Berger: Grimma bislang von Coronavirus verschont

Grimma

In der angespannten Atmosphäre durch die ständig wachsende Zahl von Corona-Infizierten und -Toten schreckte die Nachricht viele Grimmaer auf. Es gibt jedoch weder einen Verdacht, noch eine bestätigte Infektion mit dem Coronavirus unter den Einwohnern der Muldestadt, beruhigte Oberbürgermeister Matthias Berger (parteilos) am Donnerstag die aufgeregten Gemüter. Auch eine Schließung von Schulen und Kindergärten sei zum jetzigen Zeitpunkt nicht geplant, so Berger weiter. Einer Absage aller öffentlichen Veranstaltungen unabhängig von der Zahl der Besucher erteilte das Stadtoberhaupt ebenfalls eine Abfuhr.

Im Internet machte am Donnerstag ein Gerücht die Runde, dass die Muldestadt bereits drei Infektionsfälle bestätigt habe. Berger wird damit zitiert, dass die Stadt Maßnahmen im Rahmen des Infektionsschutzgesetzes ergriffen habe. Nichts davon sei wahr, so Berger gegenüber der Leipziger Volkszeitung.

Von Birgit Schöppenthau