zeigt auf das Paar in der Schrankwand, das sie wie ihre gesamte Umwelt nur noch schemenhaft erkennen kann. Das Augenlicht ging weitgehend verloren, doch das abgewetzte Leder riecht noch nach Kindheit.

Einberufung zum Arbeitsdienst

Wohlbehütet ist sie in der Schlossstraße aufgewachsen, ihr Vater war Standesbeamter, die Mutter Hausfrau. „In der Nazi-Zeit haben wir alles mitgemacht, was wir mitmachen mussten. Von Politik hatte ich keine Ahnung“, erklärt sie. Als sie 1944 ihr Abitur in der Oberschule am Schwanenteich in Grimma abgelegt hatte, flatterte daheim der Einberufungsbefehl zum Arbeitsdienst in Jessen ein.

Für die Flak am Scheinwerfer

„Von dort wurden wir über Halle nach Teutschenthal verfrachtet, wo uns die Wehrmacht übernahm. Bei der Flak habe ich am Scheinwerfer gedient“, schildert die Seniorin und fügt verschmitzt an: „Bis heute bin ich nicht entlassen worden. Ich müsste also wieder antreten, falls ich aufgefordert würde.“ Sie folgte damals nicht dem Rat von SS-Offizieren, sich mit einer Mistgabel gegen die anrückenden Amerikaner zu verteidigen, sondern fuhr flugs mit dem Fahrrad nach Hause.

Neulehrer statt Chemie-Studium

Da stand sie nun: kein Beruf, kein Geld. Ihr Lieblingsfach Chemie hatte sie studieren wollen, doch ein Studium war zu dieser Zeit nicht möglich. Ein Onkel riet ihr, sich als Neulehrer zu melden. Zunächst lehnte sie der Rat des Kreises Grimma ab, beim zweiten Versuch klappte es. An der Grundschule Naunhof unterrichtete sie Lesen, Rechnen, Schreiben. Ihre erste Klasse bekam sie 1946 zugeteilt, die Freundschaften von damals halten mit den noch Lebenden bis jetzt.

Plötzliche Liebe zur Botanik

„Plötzlich hatte mich die Botanik gefangengenommen“, berichtet Irene Brumme. Sie ließ sich zur Biologielehrerin ausbilden und bekam zur Abschlussprüfung die Aufgabe gestellt, theoretisch einen naturkundlichen Wanderpfad anzulegen. Dabei wollte sie es nicht belassen, mit Bio-Lehrer Werner Köckritz setzte sie die Idee in die Praxis um. Beide versahen Bäume mit Schildern und gaben 1951 ein Begleitheft heraus. Bis Ende der 1960er-Jahre existierte die Route, dann wurde sie im Zuge des Autobahnbaus zerstört.

Neben Irene Brummes ersten Lederschuhen das 1951 erschienene Begleitheft zum von ihr mitentwickelten naturkundlichen Wanderpfad. Quelle: Thomas Kube

Fachbedraterin an Schulen im Umkreis

Seit 1963 besaß sie einen Trabant, der sie mobil machte. Als Bio-Fachberaterin fuhr sie von Schule zu Schule, organisierte Exkursionen mit den Kollegen. Als legendär gelten auch die von ihr gegründete Arbeitsgemeinschaft Naturschützer und die Bio-Olympiaden, die sie ins Leben rief und bei denen sich die besten Schüler dieses Fachgebiets maßen – Austragungsort war die Jugendherberge Grethen, das heutige Naturfreundehaus. Wöchentlich gab sie UTP, die Unterrichtstage in der Produktion, unter anderem im Rinderoffenstall an der Erdmannshainer Straße.

Schüler immer noch dankbar

„Sie führte uns an Tiere und Pflanzen heran und hat jedem Schüler geholfen“, sagt Imkerin Reinhild Melcher. So wie sie sind der Pädagogin zahlreiche Naunhofer dankbar, die von ihr die Liebe zur Natur vermittelt bekamen. Irene Brumme selbst blieb die Gründung einer Familie verwehrt. Zum Sohn der damals mit ihr im Haus wohnenden Friedrichs baute sie eine enge Beziehung auf, begleitete ihn auf seinem Lebensweg. „Jörg ist der mir von Gott gewährte Adoptivsohn“, sagt sie. Weiterhin besteht ein enges Verhältnis zu ihm.

Zeitlebens eine Reisetante

Inneres Glück verbindet sie auch mit der Wiedervereinigung Deutschlands. Als Mitglied der Liberaldemokratischen Partei Deutschlands hatte sie sich diese stets gewünscht und war schon nach dem Renteneintritt 1986 öfter im Westen unterwegs gewesen. Die Friedensgebete in Leipzig gaben ihr Zuversicht. Als die Mauer gefallen war, zog es sie nicht mehr nur in Nachbarländer, sondern bis nach Australien und in die USA. „Ich war zeitlebens eine richtige Reisetante“, beschreibt sie sich.

Interesse für Kultur und Sport

Und noch etwas gibt sie preis: „Ich habe so manche Fete mitgemacht, mit getrunken, einmal sogar eine mit gepafft.“ Sie besuchte aber auch alle Rathaus- und Kirchenkonzerte sowie Kabarettveranstaltungen, betrieb Gymnastik im Turn- und Sportverein 1884 Naunhof, dessen Ehrenmitglied sie ist, und trainiert seit 2004 in der Osteoporose-Selbsthilfegruppe. Erst jetzt im hohen Alter fühlt sie sich ein wenig wacklig. Nachbarin Sigrid Sachse unterstützt sie im Haushalt, eine Schwester des Pflegediensts Holzhäuser geht mit ihr einkaufen und spazieren.

Optimismus als Lebenselixier

„Ich war nie krank, habe in 38 Jahren keinen Tag in der Schule gefehlt“, sagt Irene Brumme und meint: „Auf mein Immunsystem baue ich, wahrscheinlich würde ich noch nicht einmal Corona kriegen.“ Optimismus, für sie ein Lebenselixier.

Von Frank Pfeifer