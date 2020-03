Benefizkonzert für Grimmaer Brandopfer Maximilian

Grimma/Nimbschen

Die Brandkatastrophe am 17. Februar in der Stecknadelallee, bei der eine 32-jährige Mutter und zwei ihrer drei Kinder mitten aus dem Leben gerissen wurden, berührt ungebrochen die Herzen der Grimmaer. Die Hilfsbereitschaft ist weiter groß. Der Grimmaer Förderverein „Rock 4 Charity“ stellt derzeit ein Benefizkonzert auf die Beine, bei dem am 21. März in der Kulturscheune Nimbschen vier Muldentaler Bands auf der Bühne stehen.

Grimma rückt zusammen – Geld für den Jungen

Plakat für das Konzert der Hoffnung. Quelle: privat

„Konzert der Hoffnung – Grimma rückt zusammen“ ist der Abend überschrieben. Verein und Musiker möchten damit dem zwölfjährigen Maximilian Mut geben und unter die Arme greifen. Er hat als einziger das Unglück überlebt und wohnt nun bei seinen Großeltern. Über Nacht wurde sein Leben „völlig auf den Kopf“ gestellt, so Vereinsvorsitzender Johnny W. Rahmlow. Infolge des unglaubliches Verlustes der Familie sei dessen Zukunft ungewiss. Der Junge werde auf Geldspenden angewiesen sein, deshalb habe sich der Verein entschieden, das Benefizkonzert zu organisieren.

„Auch die Grimmaer Bürger, Freunde und Bekannte der Familie sowie alle anderen Anteilnehmenden sollen durch dieses Konzert Hoffnung und Wärme erfahren“, bekräftigt der Vereinschef und wünscht sich ein volles Haus.

Vier Bands aus dem Muldental auf der Bühne

Mit „Systemlos“, „The Horsepower“ und „The Romjaks“ treten drei Grimmaer Bands auf. „Die Eis Boys“ komplettierten das Quartett des Konzerts, für das sich die Türen um 19 Uhr öffnet. Sie bieten gemeinsam ein rundes Abendprogramm. Kinderbuchautor Detlef Rohde sowie der Vorsitzende und die Schatzmeisterin von „Rock 4 Charity“ moderieren den Abend. M.T.L. Music und Space Disco zeichnen für die Technik verantwortlich. Der Verein dankt auch den Betreibern der Kulturscheune Nimbschen für die Bereitstellung der Location.

Von Systemlos bis Eis Boys

Die vierköpfige Band „Systemlos“ aus Grimma steht seit 2017 auf den Bühnen des Muldentals. Die Auswahl ihrer Songs sieht sich durch sämtliche Genres, Jahrzehnte und Sprachen, heißt es. Momentan arbeitet sie an ihrem ersten kleinen Album. Im Jahr 2016 gründete sich in Wurzen „The Horsepower“ und probt mittlerweile in Grimma. Neben gecoverten Liedern vervollständigen eigene Songs, die Rock’n’Roll-, Folk- und Mittelalter-Elemente umfassen, das Repertoire. Die „Romjaks“ sind schon alte Hasen, gerade feierte die Band ihr 20-jähriges Dasein. Verwurzelt ist die siebenköpfige Truppe mit dem Jugendblasorchester Grimma und wartet mit gut gemachter Party-, Tanz- und Rockmusik auf. Die „Eis Boys“ fanden sich 2015 zusammen. Die Songauswahl besteht vor allem aus der Filmmusik der Reihe „Eis am Stiel“, vor einem Jahr veröffentlichte die Truppe ihr Debütalbum „Die Eis Boys I“.

Verein macht jedes Jahr Weihnachten Benefizkonzert

Der Förderverein Rock 4 „Charity“ hat seinen Sitz in Grimma und setzte sich bislang für verschiedene Projekte ein. Spendenaktionen in Form von Benefizkonzerten in der Weihnachtszeit gibt es seit 2013, darunter für den Verein Arche Nova, den Ringelnatz-Verein und das Kinderhospiz Bärenherz.

Sobald vorhanden, werden die Tickets für das Hoffnungskonzert in Nimbschen über Muldental-TV und das Autohaus Linke verkauft. Restkarten gibt es an der Abendkasse. Der Förderverein hat zudem ein Spendenkonto für den betroffenen Jungen eingerichtet. Die Einnahmen des Konzertes werden der Summe des Spendenkontos beigefügt.

Kontoinhaber: Förderverein Rock 4 Charity e.V. / IBAN: DE27 8605 0200 1041 0481 29 / BIC: SOLADES1GRM / Verwendungszweck: Für den Hinterbliebenen Jungen des Brandes Stecknadelallee Grimma.

Von Frank Prenzel